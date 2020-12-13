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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 гру, 2020 00:11
detroytred написав:
Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков
шучу.
альпинистов мало.
сказал бы Гайдай просебя переслушав Высоцкого
Детройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тоже
упоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*
Так вот
как Вы думаете?
~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?
если да, то
~ какова их роль, мораль?
~ существует ли долг?
пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,
массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.
Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.
имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.
ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 00:29
unicdima написав:
Порохоботи, є для вас класне, влучне погоняло - свинячі хвостики.
як вам?
~ Ой! вей,
чую мову овочевого чубчика.
Так влаштовує, володію овочевою.)
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Додано: Пон 14 гру, 2020 09:48
Эту историю (про закапывание русских и украинцев) сами придумали? Не умно, и полностью противоречит фактам.
В июле-сентябре 41-го немцы отпустили из плена около 300 000 украинцев (именно как украинцев - был специальный приказ ОКХ на этот счет).
А в 44-ом в РККА на территории УССР было ПОВТОРНО ПРИЗВАНО более 600 000 человек...Т.е. примерно 1/7 всех мобилизованных за годы войны с территории Украины были либо выпущены немцами из плена, либо дезертировали из РККА в 41-ом, либо просто не явились по призыву.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:03
detroytred написав: Puente написав: Вкладчик1234 написав:
Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.
З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок .
Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ...
Тоже сложилось такое впечатление, что ответа на вопрос "почему?" (причинах) нет.
Ведь во многих успешных странах семьи, кланы. И т.д.
Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.
Видимо, потому, что придя к власти хотят использовать эту модель для личного обогащения
Нет государственного подхода,рулит шкурный интерес
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:17
Іноді "краще жувати".
unicdima написав: budivelnik написав:
Що бачимо
1 У ватника в лампасах пригоріло конкретно...отже висновок - ватника пече-я потрапив у саму точку
2 Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації
3 Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставку
Замана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії
4 Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення армії
Останнє
Треба бути мудельаном кінченим,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною.
Так не було там ніяких бойових умов, саме через злочинні дії Турчинова і компашки, через те, що армію покинули напризволяще стільки й дезертирувало.
Бо замість дій по спротиву оккупантам ці ліворуцьонери по сто раз гімн на Майдані співали.
А де в цей час був ти, напевно у черзі під воєнкоматом?, рвався в окопи?
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:52
unicdima написав: budivelnik написав:
Що бачимо
1 У ватника в лампасах пригоріло конкретно...отже висновок - ватника пече-я потрапив у саму точку
2 Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації
3 Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставку
Замана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії
4 Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення армії
Останнє
Треба бути мудельаном кінченим,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною.
Так не було там ніяких бойових умов, саме через злочинні дії Турчинова і компашки, через те, що армію покинули напризволяще стільки й дезертирувало.
Бо замість дій по спротиву оккупантам ці ліворуцьонери по сто раз гімн на Майдані співали.
Может тупой будивельнику на мовi поймёт текст))
Вот именно, что умови для того, чтобы силовики отражали возникшую рашагрессию обязана создать была высшая власть.
Начиная с принятия решения и заканчивая конкретными действиями, как обеспечивающими силовой ответ, так и стимулирующими всех не то что колеблющихся, но и нежелающих.
Это аксиомы, необходимая азбука управления.
Но оппоненты застряли в совке, точнее в совковой пропаганде, где всё держится на высоком моральном духе и пр. болиберде.
А за окошком рынок. Плати бабки, обещай жильё и пр., обеспечь законность, неприкосновенность (а не "что я мог ответить?" насчёт стрелять при впереди гражданские), осуждай за невыполнение (как осудили в Верховной Раде десантников), нужно - так действуй не совсем)) законно (как Ав-ков и Ко поехали арестовывать Яныка).
Но в Крыму был избран ... несиловой вариант. Высшим управлением.
Так при чём тут всл?!
И неудивительно, что такой процент остались.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:09
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
Є стара приказка
Король питає маршала - яка причина програшу у війні
Маршал - є сто причин
Король - які
Маршал - перша -не було пороху...
Король - достатньо...
Тому
Звинувачувати наприклад Турчинова у здачі Криму (який став Верховним за місяць до здачі) і вибілювати НШ який був начальником штабу ЗСУ 5 років до здачі Криму, після того ,як з Криму вийшло всього 8000 з 22000 військовослужбовців...це може тільки дурний і кровно зацікавлений військовий пенсіонер ,який не хоче признати свою вину у розвалі Армії до 2014 року
Адже комплектацією частин ЗСУ в Криму відає якраз Генеральний Штаб
То куди дивився 5 років начальник Генштабу і чому допустив комплектацію місцевими на 80% ?
