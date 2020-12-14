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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6873687468756876 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Вів 15 гру, 2020 19:45 andrijk777 написав: detroytred написав: Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.



Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.

Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)

Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.

Он - чёрное.

Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).



Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).

И это ключевое.

Он не замечает. И о шляпе...



Без мізків... Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.Он - чёрное.Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).И это ключевое.Он не замечает. И о шляпе...Без мізків...

Завдання журналіста - шукати сенсацію, її завдання - пояснювати, спростовувати.

Тому хто "без мізків" - це ще питання.



detroytred написав: 12.45

Он - удивлён реакции на вагнероцев

Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

12.45Он - удивлён реакции на вагнероцевОна - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.

Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле. Завдання журналіста - шукати сенсацію, її завдання - пояснювати, спростовувати.Тому хто "без мізків" - це ще питання.Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.

Суть иная.

Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта.

Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ.



Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.



Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей.

Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.



По п.1 - полностью согласен с этим.

Ничего против не имею. Но Вы перечитайте о чём была речь с моей стороны -- о том, что уж слишком))) эксперт не поддерживала мнение ведущего. Практически опровергала. По всем моментам. А он так уверенно и вдохновенно держал лицо.

Когда журналист ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ МИМО --- то это ))))))))))))

Это демонстрирует уж слишком заангажированность его взгляда. Сверхслишком))

Ну невозможно так мимо. Даже наугад больше попадешь.



Да я такой тонкоюморной передачи сто лет не видел. Особенно вскинутый в последней надежде пальчик. Суть иная.Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта.Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ.Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей.Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.По п.1 - полностью согласен с этим.Ничего против не имею. Но Вы перечитайте о чём была речь с моей стороны -- о том, что уж слишком))) эксперт не поддерживала мнение ведущего. Практически опровергала. По всем моментам. А он так уверенно и вдохновенно держал лицо.Когда журналист ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ МИМО --- то это ))))))))))))Это демонстрирует уж слишком заангажированность его взгляда. Сверхслишком))Ну невозможно так мимо. Даже наугад больше попадешь.Да я такой тонкоюморной передачи сто лет не видел. Особенно вскинутый в последней надежде пальчик. detroytred

Повідомлень: 23395 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6873687468756876 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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