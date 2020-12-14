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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:12
Schmit написав:
Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.
Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.
Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)
Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.
Он - чёрное.
Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).
Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).
И это ключевое.
Он не замечает. И о шляпе...
Без мізків...
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detroytred
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:43
detroytred написав: Schmit написав:
https://www.youtube.com/watch?v=c9XnVXNi9KQ&feature=emb_logo
Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.
Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.
Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)
Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.
Он - чёрное.
Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).
"Черное - нет - черное - нет"
Это ж надо такое дофантазировать.
detroytred написав:
Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).
16:00 - "як юрист я не розумію права і обовязки цієї посади взагалі".
У вас удивительное восприятие информации.
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Schmit
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:32
Schmit
9.50 Он указывает на феномен в нашем обществе сейчас (при ЗЕ)
Она - нет феномена.
Он - на эти хайпы обычно ловятся недалёкие люди. Как объяснить, что сейчас поймались здравые?
Она - (нет) мы все участники соцсетей и ловимся. Это естественно. Мы все в этой информпасцi.
12.45
Он - удивлён реакции на вагнероцев
Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.
О.50
Он - реванш проросссопзж
19.50 спрашивает: они не разширяют свою базу? Просит - одним словом))
Она - вони не розширяют (але трохи! забирають. Их задача - лишь закрепить ядро (за счастье)))
Чи збільшуть вони просійські настрої? (тут ведучий аж пальчик приподнял)
Ні, я так не думаю. Є певна межа. Електоральна стеля.
З.Ы. уже по словам разложил.
А Вы - дофантазировать))
З.з.ы. по секретарям, офису -- Ваша цитата тем более подтверждает.
Он об Ерамке (ожидая осуждения Ермака и Ко, поступков именно Ермака и Ко), а она о том, что взагали эти офисы, секретари опупели. Так как не имеют прав.
Вспомните репортаж Радио Свободы, как он под офисом при По ловил и тролил огромный поток шишек, что они там решают.
Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах), потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.
При этом он делает вид, что всё Ок.
Это клоунада похлеще Квартала.
О чём можно дискутировать, если такое не замечать...
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detroytred
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