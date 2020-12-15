Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vano80 написав:Да, суд. Но ты же помнишь, что наш реформированный суд может принимать разные решения. И не факт, что признав гройсмана взяточником, завтра ты не расскажешь, что суд плохой и неправильно зеленый. А по поводу посадок, напомни мне результаты борьбы порошенка с коррупцией, ну так с десяток фамилий первого ряда, посаженных за 5 лет?
Нема рішень суду - нема корупції. При Порошенко конфіскували 1,5 млрд доларів, а їх хазяї злиняли. При зелених зелені нулі. Це вже наступники будуть питати, яким чином гроші ковідного фонду пішли на дороги без тендерів, в результаті чого вартість будівництва зросла вдвічі:
Я правильно понимаю, что фамилий посаженных не будет?
vano80 написав:Я правильно понимаю, что фамилий посаженных не будет?
Посадити можна тільки затриманих, а затримати тих, хто не в Раші. Дивним чином, список власників конфіскованого співпадає з ростовським списком Бандюковича. Тай ограбованим повернути награбоване важливіше, ніж шукати злодіїв в Раші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vano80 написав:Я правильно понимаю, что фамилий посаженных не будет?
Посадити можна тільки затриманих, а затримати тих, хто не в Раші. Дивним чином, список власників конфіскованого співпадає з ростовським списком Бандюковича. Тай ограбованим повернути награбоване важливіше, ніж шукати злодіїв в Раші.
То есть кроме тех кто сбежал, коррупционеров в стране не было? Вот мыкытась нынешний, он где все это время был? Вся эта ГАСИ, про которую прокурор картавый в конце сроке речь вел, она где это время сидела? не в киеве ли и не получала взятки миллионные? Так будут фамилии посаженных порошенком или и будем так и дальше трындеть?
vano80 написав:То есть кроме тех кто сбежал, коррупционеров в стране не было?
Повторю - немає рішень судів - немає корупції. Що в цій фразі неясно? Українських корупціонерів намагались посадити не тільки в нас, але й за бугром. Поки сидів тільки один Лазаренко, і навіть американська юстиція не змогла, в нього, конфіскувати все награбоване, хоч це був простий сільскій хлопець, який не дуже і ховався. А казочки про те, що ми бідні через тотальну корупцію, на рівні казок про рептілоїдів. Навіть коментувати не хочеться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vano80 написав:То есть кроме тех кто сбежал, коррупционеров в стране не было?
Повторю - немає рішень судів - немає корупції. Що в цій фразі неясно? Українських корупціонерів намагались посадити не тільки в нас, але й за бугром. Поки сидів тільки один Лазаренко, і навіть американська юстиція не змогла, в нього, конфіскувати все награбоване, хоч це був простий сільскій хлопець, який не дуже і ховався. А казочки про те, що ми бідні через тотальну корупцію, на рівні казок про рептілоїдів. Навіть коментувати не хочеться.
Неясно ваше постоянное противопоставление борьбы с ворюгами зелеными и попередниками. если у тебя нет фамилий, то нет решения судов при порошенко. если нет решения судов, то о какой борьбе идет речь? Нет решений за предыдущие 5 лет, нет решений за нынешние полтора. Ну и чем "нерешения" прошлые тебе милее "нерешений" нынешних? Просто цвет властей не тот, а так и там и там безделие, только от одних тебе не любо, а от других - сойдет.
vano80 написав:если у тебя нет фамилий, то нет решения судов при порошенко. если нет решения судов, то о какой борьбе идет речь?
Якраз тут собака і зарита.. Ви по результатом боротьби хочете отримати покращення життя... А от тут і бяка 1 Те що можна конфіскувати і перерозподілити - мізерне ( це десь по 1000-5000 грн на особу разово) і після цього всі міфічні статки корупціонерів закінчаться 2 Навіть посадка якогось корупціонера-без покращення Вашого життя - для Вас=відсутності боротьби з корупцією...
От і виходить Вам кидають кісточки ..Ви думаєте що там є мясо...на виході розчарування і пошуки наступного обіцяльника розкуркулити всіх і вся...
vano80 написав:нет решения судов при порошенко. если нет решения судов, то о какой борьбе идет речь?
Були рішення судів, про конфіскацію, і конфісковані гроші пішли в бюджет. При зелених рішень судів не було, як і конфіскацій. В тому і різниця.
"Нарешті ці $ 1,5 млрд, вкрадених Януковичем і його поплічниками, були повернуті до держбюджету. Це логічне завершення процедури, яка повинна була відбутися після самого рішення про арешт, яке прийняв уряд Арсенія Яценюка. І повернення грошей Януковича українцям – це справедливе рішення, над яким послідовно працювали і команда НФ, і ГПУ, і РНБО. Тривалий час ми вимагали ухвалення в ВР закону про спецконфіскації, подавали вісім редакцій і тривалий процес обговорення питання конфіскації активів Януковича і його банди в сесійній залі добре показав, хто і чиї інтереси захищає в українському парламенті. Але на цьому процес конфіскації вкрадених Януковичем і його бандою грошей не повинен зупинитися. І для цього ми повинні прийняти чіткий юридичний механізм – закон про спецконфіскації", – заявив голова фракції НФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vano80 написав:если у тебя нет фамилий, то нет решения судов при порошенко. если нет решения судов, то о какой борьбе идет речь?
Якраз тут собака і зарита.. Ви по результатом боротьби хочете отримати покращення життя... А от тут і бяка 1 Те що можна конфіскувати і перерозподілити - мізерне ( це десь по 1000-5000 грн на особу разово) і після цього всі міфічні статки корупціонерів закінчаться 2 Навіть посадка якогось корупціонера-без покращення Вашого життя - для Вас=відсутності боротьби з корупцією...
От і виходить Вам кидають кісточки ..Ви думаєте що там є мясо...на виході розчарування і пошуки наступного обіцяльника розкуркулити всіх і вся...
Попробуй не выдумывать лишнего. Товарищ написал, что за времена порошенко велась борьба, а за зеленых нет. Я попросил его назвать фамилии посаженных за коррупционные действия во время президенства светочи. В ответ есть только янукович и бла-бла-бла про суды и остальной триндеж. Вместо конкретных фамилий ментов, прокуроров, таможенников и остальной шелупони.
vano80 написав:если у тебя нет фамилий, то нет решения судов при порошенко. если нет решения судов, то о какой борьбе идет речь?
Якраз тут собака і зарита.. