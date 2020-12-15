Додано: Вів 15 гру, 2020 19:45

andrijk777 написав: detroytred написав: Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.



Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.

Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)

Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.

Он - чёрное.

Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).



Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).

И это ключевое.

Он не замечает. И о шляпе...



Без мізків... Ну это же и впрямь цирк, абсурд, шапито, клоунада и т.п.Эксперт (эта жинка политконсультант) практически в лоб прямо опровергает манипуляционные потуги ведущего, а он, улыбаясь и не останавливаясь, продолжает и делает вид, что всё нормально, так и нужно, с ним согласны, подтверждают.Он - чёрное (народ, люди при ЗЕ не так реагируют)Она - нет, объективно белое, так во всем мире сейчас и это естественно.Он - чёрное.Она - нет, ничего нового, опзжопники держатся в рамках. (Как и раньше).Она намекает, что всякие секретари и секретари секретарей имеют влияние (так было и раньше. И это юридически не должно быть).И это ключевое.Он не замечает. И о шляпе...Без мізків...

Завдання журналіста - шукати сенсацію, її завдання - пояснювати, спростовувати.

Тому хто "без мізків" - це ще питання.



detroytred написав: 12.45

Он - удивлён реакции на вагнероцев

Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

12.45Он - удивлён реакции на вагнероцевОна - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.

Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле. Завдання журналіста - шукати сенсацію, її завдання - пояснювати, спростовувати.Тому хто "без мізків" - це ще питання.Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.

Суть иная.Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта.Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ.(По сути - У НАШИХ людей (ведь США привел в пример и что до импичмента дошло. Такая реакция. Нормальная. Должна быть).Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей.Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.По п.1 - полностью согласен с этим.Ничего против не имею. Но Вы перечитайте о чём была речь с моей стороны -- о том, что уж слишком))) эксперт не поддерживала мнение ведущего. Практически опровергала. По всем моментам. А он так уверенно и вдохновенно держал лицо.Когда журналист ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ МИМО --- то это ))))))))))))Это демонстрирует уж слишком заангажированность его взгляда. Сверхслишком))Ну невозможно так мимо. Даже наугад больше попадешь.Да я такой тонкоюморной передачи сто лет не видел. Особенно вскинутый в последней надежде пальчик.