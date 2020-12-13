RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6871687268736874

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:24

  detroytred написав:
  IgorZ написав:
  detroytred написав:Мы кластер, выполняющий свою функцию в мировом разделении труда.
Которому отнюдь не обязательно быть развитым сильным богатым.


Щас Libo прийдет-порядок наведет.

Капитан, который никогда не станет майором, толкающий спитчи аки прожженный замполит, не может выполнять данную функцию.
Априори.

Тем более что порядок сначала нужно навести в голове, в которой одновременно живут клипы "Америка..." и про танки-звезды-героческийрашоклип.

Это шютка.
Да ?..Не видел про танки со звездами..девушек худых,вива америка было..
замполит?... ну разве что сильно "прожженый",нет а вообще забавно пишет.
IgorZ
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:31

Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский в доску рубаха-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого за бугром, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит))
Это они так профессионально шустрые. Вместо службы за копейки в забытом гарнизоне или на точке в лесу.
Ему осталось только сказать: " А кто ж вам (всем оставшимся в Украине украинцам) мешал свалить и устроиться в ...?"
И поучать потом кого?))
Пустую территорию.

Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.

В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт на несколько лет, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы.
Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают.
Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.

По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Их на руках носить нужно и продвигать выше. Этих работающих на совесть. И намного больше, чем им платят. Но этого нет.
Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают. Это есть.
Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф.
С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23389
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:06

  detroytred написав:Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский рубака-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит))
Это они так профессионально шустрые.

Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.

В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы.
Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают.
Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.

По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают.
Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф.
С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори.


Может Вы и правы,я не военный,если что :) нет ну там старлей запасу вмф ссср ,но готов был выехать в Крым когда русские захватывали ,извонил в военкомант..на мне нет вины на захвате Крыма,а я не кадровый..высего лишь мореходка гражданская,да севастополь видел корабли и авианосец масква и хлебушек жрал кукурузный на арт крейсере Ущаков-так то советское время.. :D
IgorZ
 
Повідомлень: 6
З нами з: 14.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:21

IgorZ
На истину не претендую.
Тем более не обвиняю.

В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке.
Она захватила, оккупировала.

За выбранный вариант противодействия этому захвату и частично реализацию противодействия ответственность на Турчинове и Ко.
Они принимали решение. При этом важно как и сколько сил конкретно каждый приложил или не приложил для принятия данного решения.
Есть ли их вина в этом их выборе и его последствиях - отдельный спорный вопрос.
И т.д.
Тем более какие к Вам претензии могут быть))

Я стараюсь избегать необоснованных обвинений.

З.ы. какой звонок в военкомат?! Вы что?! Военкоматы были знищени Заманой))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23389
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3198 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6871687268736874
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17950)
14.12.2020 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.