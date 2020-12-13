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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:24
detroytred написав: IgorZ написав: detroytred написав:
Мы кластер, выполняющий свою функцию в мировом разделении труда.
Которому отнюдь не обязательно быть развитым сильным богатым.
Щас Libo прийдет-порядок наведет.
Капитан, который никогда не станет майором, толкающий спитчи аки прожженный замполит, не может выполнять данную функцию.
Априори.
Тем более что порядок сначала нужно навести в голове, в которой одновременно живут клипы "Америка..." и про танки-звезды-героческийрашоклип.
Это шютка.
Да ?..Не видел про танки со звездами..девушек худых,вива америка было..
замполит?... ну разве что сильно "прожженый",нет а вообще забавно пишет.
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IgorZ
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Додано: Пон 14 гру, 2020 15:31
Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский в доску рубаха-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого за бугром, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит))
Это они так профессионально шустрые. Вместо службы за копейки в забытом гарнизоне или на точке в лесу.
Ему осталось только сказать: " А кто ж вам (всем оставшимся в Украине украинцам) мешал свалить и устроиться в ...?"
И поучать потом кого?))
Пустую территорию.
Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.
В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт на несколько лет, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы.
Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают.
Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.
По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Их на руках носить нужно и продвигать выше. Этих работающих на совесть. И намного больше, чем им платят. Но этого нет.
Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают. Это есть.
Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф.
С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори.
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detroytred
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:06
detroytred написав:
Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский рубака-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит))
Это они так профессионально шустрые.
Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.
В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы.
Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают.
Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.
По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают.
Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф.
С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори.
Может Вы и правы,я не военный,если что
нет ну там старлей запасу вмф ссср ,но готов был выехать в Крым когда русские захватывали ,извонил в военкомант..на мне нет вины на захвате Крыма,а я не кадровый..высего лишь мореходка гражданская,да севастополь видел корабли и авианосец масква и хлебушек жрал кукурузный на арт крейсере Ущаков-так то советское время..
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IgorZ
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Додано: Пон 14 гру, 2020 16:21
IgorZ
На истину не претендую.
Тем более не обвиняю.
В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке.
Она захватила, оккупировала.
За выбранный вариант противодействия этому захвату и частично реализацию противодействия ответственность на Турчинове и Ко.
Они принимали решение. При этом важно как и сколько сил конкретно каждый приложил или не приложил для принятия данного решения.
Есть ли их вина в этом их выборе и его последствиях - отдельный спорный вопрос.
И т.д.
Тем более какие к Вам претензии могут быть))
Я стараюсь избегать необоснованных обвинений.
З.ы. какой звонок в военкомат?! Вы что?! Военкоматы были знищени Заманой))
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detroytred
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