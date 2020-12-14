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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6873687468756876>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 10:12

  Schmit написав:

Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.

Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.
Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)
Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.
Он - чёрное.
Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).

Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).
И это ключевое.
Он не замечает. И о шляпе...

Без мізків...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:43

  detroytred написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=c9XnVXNi9KQ&feature=emb_logo

Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.

Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.
Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)
Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.
Он - чёрное.
Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).

"Черное - нет - черное - нет"
Это ж надо такое дофантазировать.
  detroytred написав:Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).

16:00 - "як юрист я не розумію права і обовязки цієї посади взагалі".
У вас удивительное восприятие информации.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:32

Schmit
9.50 Он указывает на феномен в нашем обществе сейчас (при ЗЕ)
Она - нет феномена.
Он - на эти хайпы обычно ловятся недалёкие люди. Как объяснить, что сейчас поймались здравые?
Она - (нет) мы все участники соцсетей и ловимся. Это естественно. Мы все в этой информпасцi.

12.45
Он - удивлён реакции на вагнероцев
Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

О.50
Он - реванш проросссопзж
19.50 спрашивает: они не разширяют свою базу? Просит - одним словом))

Она - вони не розширяют (але трохи! забирають. Их задача - лишь закрепить ядро (за счастье)))
Чи збільшуть вони просійські настрої? (тут ведучий аж пальчик приподнял)
Ні, я так не думаю. Є певна межа. Електоральна стеля.


З.Ы. уже по словам разложил.
А Вы - дофантазировать))

З.з.ы. по секретарям, офису -- Ваша цитата тем более подтверждает.
Он об Ерамке (ожидая осуждения Ермака и Ко, поступков именно Ермака и Ко), а она о том, что взагали эти офисы, секретари опупели. Так как не имеют прав.

Вспомните репортаж Радио Свободы, как он под офисом при По ловил и тролил огромный поток шишек, что они там решают.


Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах), потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.
При этом он делает вид, что всё Ок.
Это клоунада похлеще Квартала.

О чём можно дискутировать, если такое не замечать...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:11

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:

Zebra написав:

somilitark написав:
Пумб 28.10, это капитуляция зелёного змия на просторах Неньки(((

Капитуляция это 25.10
а 28.10 это дыхание рынка на фоне запозычень и роста госдолга (обслуживание на плечи налогоплательщиков)


Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:


а вы думаете куда уходит зарпалата из конвертов ? в экономику конечно же в те же супермаркеты. А вот то что в супермаркете дают НЕ фискальные чеки и разбивают товар на два чека как минимум , а в ресторане на 2 чека без алкоголя и на 3 чека с алкоголем . Так что начинать надо не с конвертов , а со схем с ФОПами которые там сегодня протестуют - всех на кассовый Да ФОПам не удобно , но корпорации и монстры типа АЛЛО перестанут уклоняться от налогов
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:43

  detroytred написав:Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах)

Как по мне - не голословно. Все эти сливы спецопераций получают все больше подтверждений, а ситуация с Татаровым - зрадище просто. Ком проблем в экономике, медицине, армии нарастает, а решения власти только все усугубляют.
  detroytred написав:потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.
И тут начинаются ваши фантазии. Откуда вы знаете, кто чего ожидает? Привыкли наверно пропагандонские каналы смотреть, там "эксперты" всегда на одной волне с ведущими. Нет там такого выраженного отрицания, как вы гиперболизировали. Нормальный разговор. При всем общий тренд ведущего и "эксперта" совпадают.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:57

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:59

Кратко. 2020-12-15

Кратко. 2020-12-15

1) Рада продлила "особый статус" Донбасса еще на год
Не голосовали фракции "Голос" и "Батькивщина"

2) В Гааге опубликовали отчет о ситуации в Украине: Революция достоинства, Крым, Донбасс
Офис прокурора МУС пришел к выводу, что потенциальные дела, которые могут быть возбуждены на основании расследования данной ситуации, будут приемлемыми к производству

Палала вата, палала. За русню возьмётся Гаага

3) Станет новым президентом: Байден получил необходимое для победы количество голосов выборщиков
За него было отдано 302 голоса выборщиков: Байден получил 55 голосов в штате Калифорния. В общем для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов. Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков

Результат немного предсказуем.

4) Зеленский будет на заседании Слуги народа. Обсудят кандидатуры новых министров: имена
На должность министра энергетики рассмотрят кандидатуру Юрия Витренко, министра образованияСергея Шкарлета, министра по делам ветеранов - Юлии Лапутиной

Не призначати Шкарлета повноцінним міністром освіти просить 7 освітніх організацій
"Мусимо констатувати, що призначений у кінці червня 2020 року Сергій Шкарлет не лише не спромігся підтримати конкретними діями реформи, а й зробив усе можливе, аби зупинити їхній поступ, а подекуди й відкотити назад. Ми стурбовані тим, що останні місяці роботи МОН характеризуються тотальною байдужістю до, особливо, сфери шкільної освіти", – написано в заяві.

"Мон шєр, Шкарлєт, покиньте кабінет"

5) Черновол обвинили в умышленном убийстве: документ
(дело против меня в этом году начал его адвокат Бабиков, возглавивший к тому времени ГБР). Также очевидно ключевую роль сыграл тот факт, что в 2019-ом я обнародовала документы, что Зеленский откосил от повесток в армию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:34

  pesikot написав:5) Черновол обвинили в умышленном убийстве: документ
(дело против меня в этом году начал его адвокат Бабиков, возглавивший к тому времени ГБР). Также очевидно ключевую роль сыграл тот факт, что в 2019-ом я обнародовала документы, что Зеленский откосил от повесток в армию

цю шизоїдку як мінімум треба в дурку.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:38

  detroytred написав:Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.

Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.
Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)
Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.
Он - чёрное.
Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).

Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).
И это ключевое.
Он не замечает. И о шляпе...

Без мізків...

Завдання журналіста - шукати сенсацію, її завдання - пояснювати, спростовувати.
Тому хто "без мізків" - це ще питання.

  detroytred написав:12.45
Он - удивлён реакции на вагнероцев
Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.
Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:34

  Schmit написав:
  detroytred написав:Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах)

Как по мне - не голословно. Все эти сливы спецопераций получают все больше подтверждений, а ситуация с Татаровым - зрадище просто. Ком проблем в экономике, медицине, армии нарастает, а решения власти только все усугубляют.
  detroytred написав:потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.
И тут начинаются ваши фантазии. Откуда вы знаете, кто чего ожидает? Привыкли наверно пропагандонские каналы смотреть, там "эксперты" всегда на одной волне с ведущими. Нет там такого выраженного отрицания, как вы гиперболизировали. Нормальный разговор. При всем общий тренд ведущего и "эксперта" совпадают.

Я конечно извиняюсь, но 5 канал (канал олигарха) не на так уж существенно меньше пропагандистский пропагандонских каналов медведчуков и пр.

Особенно после того, как По чехвостил редактора.

Да в том и потеха, что на даже упоротых медведчуцких каналах ведущие не делают такую клоунаду, как чебучил этот.
Они или приглашают лояльных или затыкают рот в разный способ.

Но делать хорошую мину при плохой (точнее архиплохой игре) - это шапито.

Я Вам уже почти дословно указал на моменты...

З.ы. я изредка конечно смотрю. Но смотрю всех. Ваше предложение о моих привычках ошибочно.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 15 гру, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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