Додано: Вів 15 гру, 2020 14:32

Schmit

9.50 Он указывает на феномен в нашем обществе сейчас (при ЗЕ)

Она - нет феномена.

Он - на эти хайпы обычно ловятся недалёкие люди. Как объяснить, что сейчас поймались здравые?

Она - (нет) мы все участники соцсетей и ловимся. Это естественно. Мы все в этой информпасцi.



12.45

Он - удивлён реакции на вагнероцев

Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.



О.50

Он - реванш проросссопзж

19.50 спрашивает: они не разширяют свою базу? Просит - одним словом))



Она - вони не розширяют (але трохи! забирають. Их задача - лишь закрепить ядро (за счастье)))

Чи збільшуть вони просійські настрої? (тут ведучий аж пальчик приподнял)

Ні, я так не думаю. Є певна межа. Електоральна стеля.





З.Ы. уже по словам разложил.

А Вы - дофантазировать))



З.з.ы. по секретарям, офису -- Ваша цитата тем более подтверждает.

Он об Ерамке (ожидая осуждения Ермака и Ко, поступков именно Ермака и Ко), а она о том, что взагали эти офисы, секретари опупели. Так как не имеют прав.



Вспомните репортаж Радио Свободы, как он под офисом при По ловил и тролил огромный поток шишек, что они там решают.





Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах), потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.

При этом он делает вид, что всё Ок.

Это клоунада похлеще Квартала.



О чём можно дискутировать, если такое не замечать...