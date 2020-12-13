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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6870687168726873 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 14 гру, 2020 00:11 detroytred написав:

Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям. Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.

настоящих буйных мало, вот и нету вожаков

шучу.

альпинистов мало. сказал бы Гайдай просебя переслушав Высоцкого





Детройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тоже

упоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*

Так вот

как Вы думаете?

~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?

если да, то

~ какова их роль, мораль?

~ существует ли долг?

пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,

массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.

Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.



имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.



ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша. шучу.сказал бы Гайдай просебя переслушав ВысоцкогоДетройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тожеупоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*Так воткак Вы думаете?~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?если да, то~ какова их роль, мораль?~ существует ли долг?пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2117 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 00:29 unicdima написав: Порохоботи, є для вас класне, влучне погоняло - свинячі хвостики.

як вам? Порохоботи, є для вас класне, влучне погоняло - свинячі хвостики.як вам?

~ Ой! вей, чую мову овочевого чубчика.

Так влаштовує, володію овочевою.) ~ Ой! вей,чую мову овочевого чубчика.Так влаштовує, володію овочевою.) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2117 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 09:48 Эту историю (про закапывание русских и украинцев) сами придумали? Не умно, и полностью противоречит фактам.

В июле-сентябре 41-го немцы отпустили из плена около 300 000 украинцев (именно как украинцев - был специальный приказ ОКХ на этот счет).

А в 44-ом в РККА на территории УССР было ПОВТОРНО ПРИЗВАНО более 600 000 человек...Т.е. примерно 1/7 всех мобилизованных за годы войны с территории Украины были либо выпущены немцами из плена, либо дезертировали из РККА в 41-ом, либо просто не явились по призыву. Волгарь Повідомлень: 7735 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 10:03 detroytred написав: Puente написав: Вкладчик1234 написав: Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.

Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.



З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок .

Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ... З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок .Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ...

Тоже сложилось такое впечатление, что ответа на вопрос "почему?" (причинах) нет.

Ведь во многих успешных странах семьи, кланы. И т.д.



Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям. Тоже сложилось такое впечатление, что ответа на вопрос "почему?" (причинах) нет.Ведь во многих успешных странах семьи, кланы. И т.д.Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.

Видимо, потому, что придя к власти хотят использовать эту модель для личного обогащения

Нет государственного подхода,рулит шкурный интерес Видимо, потому, что придя к власти хотят использовать эту модель для личного обогащенияНет государственного подхода,рулит шкурный интерес 19yuriy91 Повідомлень: 3124 З нами з: 15.09.12 Подякував: 263 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 10:17 unicdima написав: Schmit написав: unicdima написав: нічого з вищезгаданого для танків-бмп у продажу нема, максимум для волонтерів були поодинокі старі БРДМ та БТР. нічого з вищезгаданого для танків-бмп у продажу нема, максимум для волонтерів були поодинокі старі БРДМ та БТР.

Ти реально думаєш, що там застосовуються якісь особливі шланги, сальники, манжети, ущільнення, мастило, антифриз, акумулятори...? Ти реально думаєш, що там застосовуються якісь особливі шланги, сальники, манжети, ущільнення, мастило, антифриз, акумулятори...?

Далекий ти від техніки Далекий ти від техніки

Іноді "краще жувати". Іноді "краще жувати". Schmit

Повідомлень: 1836 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6870687168726873 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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