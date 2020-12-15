RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6873687468756876>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:43

  detroytred написав:Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах)

Как по мне - не голословно. Все эти сливы спецопераций получают все больше подтверждений, а ситуация с Татаровым - зрадище просто. Ком проблем в экономике, медицине, армии нарастает, а решения власти только все усугубляют.
  detroytred написав:потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.
И тут начинаются ваши фантазии. Откуда вы знаете, кто чего ожидает? Привыкли наверно пропагандонские каналы смотреть, там "эксперты" всегда на одной волне с ведущими. Нет там такого выраженного отрицания, как вы гиперболизировали. Нормальный разговор. При всем общий тренд ведущего и "эксперта" совпадают.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 16:57

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:59

Кратко. 2020-12-15

Кратко. 2020-12-15

1) Рада продлила "особый статус" Донбасса еще на год
Не голосовали фракции "Голос" и "Батькивщина"

2) В Гааге опубликовали отчет о ситуации в Украине: Революция достоинства, Крым, Донбасс
Офис прокурора МУС пришел к выводу, что потенциальные дела, которые могут быть возбуждены на основании расследования данной ситуации, будут приемлемыми к производству

Палала вата, палала. За русню возьмётся Гаага

3) Станет новым президентом: Байден получил необходимое для победы количество голосов выборщиков
За него было отдано 302 голоса выборщиков: Байден получил 55 голосов в штате Калифорния. В общем для победы в президентской гонке необходимо получить 270 голосов. Трамп получил лишь 232 голоса выборщиков

Результат немного предсказуем.

4) Зеленский будет на заседании Слуги народа. Обсудят кандидатуры новых министров: имена
На должность министра энергетики рассмотрят кандидатуру Юрия Витренко, министра образованияСергея Шкарлета, министра по делам ветеранов - Юлии Лапутиной

Не призначати Шкарлета повноцінним міністром освіти просить 7 освітніх організацій
"Мусимо констатувати, що призначений у кінці червня 2020 року Сергій Шкарлет не лише не спромігся підтримати конкретними діями реформи, а й зробив усе можливе, аби зупинити їхній поступ, а подекуди й відкотити назад. Ми стурбовані тим, що останні місяці роботи МОН характеризуються тотальною байдужістю до, особливо, сфери шкільної освіти", – написано в заяві.

"Мон шєр, Шкарлєт, покиньте кабінет"

5) Черновол обвинили в умышленном убийстве: документ
(дело против меня в этом году начал его адвокат Бабиков, возглавивший к тому времени ГБР). Также очевидно ключевую роль сыграл тот факт, что в 2019-ом я обнародовала документы, что Зеленский откосил от повесток в армию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5591
З нами з: 31.08.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 1105 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 18:38

  detroytred написав:Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.

Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.
Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)
Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.
Он - чёрное.
Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).

Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).
И это ключевое.
Он не замечает. И о шляпе...

Без мізків...

Завдання журналіста - шукати сенсацію, її завдання - пояснювати, спростовувати.
Тому хто "без мізків" - це ще питання.

  detroytred написав:12.45
Он - удивлён реакции на вагнероцев
Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.
Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:34

  Schmit написав:
  detroytred написав:Короче: ведущий голословно раздувает зраду полпередачи (зрада раздута не в самих приводимых им фактах, факты есть факты, а в его интерпретации этих фактов и выводах)

Как по мне - не голословно. Все эти сливы спецопераций получают все больше подтверждений, а ситуация с Татаровым - зрадище просто. Ком проблем в экономике, медицине, армии нарастает, а решения власти только все усугубляют.
  detroytred написав:потом привлекает эксперта, ожидая поддержки-согласия, а она вместо подтверждения практически постоянно не соглашается с ним, приводя логические и объективные аргументы.
И тут начинаются ваши фантазии. Откуда вы знаете, кто чего ожидает? Привыкли наверно пропагандонские каналы смотреть, там "эксперты" всегда на одной волне с ведущими. Нет там такого выраженного отрицания, как вы гиперболизировали. Нормальный разговор. При всем общий тренд ведущего и "эксперта" совпадают.

Я конечно извиняюсь, но 5 канал (канал олигарха) не на так уж существенно меньше пропагандистский пропагандонских каналов медведчуков и пр.

Особенно после того, как По чехвостил редактора.

