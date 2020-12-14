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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6872687368746875

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:12

  Schmit написав:

Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.

Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.
Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)
Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.
Он - чёрное.
Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).

Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).
И это ключевое.
Он не замечает. И о шляпе...

Без мізків...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:43

  detroytred написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=c9XnVXNi9KQ&feature=emb_logo

Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.

Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.
Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)
Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.
Он - чёрное.
Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).

"Черное - нет - черное - нет"
Это ж надо такое дофантазировать.
  detroytred написав:Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).

16:00 - "як юрист я не розумію права і обовязки цієї посади взагалі".
У вас удивительное восприятие информации.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:32

Schmit
9.50 Он указывает на феномен в нашем обществе сейчас (при ЗЕ)
Она - нет феномена.
Он - на эти хайпы обычно ловятся недалёкие люди. Как объяснить, что сейчас поймались здравые?
Она - (нет) мы все участники соцсетей и ловимся. Это естественно. Мы все в этой информпасцi.

12.45
Он - удивлён реакции на вагнероцев
Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

О.50
Он - реванш проросссопзж
19.50 спрашивает: они не разширяют свою базу? Просит - одним словом))

Она - вони не розширяют (але трохи! забирають. Их задача - лишь закрепить ядро (за счастье)))
Чи збільшуть вони просійські настрої? (тут ведучий аж пальчик приподнял)
Ні, я так не думаю. Є певна межа. Електоральна стеля.


З.Ы. уже по словам разложил.
А Вы - дофантазировать))

З.з.ы. по секретарям, офису -- Ваша цитата тем более подтверждает.
Он об Ерамке (ожидая осуждения Ермака и Ко, поступков именно Ермака и Ко), а она о том, что взагали эти офисы, секретари опупели. Так как не имеют прав.

Вспомните репортаж Радио Свободы, как он под офисом при По ловил и тролил огромный поток шишек, что они там решают.


Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах), потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.
При этом он делает вид, что всё Ок.
Это клоунада похлеще Квартала.

О чём можно дискутировать, если такое не замечать...
detroytred
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  #<1 ... 6872687368746875
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