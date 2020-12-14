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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6871687268736874

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:24

  detroytred написав:
  IgorZ написав:
  detroytred написав:Мы кластер, выполняющий свою функцию в мировом разделении труда.
Которому отнюдь не обязательно быть развитым сильным богатым.


Щас Libo прийдет-порядок наведет.

Капитан, который никогда не станет майором, толкающий спитчи аки прожженный замполит, не может выполнять данную функцию.
Априори.

Тем более что порядок сначала нужно навести в голове, в которой одновременно живут клипы "Америка..." и про танки-звезды-героческийрашоклип.

Это шютка.
Да ?..Не видел про танки со звездами..девушек худых,вива америка было..
замполит?... ну разве что сильно "прожженый",нет а вообще забавно пишет.
IgorZ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 15:31

Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский в доску рубаха-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого за бугром, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит))
Это они так профессионально шустрые. Вместо службы за копейки в забытом гарнизоне или на точке в лесу.
Ему осталось только сказать: " А кто ж вам (всем оставшимся в Украине украинцам) мешал свалить и устроиться в ...?"
И поучать потом кого?))
Пустую территорию.

Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.

В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт на несколько лет, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы.
Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают.
Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.

По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Их на руках носить нужно и продвигать выше. Этих работающих на совесть. И намного больше, чем им платят. Но этого нет.
Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают. Это есть.
Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф.
С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:06

  detroytred написав:Интересно пишет-говорит, всё обо всём, без намека на конкретную профессиональную специализацию, лозунги-призывы-обещания, байки, свойский рубака-парень, везде и всюду, твердая уверенность и безапелляционность, вместо службы для ЗСУ за 10 долл. в месяц денежного довольствия протиснулся в службу для хз кого, теперь поучает жизни и акциям -- такой военный и есть натуральный замполит))
Это они так профессионально шустрые.

Есть ещё натуральный прапорщик, у которого для СССР служба да ещё в оккупационной ГСВГ была, а потом для ЗСУ при выводе из ГСВГ не нашлось - ведь "зникла держава, которой служил" и закончился контракт (для ГСВГ), а теперь рассусоливает о том, кто по яго совковому мнению должен стреляться за службу в ЗСУ.

В то время, когда для массового военнослужащего контракт, а не кадровая служба. Контракт, договор (как купли-продажи товара -- рабочей силы) -- то есть реальный рынок, базар, условия подходят - служит, подписывает; как условия выполняются второй строной - так и служит. Смотря, как зарабатывают бабло в иных сферах, делая выводы.
Где будивельныки, на калькуляторе считая, работают по выгоде. Сегодня дома людям строят, а завтра горилку продают.
Совковые фильмы и басни о службе-работе на халяву остались в прошлом.

По призванию или за идею -- единицы. Исключения. Ведь рынок, точнее базар за окошком. Есть герои, прометеи -- хвала им и почёт. Если, правда, эту хвалу и почёт левые хлопцы себе не поприсваивают.
Ну а сплошные воины-герои в рыночных условиях -- это миф.
С одними только деньгами не создашь профессиональную. Ну а без них - априори.


Может Вы и правы,я не военный,если что :) нет ну там старлей запасу вмф ссср ,но готов был выехать в Крым когда русские захватывали ,извонил в военкомант..на мне нет вины на захвате Крыма,а я не кадровый..высего лишь мореходка гражданская,да севастополь видел корабли и авианосец масква и хлебушек жрал кукурузный на арт крейсере Ущаков-так то советское время.. :D
IgorZ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:21

IgorZ
На истину не претендую.
Тем более не обвиняю.

В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке.
Она захватила, оккупировала.

За выбранный вариант противодействия этому захвату и частично реализацию противодействия ответственность на Турчинове и Ко.
Они принимали решение. При этом важно как и сколько сил конкретно каждый приложил или не приложил для принятия данного решения.
Есть ли их вина в этом их выборе и его последствиях - отдельный спорный вопрос.
И т.д.
Тем более какие к Вам претензии могут быть))
Отказывали даже бывшим преподавателям кафедр общей тактики в-училищ. С формулировкой - не нужен, иди, когда потребуется призовем.
Решение мобистов, исходящее из политики власти и определяющих мобработу документов. У них свои требования и критерии.

Я стараюсь избегать необоснованных обвинений.

З.ы. какой звонок в военкомат?! Вы что?! Военкоматы были знищени Заманой))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 14 гру, 2020 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:09

  detroytred написав:IgorZ
На истину не претендую.
Тем более не обвиняю.