Да в том и потеха, что на даже упоротых медведчуцких каналах ведущие не делают такую клоунаду, как чебучил этот.
Они или приглашают лояльных или затыкают рот в разный способ.

Но делать хорошую мину при плохой (точнее архиплохой игре) - это шапито.

Я Вам уже почти дословно указал на моменты...

З.ы. я изредка конечно смотрю. Но смотрю всех. Ваше предложение о моих привычках ошибочно.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 15 гру, 2020 19:47, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 23395
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 19:45

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.

Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.
Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)
Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.
Он - чёрное.
Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).

Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).
И это ключевое.
Он не замечает. И о шляпе...

Без мізків...

Завдання журналіста - шукати сенсацію, її завдання - пояснювати, спростовувати.
Тому хто "без мізків" - це ще питання.

  detroytred написав:12.45
Он - удивлён реакции на вагнероцев
Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.
Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.

Суть иная.
Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта.
Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ.
(По сути - У НАШИХ людей (ведь США привел в пример и что до импичмента дошло. Такая реакция. Нормальная. Должна быть).

Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.

Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей.
Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.

По п.1 - полностью согласен с этим.
Ничего против не имею. Но Вы перечитайте о чём была речь с моей стороны -- о том, что уж слишком))) эксперт не поддерживала мнение ведущего. Практически опровергала. По всем моментам. А он так уверенно и вдохновенно держал лицо.
Когда журналист ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ МИМО --- то это ))))))))))))
Это демонстрирует уж слишком заангажированность его взгляда. Сверхслишком))
Ну невозможно так мимо. Даже наугад больше попадешь.

Да я такой тонкоюморной передачи сто лет не видел. Особенно вскинутый в последней надежде пальчик.
detroytred
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 23395
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:38

Re: Політичні дискусії

Смотрел в Ютубе две передачи
Одна Соколова с 5-го , гость был музыкант и волонтёр Тополя,
Вторая Червона линия с Эспрессо, гость Макаров, умный, порядочный мужик, работавший ранее на плюсах
Обоих ведущие уговаривали нагнать побольше зрады, в разных сфеах,и оба гостей, признавшись, до фанами Зе не являются, зраду во многом отрицали
19yuriy91
 
Повідомлень: 3125
З нами з: 15.09.12
Подякував: 263 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:27

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:12.45
Он - удивлён реакции на вагнероцев
Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.
Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.

Суть иная.
Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта.
Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ.
(По сути - У НАШИХ людей (ведь США привел в пример и что до импичмента дошло. Такая реакция. Нормальная. Должна быть).

Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.

Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей.
Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.

Брєд.
А яка може бути "реакція людей на ЗРАДУ"??? Якби в США віце-президента запідозрили в зраді - це була б "нормальна реакція" людей? Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди.
На зраду(2 лиця в країні) може бути і має бути тільки одна реакція - вірю або не вірю, з відповідними наслідками якщо більшість вірить. Чорне/біле/зелене - це якесь окозамилювання.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2686
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:51


Зеленая партия регионов думает, что движущей силой всех майданов были печеньки Нуланд. На самом деле это были те самые ФОПы.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 10:59

Re: Політичні дискусії

  vano80 написав:Да, суд. Но ты же помнишь, что наш реформированный суд может принимать разные решения. И не факт, что признав гройсмана взяточником, завтра ты не расскажешь, что суд плохой и неправильно зеленый.
А по поводу посадок, напомни мне результаты борьбы порошенка с коррупцией, ну так с десяток фамилий первого ряда, посаженных за 5 лет?

Нема рішень суду - нема корупції. При Порошенко конфіскували 1,5 млрд доларів, а їх хазяї злиняли. При зелених зелені нулі.
Це вже наступники будуть питати, яким чином гроші ковідного фонду пішли на дороги без тендерів, в результаті чого вартість будівництва зросла вдвічі:
Середня вартість 1 кілометра поточного середнього ремонту доріг у 2020 році зросла до 11,194 млн грн - це на 91,6% більше, ніж у 2019 році, при цьому вартість основних матеріалів, що використовуються в дорожньому будівництві, у 2020 році практично не змінилася

А поки нема рішень судів, то можна вважати, що корупції немає, а дороги робили китайці з дитячими лопатками. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11312
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 1308 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6873687468756876>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vano80 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.