Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский в доску рубаха-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого за бугром, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит)) Это они так профессионально шустрые. Вместо службы за копейки в забытом гарнизоне или на точке в лесу. Ему осталось только сказать: " А кто ж вам (всем оставшимся в Украине украинцам) мешал свалить и устроиться в ...?" И поучать потом кого?)) Пустую территорию.
Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.
В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт на несколько лет, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы. Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают. Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.
По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Их на руках носить нужно и продвигать выше. Этих работающих на совесть. И намного больше, чем им платят. Но этого нет. Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают. Это есть. Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф. С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори.
detroytred написав:Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский рубака-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит)) Это они так профессионально шустрые.
Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.
В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы. Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают. Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.
По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают. Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф. С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори.
Может Вы и правы,я не военный,если что нет ну там старлей запасу вмф ссср ,но готов был выехать в Крым когда русские захватывали ,извонил в военкомант..на мне нет вины на захвате Крыма,а я не кадровый..высего лишь мореходка гражданская,да севастополь видел корабли и авианосец масква и хлебушек жрал кукурузный на арт крейсере Ущаков-так то советское время..
IgorZ На истину не претендую. Тем более не обвиняю.
В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке. Она захватила, оккупировала.
За выбранный вариант противодействия этому захвату и частично реализацию противодействия ответственность на Турчинове и Ко. Они принимали решение. При этом важно как и сколько сил конкретно каждый приложил или не приложил для принятия данного решения. Есть ли их вина в этом их выборе и его последствиях - отдельный спорный вопрос. И т.д. Тем более какие к Вам претензии могут быть)) Отказывали даже бывшим преподавателям кафедр общей тактики в-училищ. С формулировкой - не нужен, иди, когда потребуется призовем. Решение мобистов, исходящее из политики власти и определяющих мобработу документов. У них свои требования и критерии.
Я стараюсь избегать необоснованных обвинений.
З.ы. какой звонок в военкомат?! Вы что?! Военкоматы были знищени Заманой))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 14 гру, 2020 17:11, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:IgorZ На истину не претендую. Тем более не обвиняю.
В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке. Она захватила, оккупировала.
За выбранный вариант противодействия этому захвату и частично реализацию противодействия ответственность на Турчинове и Ко. Они принимали решение. При этом важно как и сколько сил конкретно каждый приложил или не приложил для принятия данного решения. Есть ли их вина в этом их выборе и его последствиях - отдельный спорный вопрос. И т.д. Тем более какие к Вам претензии могут быть))
Я стараюсь избегать необоснованных обвинений.
З.ы. какой звонок в военкомат?! Вы что?! Военкоматы были знищени Заманой))
В военкомат свой области,а прежде оперативному дежурному и туда направил.. зныщени,да а кто призыв осуществлял все годы?.. районных может и убрали а областной был. Заману -не знаю я офицер флоту ссср не кадровый ,мне Устинов подписал офицера флоту.. выдали жетон алюминиевый н-- неа сгоришь родственники похоронят..ивыдан билет офицера флота ссср--не военнообязаный,не служу.. ссср нету и некому служить согласно моей присяге..а присягу я даю один раз..
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