Тупому будивельнику .... не рефлексируй, или не генерь очередное искажение мнения оппонента (брехню).
Ну и, тупенький, .... по твоему тупорылому будивельнику мнению, дурних и кровно зацикавлених вийськових пенсионеров.
..... глупость, а тупость твоих очередных сгенерированных в мой адрес прибрехенек.
Влияние же местного набора для службы конечно играло роль, но всё же могло быть нивелировано действиями центральной власти в случае выбора альтернативного варианта реакции на оккупацию.
8000 из 22 вышло по ключевой причине -- умелым)) решительным)) действиям центрвласти или точнее -- выбранному ими варианту реакции на оккупацию. Исключающим силовое сопротивление.
З.Ы. ну и чисто поржать над будивельником, любящем фантазировать-брехать кому выгодно:
....
.... Ты опять генеришь (обвинительную) брехню с потолка.
В духе бериевщины-ежовщины.
Що бачимо
1 У ватника в лампасах пригоріло конкретно...отже висновок - ватника пече-я потрапив у саму точку
2 Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації
3 Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставку
Замана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії
4 Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення армії
Останнє
Треба бути мудельаном кінченим,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною.
Я так и предсказывал, что письмо обращение генералов к президенту ты не осилил.
А заменил очередными своими субъективными прибрехенек домыслами, что якобы мне от твоих глупостей пригорело и т.д.
Не осилил ты и мой текст.
За окошком выглянь -- территориальный принцип остаётся ДАЖЕ до сих пор.
Я тебе даже объяснил почему.
Застрелиться, уволиться, если ... - ???
Вылезь из совка, чудило)))
За окошком рынок.
И контракт. Контракт. А не коммунистические басни.
Двусторонний контракт.
И реальный Замана служил в условиях, которые ему поставило государство, керивництво державою и ты, предприниматель)))))))
Не обеспечивший налогами должный уровень финансирования и не воспитавших сыновей, которые поехали бы служить в Крым (к тому же нахаляву: с мизерным дендовльствием и без жилья, и т.д.)
Если они вообще хоть под домом у тебя служили?
Но это лирика.
Ты письмо осиль, которое подписали боевые генералы Муженко и Забродский.
Не рекомендующие Замане стреляться, а наоборот.
И посмотри кто с тобой, кто тупорыло приписывает Замане чушь.
Там лжеафганец лжеминёр директор института бывший зампотех ... и прокурорские)))
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detroytred
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:36
bevzaalex написав: detroytred написав:
Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков
шучу.
альпинистов мало.
сказал бы Гайдай просебя переслушав Высоцкого
Детройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тоже
упоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*
Так вот
как Вы думаете?
~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?
если да, то
~ какова их роль, мораль?
~ существует ли долг?
пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,
массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.
Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.
имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.
ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша.
Есть две модели для развития:
1. Опирающаяся на выгоду элит лично обогащаться с помощью развитого сильного государства, общества.
США и пр.
Банальное совпадение интересов элиты и пересичных.
2. Опирающаяся на сознательность элит. Скандинавы.
У нас элиты обогащаются за счёт своего государства и общества. Это не модель нормального развития. Это долго и нудно. С рисками регресса.
Почему? ХЗ.
Вариантов ответа много. Какой из них ключевой? Хз.
Есть ли прогрессоры?
Да даже в 10 000 стране найдется всегда кто-угодно: от гитлеров до рузвельтов. Но вот смогут ли они прийти к власти?
Помните, что ответил старина Мортимер на вопрос: так что ж остаётся делать, чтобы изменить?
Самим прийти к власти.
И тогда коллега Мортимер начал бы реализовывать те пункты, что набросал. Хотя бы начал, хотя бы попытался. Получилось ли - уже другой вопрос.
Но наши можновладци просто поддерживают модель теневого государства.
Это не плохо и не хорошо. Никак.
Поэтому и утверждаю: (мы, Украина, как крокодилы) летим, но нызенько-нызенько.
И вот именно такое положение позволяет утрировать: одни -- всёпропалокапец, другие -- суперпуперразвиваемся.
Особенно это ярко видно на политиках, когда они у власти и когда в оппозиции.
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detroytred
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