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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6872687368746875 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 15 гру, 2020 10:12 Schmit написав:

Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.



Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.

Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)

Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.

Он - чёрное.

Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).



Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).

И это ключевое.

Он не замечает. И о шляпе...



Без мізків... Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.Он - чёрное.Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).И это ключевое.Он не замечает. И о шляпе...Без мізків... detroytred

Повідомлень: 23393 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 12:43 detroytred написав: Schmit написав: https://www.youtube.com/watch?v=c9XnVXNi9KQ&feature=emb_logo https://www.youtube.com/watch?v=c9XnVXNi9KQ&feature=emb_logo

Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.



Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.

Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)

Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.

Он - чёрное.

Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше). Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.Он - чёрное.Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).

"Черное - нет - черное - нет"

Это ж надо такое дофантазировать.

detroytred написав: Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).

Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).

16:00 - "як юрист я не розумію права і обовязки цієї посади взагалі".

У вас удивительное восприятие информации. "Черное - нет - черное - нет"Это ж надо такое дофантазировать.16:00 - "як юрист я не розумію права і обовязки цієї посади взагалі".У вас удивительное восприятие информации. Schmit

Повідомлень: 1838 З нами з: 08.09.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 гру, 2020 14:32 Schmit

9.50 Он указывает на феномен в нашем обществе сейчас (при ЗЕ)

Она - нет феномена.

Он - на эти хайпы обычно ловятся недалёкие люди. Как объяснить, что сейчас поймались здравые?

Она - (нет) мы все участники соцсетей и ловимся. Это естественно. Мы все в этой информпасцi.



12.45

Он - удивлён реакции на вагнероцев

Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.



О.50

Он - реванш проросссопзж

19.50 спрашивает: они не разширяют свою базу? Просит - одним словом))



Она - вони не розширяют (але трохи! забирають. Их задача - лишь закрепить ядро (за счастье)))

Чи збільшуть вони просійські настрої? (тут ведучий аж пальчик приподнял)

Ні, я так не думаю. Є певна межа. Електоральна стеля.





З.Ы. уже по словам разложил.

А Вы - дофантазировать))



З.з.ы. по секретарям, офису -- Ваша цитата тем более подтверждает.

Он об Ерамке (ожидая осуждения Ермака и Ко, поступков именно Ермака и Ко), а она о том, что взагали эти офисы, секретари опупели. Так как не имеют прав.



Вспомните репортаж Радио Свободы, как он под офисом при По ловил и тролил огромный поток шишек, что они там решают.





Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах), потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.

При этом он делает вид, что всё Ок.

Это клоунада похлеще Квартала.



О чём можно дискутировать, если такое не замечать... detroytred

Повідомлень: 23393 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6872687368746875 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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