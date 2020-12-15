Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах)
Как по мне - не голословно. Все эти сливы спецопераций получают все больше подтверждений, а ситуация с Татаровым - зрадище просто. Ком проблем в экономике, медицине, армии нарастает, а решения власти только все усугубляют.
detroytred написав:потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.
И тут начинаются ваши фантазии. Откуда вы знаете, кто чего ожидает? Привыкли наверно пропагандонские каналы смотреть, там "эксперты" всегда на одной волне с ведущими. Нет там такого выраженного отрицания, как вы гиперболизировали. Нормальный разговор. При всем общий тренд ведущего и "эксперта" совпадают.
За него было отдано 302 голоса выборщиков: Байден получил 55 голосов в штате Калифорния. В общем для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов. Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков
"Мусимо констатувати, що призначений у кінці червня 2020 року Сергій Шкарлет не лише не спромігся підтримати конкретними діями реформи, а й зробив усе можливе, аби зупинити їхній поступ, а подекуди й відкотити назад. Ми стурбовані тим, що останні місяці роботи МОН характеризуються тотальною байдужістю до, особливо, сфери шкільної освіти", – написано в заяві.
(дело против меня в этом году начал его адвокат Бабиков, возглавивший к тому времени ГБР). Также очевидно ключевую роль сыграл тот факт, что в 2019-ом я обнародовала документы, что Зеленский откосил от повесток в армию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
detroytred написав:Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.
Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают. Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют) Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно. Он - чёрное. Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).
Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть). И это ключевое. Он не замечает. И о шляпе...
Без мізків...
Завдання журналіста - шукати сенсацію, її завдання - пояснювати, спростовувати. Тому хто "без мізків" - це ще питання.
detroytred написав:12.45 Он - удивлён реакции на вагнероцев Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.
Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді. Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.
detroytred написав:Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах)
Как по мне - не голословно. Все эти сливы спецопераций получают все больше подтверждений, а ситуация с Татаровым - зрадище просто. Ком проблем в экономике, медицине, армии нарастает, а решения власти только все усугубляют.
detroytred написав:потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.
И тут начинаются ваши фантазии. Откуда вы знаете, кто чего ожидает? Привыкли наверно пропагандонские каналы смотреть, там "эксперты" всегда на одной волне с ведущими. Нет там такого выраженного отрицания, как вы гиперболизировали. Нормальный разговор. При всем общий тренд ведущего и "эксперта" совпадают.
Я конечно извиняюсь, но 5 канал (канал олигарха) не на так уж существенно меньше пропагандистский пропагандонских каналов медведчуков и пр.
Особенно после того, как По чехвостил редактора.
Да в том и потеха, что на даже упоротых медведчуцких каналах ведущие не делают такую клоунаду, как чебучил этот. Они или приглашают лояльных или затыкают рот в разный способ.
Но делать хорошую мину при плохой (точнее архиплохой игре) - это шапито.
Я Вам уже почти дословно указал на моменты...
З.ы. я изредка конечно смотрю. Но смотрю всех. Ваше предложение о моих привычках ошибочно.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 15 гру, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.
Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают. Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют) Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно. Он - чёрное. Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).
Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть). И это ключевое. Он не замечает. И о шляпе...
Без мізків...
Завдання журналіста - шукати сенсацію, її завдання - пояснювати, спростовувати. Тому хто "без мізків" - це ще питання.
detroytred написав:12.45 Он - удивлён реакции на вагнероцев Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.
Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді. Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.
Суть иная. Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта. Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ. (По сути - У НАШИХ людей (ведь США привел в пример и что до импичмента дошло. Такая реакция. Нормальная. Должна быть).
Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.
Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей. Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.
По п.1 - полностью согласен с этим. Ничего против не имею. Но Вы перечитайте о чём была речь с моей стороны -- о том, что уж слишком))) эксперт не поддерживала мнение ведущего. Практически опровергала. По всем моментам. А он так уверенно и вдохновенно держал лицо. Когда журналист ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ МИМО --- то это )))))))))))) Это демонстрирует уж слишком заангажированность его взгляда. Сверхслишком)) Ну невозможно так мимо. Даже наугад больше попадешь.
Да я такой тонкоюморной передачи сто лет не видел. Особенно вскинутый в последней надежде пальчик.
Смотрел в Ютубе две передачи Одна Соколова с 5-го , гость был музыкант и волонтёр Тополя, Вторая Червона линия с Эспрессо, гость Макаров, умный, порядочный мужик, работавший ранее на плюсах Обоих ведущие уговаривали нагнать побольше зрады, в разных сфеах,и оба гостей, признавшись, до фанами Зе не являются, зраду во многом отрицали
detroytred написав:12.45 Он - удивлён реакции на вагнероцев Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.
Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді. Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.
Суть иная. Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта. Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ. (По сути - У НАШИХ людей (ведь США привел в пример и что до импичмента дошло. Такая реакция. Нормальная. Должна быть).
Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.
Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей. Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.
Брєд. А яка може бути "реакція людей на ЗРАДУ"??? Якби в США віце-президента запідозрили в зраді - це була б "нормальна реакція" людей? Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди. На зраду(2 лиця в країні) може бути і має бути тільки одна реакція - вірю або не вірю, з відповідними наслідками якщо більшість вірить. Чорне/біле/зелене - це якесь окозамилювання.
vano80 написав:Да, суд. Но ты же помнишь, что наш реформированный суд может принимать разные решения. И не факт, что признав гройсмана взяточником, завтра ты не расскажешь, что суд плохой и неправильно зеленый. А по поводу посадок, напомни мне результаты борьбы порошенка с коррупцией, ну так с десяток фамилий первого ряда, посаженных за 5 лет?
Нема рішень суду - нема корупції. При Порошенко конфіскували 1,5 млрд доларів, а їх хазяї злиняли. При зелених зелені нулі. Це вже наступники будуть питати, яким чином гроші ковідного фонду пішли на дороги без тендерів, в результаті чого вартість будівництва зросла вдвічі:
Середня вартість 1 кілометра поточного середнього ремонту доріг у 2020 році зросла до 11,194 млн грн - це на 91,6% більше, ніж у 2019 році, при цьому вартість основних матеріалів, що використовуються в дорожньому будівництві, у 2020 році практично не змінилася
А поки нема рішень судів, то можна вважати, що корупції немає, а дороги робили китайці з дитячими лопатками.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.