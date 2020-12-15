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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:03
lapay написав: vano80 написав:
Да, суд. Но ты же помнишь, что наш реформированный суд может принимать разные решения. И не факт, что признав гройсмана взяточником, завтра ты не расскажешь, что суд плохой и неправильно зеленый.
А по поводу посадок, напомни мне результаты борьбы порошенка с коррупцией, ну так с десяток фамилий первого ряда, посаженных за 5 лет?
Нема рішень суду - нема корупції. При Порошенко конфіскували 1,5 млрд доларів, а їх хазяї злиняли. При зелених зелені нулі.
Це вже наступники будуть питати, яким чином гроші ковідного фонду пішли на дороги без тендерів, в результаті чого вартість будівництва зросла вдвічі:
Я правильно понимаю, что фамилий посаженных не будет?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:10
vano80 написав:
Я правильно понимаю, что фамилий посаженных не будет?
Посадити можна тільки затриманих, а затримати тих, хто не в Раші. Дивним чином, список власників конфіскованого співпадає з ростовським списком Бандюковича.
Тай ограбованим повернути награбоване важливіше, ніж шукати злодіїв в Раші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:13
lapay написав: vano80 написав:
Я правильно понимаю, что фамилий посаженных не будет?
Посадити можна тільки затриманих, а затримати тих, хто не в Раші. Дивним чином, список власників конфіскованого співпадає з ростовським списком Бандюковича.
Тай ограбованим повернути награбоване важливіше, ніж шукати злодіїв в Раші.
То есть кроме тех кто сбежал, коррупционеров в стране не было?
Вот мыкытась нынешний, он где все это время был? Вся эта ГАСИ, про которую прокурор картавый в конце сроке речь вел, она где это время сидела? не в киеве ли и не получала взятки миллионные?
Так будут фамилии посаженных порошенком или и будем так и дальше трындеть?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:21
vano80 написав:
То есть кроме тех кто сбежал, коррупционеров в стране не было?
Повторю - немає рішень судів - немає корупції. Що в цій фразі неясно?
Українських корупціонерів намагались посадити не тільки в нас, але й за бугром. Поки сидів тільки один Лазаренко, і навіть американська юстиція не змогла, в нього, конфіскувати все награбоване, хоч це був простий сільскій хлопець, який не дуже і ховався.
А казочки про те, що ми бідні через тотальну корупцію, на рівні казок про рептілоїдів. Навіть коментувати не хочеться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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