В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке.
Она захватила, оккупировала.

За выбранный вариант противодействия этому захвату и частично реализацию противодействия ответственность на Турчинове и Ко.
Они принимали решение. При этом важно как и сколько сил конкретно каждый приложил или не приложил для принятия данного решения.
Есть ли их вина в этом их выборе и его последствиях - отдельный спорный вопрос.
И т.д.
Тем более какие к Вам претензии могут быть))

Я стараюсь избегать необоснованных обвинений.

З.ы. какой звонок в военкомат?! Вы что?! Военкоматы были знищени Заманой))


В военкомат свой области,а прежде оперативному дежурному и туда направил..
зныщени,да а кто призыв осуществлял все годы?.. районных может и убрали а областной был.
Заману -не знаю я офицер флоту ссср не кадровый ,мне Устинов подписал офицера флоту..
выдали жетон алюминиевый н-- неа сгоришь родственники похоронят..ивыдан билет офицера флота ссср--не военнообязаный,не служу.. ссср нету и некому служить согласно моей присяге..а присягу я даю один раз..
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:15

IgorZ
Да то сарказм был.
Бывшему НГШ ЗСУ Замане вменяли знищення военкоматов.

Ток не пойму тогда от кого в те годы уклонисты бегали и справки зачем покупали, если учёт и пр. вести якобы некому было))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 17:34

Кратко. 2020-12-14

Кратко. 2020-12-14

1) Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе из минометов
На провокации противника украинские бойцы дали адекватный ответ

2) В ВР пригласили Кравчука для разъяснений плана по Донбассу
Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте

3) В РФ назвали территорию Казахстана "большим подарком от России". В Нур-Султане выдали ноту
12 декабря Министерство иностранных дел Казахстана передало ноту временному поверенному в делах РФ Александру Комарову из-за высказываний российского депутата Госдумы Вячеслава Никонова о территориях Казахстана как "большом подарке со стороны России"

Замспикера нелегитимной Госдумы: Украинцы считают себя людьми, но это нога РФ, надо лечить
Толстой отметил, что когда "какой-то твой орган считает, что он человек, он самостоятельный – это хорошим ничем не заканчивается"

Голову им надо лечить в специально отведенных учреждениях

4) "Глобальный шпионаж". За атакой на органы США стоят хакеры правительства России – WP
За шпионской кибератакой на Минфин и другие правительственные учреждения США стоят хакеры правительства России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 23:15

В МВД с уверенностью смотрят и в завтрашний день, и в следующий год. Ведомству Арсена Авакова опять увеличили финансирование.

Еще в 2019-ом, напомним, на деятельность МВД выделили 82 млрд гривен, в прошлом же году структура получила 93 млрд гривен. Ну, а в 2021 году подопечным Арсена Авакова выделили рекордные 98,3 млрд гривен. Идем к рекордной "сотке". При этом больше всего из этих средств будет направлено на финансирование Нацполиции (около 35,5 миллиарда гривен).

Кстати, прокуратура получит 11,5 млрд гривен, суды - 15,7 млрд, Госбюро расследований выделяют 2,5 млрд, а НАБУ - 1 млрд.

В общем, с каждым годом и МВД, и силовики в целом получают всё больше и больше. И даже эпидемия коронавируса не пошатнула стабильность роста средств, выделяемых им.

Такими темпами в Украине может появиться не "государство в смартфоне", а "государство в государстве". Где силовые структуры будут съедать все больше и больше средств загибающейся страны.

Здесь же отметим, что несмотря на планы правительства выделить МВД почти десятую часть триллиона гривен, есть недовольные. Мол, "мало денег!". Вот руководитель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский считает недостаточным финансирование Нацполиции. Он говорит, что среднюю зарплату полицейского, которая сейчас составляет 12 тысяч гривен необходимо поднять до 15 тысяч гривен и отмечает, что низкие зарплаты и являются причиной недобора в Нацполицию.

В тоже время его обрадовал планируемый рост зарплат прокуроров, которые, в случае принятия бюджета в его нынешнем виде, будут получать в 2021-ом 20-25 тысяч гривен.

Поздравляем прокуроров, конечно. Но очевидно справедливее было бы видеть такие цифры в оплате труда медиков и учителей.

А то не ровен час станем полицейским государством с тупыми и больными гражданами. Все предпосылки есть.

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