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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6873687468756876

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:45

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.

Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.
Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)
Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.
Он - чёрное.
Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).

Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).
И это ключевое.
Он не замечает. И о шляпе...

Без мізків...

Завдання журналіста - шукати сенсацію, її завдання - пояснювати, спростовувати.
Тому хто "без мізків" - це ще питання.

  detroytred написав:12.45
Он - удивлён реакции на вагнероцев
Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.
Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.

Суть иная.
Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта.
Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ.
(По сути - У НАШИХ людей (ведь США привел в пример и что до импичмента дошло. Такая реакция. Нормальная. Должна быть).

Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.

Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей.
Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.

По п.1 - полностью согласен с этим.
Ничего против не имею. Но Вы перечитайте о чём была речь с моей стороны -- о том, что уж слишком))) эксперт не поддерживала мнение ведущего. Практически опровергала. По всем моментам. А он так уверенно и вдохновенно держал лицо.
Когда журналист ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ МИМО --- то это ))))))))))))
Это демонстрирует уж слишком заангажированность его взгляда. Сверхслишком))
Ну невозможно так мимо. Даже наугад больше попадешь.

Да я такой тонкоюморной передачи сто лет не видел. Особенно вскинутый в последней надежде пальчик.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:38

Re: Політичні дискусії

Смотрел в Ютубе две передачи
Одна Соколова с 5-го , гость был музыкант и волонтёр Тополя,
Вторая Червона линия с Эспрессо, гость Макаров, умный, порядочный мужик, работавший ранее на плюсах
Обоих ведущие уговаривали нагнать побольше зрады, в разных сфеах,и оба гостей, признавшись, до фанами Зе не являются, зраду во многом отрицали
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:27

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:12.45
Он - удивлён реакции на вагнероцев
Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.
Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.

Суть иная.
Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта.
Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ.
(По сути - У НАШИХ людей (ведь США привел в пример и что до импичмента дошло. Такая реакция. Нормальная. Должна быть).

Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.

Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей.
Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.

Брєд.
А яка може бути "реакція людей на ЗРАДУ"??? Якби в США віце-президента запідозрили в зраді - це була б "нормальна реакція" людей? Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди.
На зраду(2 лиця в країні) може бути і має бути тільки одна реакція - вірю або не вірю, з відповідними наслідками якщо більшість вірить. Чорне/біле/зелене - це якесь окозамилювання.
andrijk777
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