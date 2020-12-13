Додано: Пон 14 гру, 2020 15:31

Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский в доску рубаха-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого за бугром, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит))

Это они так профессионально шустрые. Вместо службы за копейки в забытом гарнизоне или на точке в лесу.

Ему осталось только сказать: " А кто ж вам (всем оставшимся в Украине украинцам) мешал свалить и устроиться в ...?"

И поучать потом кого?))

Пустую территорию.



Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.



В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт на несколько лет, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы.

Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают.

Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.



По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Их на руках носить нужно и продвигать выше. Этих работающих на совесть. И намного больше, чем им платят. Но этого нет.

Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают. Это есть.

Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф.

С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори.