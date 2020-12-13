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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 гру, 2020 00:11
detroytred написав:
Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков
шучу.
альпинистов мало.
сказал бы Гайдай просебя переслушав Высоцкого
Детройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тоже
упоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*
Так вот
как Вы думаете?
~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?
если да, то
~ какова их роль, мораль?
~ существует ли долг?
пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,
массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.
Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.
имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.
ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 00:29
unicdima написав:
Порохоботи, є для вас класне, влучне погоняло - свинячі хвостики.
як вам?
~ Ой! вей,
чую мову овочевого чубчика.
Так влаштовує, володію овочевою.)
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Додано: Пон 14 гру, 2020 09:48
Эту историю (про закапывание русских и украинцев) сами придумали? Не умно, и полностью противоречит фактам.
В июле-сентябре 41-го немцы отпустили из плена около 300 000 украинцев (именно как украинцев - был специальный приказ ОКХ на этот счет).
А в 44-ом в РККА на территории УССР было ПОВТОРНО ПРИЗВАНО более 600 000 человек...Т.е. примерно 1/7 всех мобилизованных за годы войны с территории Украины были либо выпущены немцами из плена, либо дезертировали из РККА в 41-ом, либо просто не явились по призыву.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:03
detroytred написав: Puente написав: Вкладчик1234 написав:
Исследователи Университета Сан-Галлена обнародовали индекс... качества элит по итогам 2020 года. Украина в список не попала. Разбираем почему.
З одного боку - тривіальщина , з іншого - несуттєва і навіть обезличена критика не того , кого треба ... Фігня - дитячий садок .
Реальна відсутність справжньої еліти всім зрозуміла , але куди дивитися і хто винен ( ну - крім народу взагалі ) - ніяк не вимальовано ...
Тоже сложилось такое впечатление, что ответа на вопрос "почему?" (причинах) нет.
Ведь во многих успешных странах семьи, кланы. И т.д.
Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.
Видимо, потому, что придя к власти хотят использовать эту модель для личного обогащения
Нет государственного подхода,рулит шкурный интерес
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Додано: Пон 14 гру, 2020 10:17
Та куди ж мені до вас - інтелектуальних лохдаунів.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 14 гру, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 14 гру, 2020 11:36
bevzaalex написав: detroytred написав:
Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков
шучу.
альпинистов мало.
сказал бы Гайдай просебя переслушав Высоцкого
Детройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тоже
упоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*
Так вот
как Вы думаете?
~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?
если да, то
~ какова их роль, мораль?
~ существует ли долг?
пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,
массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.
Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.
имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.
ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша.
Есть две модели для развития:
1. Опирающаяся на выгоду элит лично обогащаться с помощью развитого сильного государства, общества.
США и пр.
Банальное совпадение интересов элиты и пересичных.
2. Опирающаяся на сознательность элит. Скандинавы.
У нас элиты обогащаются за счёт своего государства и общества. Это не модель нормального развития. Это долго и нудно. С рисками регресса.
Почему? ХЗ.
Вариантов ответа много. Какой из них ключевой? Хз.
Есть ли прогрессоры?
Да даже в 10 000 стране найдется всегда кто-угодно: от гитлеров до рузвельтов. Но вот смогут ли они прийти к власти?
Помните, что ответил старина Мортимер на вопрос: так что ж остаётся делать, чтобы изменить?
Самим прийти к власти.
И тогда коллега Мортимер начал бы реализовывать те пункты, что набросал. Хотя бы начал, хотя бы попытался. Получилось ли - уже другой вопрос.
Но наши можновладци просто поддерживают модель теневого государства.
Это не плохо и не хорошо. Никак.
Поэтому и утверждаю: (мы, Украина, как крокодилы) летим, но нызенько-нызенько.
И вот именно такое положение позволяет утрировать: одни -- всёпропалокапец, другие -- суперпуперразвиваемся.
Особенно это ярко видно на политиках, когда они у власти и когда в оппозиции.
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detroytred
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:02
Отдельно вынесу.
Царю горы, набившему свой карман и потопившему сомнительнозаконно конкурентов, есть смысл менять правила игры.
Ему выгоден переход к законности и порядку ... чтобы его незаконно не схарчили молодые подрастающие акулы.
Поэтому во всем мире зачастую даже бывшие пираты, бандиты, поднявшись, ратуют за новые правила.
Но у нас это криво работает.
Потому что есть возможность хапнуть и если что свалить за бугор))
Поэтому и набивают набитые карманы как можно больше и быстрее и ... по молчаливой договоренности не особо преследуют папередыникив.
Имхо. От регресса нас удерживает только глобализация. То, что сильным мира сего не нужна в центре)) Европы такая огромная территория с таким огромным количеством населения, катящаяся в тар тара ры.
Мы кластер, выполняющий свою функцию в мировом разделении труда.
Которому отнюдь не обязательно быть развитым сильным богатым.
Нам не помогут взлететь (это нафиг никому не нужно)) , кроме басен от Либо), но и упасть не дадут, поддержат, заставят оставаться в рамках.
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detroytred
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:05
detroytred написав:
Мы кластер, выполняющий свою функцию в мировом разделении труда.
Которому отнюдь не обязательно быть развитым сильным богатым.
Щас Libo прийдет-порядок наведет.
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IgorZ
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Додано: Пон 14 гру, 2020 12:52
IgorZ написав: detroytred написав:
Мы кластер, выполняющий свою функцию в мировом разделении труда.
Которому отнюдь не обязательно быть развитым сильным богатым.
Щас Libo прийдет-порядок наведет.
Капитан, который никогда не станет майором, толкающий спитчи аки прожженный замполит, не может выполнять данную функцию.
Априори.
Тем более что порядок сначала нужно навести в голове, в которой одновременно живут клипы "Америка..." и про танки-звезды-героческийрашоклип.
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detroytred
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Додано: Пон 14 гру, 2020 14:24
detroytred написав: IgorZ написав: detroytred написав:
Мы кластер, выполняющий свою функцию в мировом разделении труда.
Которому отнюдь не обязательно быть развитым сильным богатым.
Щас Libo прийдет-порядок наведет.
Капитан, который никогда не станет майором, толкающий спитчи аки прожженный замполит, не может выполнять данную функцию.
Априори.
Тем более что порядок сначала нужно навести в голове, в которой одновременно живут клипы "Америка..." и про танки-звезды-героческийрашоклип.
Это шютка.
Да ?..Не видел про танки со звездами..девушек худых,вива америка было..
замполит?... ну разве что сильно "прожженый",нет а вообще забавно пишет.
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IgorZ
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