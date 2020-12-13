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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6871687268736874 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 14 гру, 2020 14:24 detroytred написав: IgorZ написав: detroytred написав: Мы кластер, выполняющий свою функцию в мировом разделении труда.

Которому отнюдь не обязательно быть развитым сильным богатым. Мы кластер, выполняющий свою функцию в мировом разделении труда.Которому отнюдь не обязательно быть развитым сильным богатым.



Щас Libo прийдет-порядок наведет. Щас Libo прийдет-порядок наведет.

Капитан, который никогда не станет майором, толкающий спитчи аки прожженный замполит, не может выполнять данную функцию.

Априори.



Тем более что порядок сначала нужно навести в голове, в которой одновременно живут клипы "Америка..." и про танки-звезды-героческийрашоклип. Капитан, который никогда не станет майором, толкающий спитчи аки прожженный замполит, не может выполнять данную функцию.Априори.Тем более что порядок сначала нужно навести в голове, в которой одновременно живут клипы "Америка..." и про танки-звезды-героческийрашоклип.

Это шютка.

Да ?..Не видел про танки со звездами..девушек худых,вива америка было..

замполит?... ну разве что сильно "прожженый",нет а вообще забавно пишет. Это шютка.Да ?..Не видел про танки со звездами..девушек худых,вива америка было..замполит?... ну разве что сильно "прожженый",нет а вообще забавно пишет. IgorZ Повідомлень: 6 З нами з: 14.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 15:31 Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский в доску рубаха-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого за бугром, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит))

Это они так профессионально шустрые. Вместо службы за копейки в забытом гарнизоне или на точке в лесу.

Ему осталось только сказать: " А кто ж вам (всем оставшимся в Украине украинцам) мешал свалить и устроиться в ...?"

И поучать потом кого?))

Пустую территорию.



Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.



В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт на несколько лет, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы.

Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают.

Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.



По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Их на руках носить нужно и продвигать выше. Этих работающих на совесть. И намного больше, чем им платят. Но этого нет.

Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают. Это есть.

Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф.

С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори. detroytred

Повідомлень: 23389 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3198 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 16:06 detroytred написав: Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский рубака-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит))

Это они так профессионально шустрые.



Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.



В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы.

Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают.

Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.



По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают.

Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф.

С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори. Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский рубака-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит))Это они так профессионально шустрые.Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы.Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают.Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают.Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф.С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори.



Может Вы и правы,я не военный,если что нет ну там старлей запасу вмф ссср ,но готов был выехать в Крым когда русские захватывали ,извонил в военкомант..на мне нет вины на захвате Крыма,а я не кадровый..высего лишь мореходка гражданская,да севастополь видел корабли и авианосец масква и хлебушек жрал кукурузный на арт крейсере Ущаков-так то советское время.. Может Вы и правы,я не военный,если чтонет ну там старлей запасу вмф ссср ,но готов был выехать в Крым когда русские захватывали ,извонил в военкомант..на мне нет вины на захвате Крыма,а я не кадровый..высего лишь мореходка гражданская,да севастополь видел корабли и авианосец масква и хлебушек жрал кукурузный на арт крейсере Ущаков-так то советское время.. IgorZ Повідомлень: 6 З нами з: 14.12.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 16:21 IgorZ

На истину не претендую.

Тем более не обвиняю.



В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке.

Она захватила, оккупировала.



За выбранный вариант противодействия этому захвату и частично реализацию противодействия ответственность на Турчинове и Ко.

Они принимали решение. При этом важно как и сколько сил конкретно каждый приложил или не приложил для принятия данного решения.

Есть ли их вина в этом их выборе и его последствиях - отдельный спорный вопрос.

И т.д.

Тем более какие к Вам претензии могут быть))



Я стараюсь избегать необоснованных обвинений.



З.ы. какой звонок в военкомат?! Вы что?! Военкоматы были знищени Заманой)) detroytred

Повідомлень: 23389 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3198 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6871687268736874 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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