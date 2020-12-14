Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.
Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают. Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют) Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно. Он - чёрное. Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).
Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть). И это ключевое. Он не замечает. И о шляпе...
Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.
Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают. Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют) Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно. Он - чёрное. Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).
"Черное - нет - черное - нет" Это ж надо такое дофантазировать.
detroytred написав:Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).
16:00 - "як юрист я не розумію права і обовязки цієї посади взагалі". У вас удивительное восприятие информации.
Schmit 9.50 Он указывает на феномен в нашем обществе сейчас (при ЗЕ) Она - нет феномена. Он - на эти хайпы обычно ловятся недалёкие люди. Как объяснить, что сейчас поймались здравые? Она - (нет) мы все участники соцсетей и ловимся. Это естественно. Мы все в этой информпасцi.
12.45 Он - удивлён реакции на вагнероцев Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.
О.50 Он - реванш проросссопзж 19.50 спрашивает: они не разширяют свою базу? Просит - одним словом))
Она - вони не розширяют (але трохи! забирають. Их задача - лишь закрепить ядро (за счастье))) Чи збільшуть вони просійські настрої? (тут ведучий аж пальчик приподнял) Ні, я так не думаю. Є певна межа. Електоральна стеля.
З.Ы. уже по словам разложил. А Вы - дофантазировать))
З.з.ы. по секретарям, офису -- Ваша цитата тем более подтверждает. Он об Ерамке (ожидая осуждения Ермака и Ко, поступков именно Ермака и Ко), а она о том, что взагали эти офисы, секретари опупели. Так как не имеют прав.
Вспомните репортаж Радио Свободы, как он под офисом при По ловил и тролил огромный поток шишек, что они там решают.
Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах), потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы. При этом он делает вид, что всё Ок. Это клоунада похлеще Квартала.
О чём можно дискутировать, если такое не замечать...
somilitark написав: Пумб 28.10, это капитуляция зелёного змия на просторах Неньки(((
Капитуляция это 25.10 а 28.10 это дыхание рынка на фоне запозычень и роста госдолга (обслуживание на плечи налогоплательщиков)
Угу. Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень
а вы думаете куда уходит зарпалата из конвертов ? в экономику конечно же в те же супермаркеты. А вот то что в супермаркете дают НЕ фискальные чеки и разбивают товар на два чека как минимум , а в ресторане на 2 чека без алкоголя и на 3 чека с алкоголем . Так что начинать надо не с конвертов , а со схем с ФОПами которые там сегодня протестуют - всех на кассовый Да ФОПам не удобно , но корпорации и монстры типа АЛЛО перестанут уклоняться от налогов
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
detroytred написав:Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах)
Как по мне - не голословно. Все эти сливы спецопераций получают все больше подтверждений, а ситуация с Татаровым - зрадище просто. Ком проблем в экономике, медицине, армии нарастает, а решения власти только все усугубляют.
detroytred написав:потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.
И тут начинаются ваши фантазии. Откуда вы знаете, кто чего ожидает? Привыкли наверно пропагандонские каналы смотреть, там "эксперты" всегда на одной волне с ведущими. Нет там такого выраженного отрицания, как вы гиперболизировали. Нормальный разговор. При всем общий тренд ведущего и "эксперта" совпадают.
За него было отдано 302 голоса выборщиков: Байден получил 55 голосов в штате Калифорния. В общем для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов. Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков
"Мусимо констатувати, що призначений у кінці червня 2020 року Сергій Шкарлет не лише не спромігся підтримати конкретними діями реформи, а й зробив усе можливе, аби зупинити їхній поступ, а подекуди й відкотити назад. Ми стурбовані тим, що останні місяці роботи МОН характеризуються тотальною байдужістю до, особливо, сфери шкільної освіти", – написано в заяві.
(дело против меня в этом году начал его адвокат Бабиков, возглавивший к тому времени ГБР). Также очевидно ключевую роль сыграл тот факт, что в 2019-ом я обнародовала документы, что Зеленский откосил от повесток в армию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
(дело против меня в этом году начал его адвокат Бабиков, возглавивший к тому времени ГБР). Также очевидно ключевую роль сыграл тот факт, что в 2019-ом я обнародовала документы, что Зеленский откосил от повесток в армию
цю шизоїдку як мінімум треба в дурку.
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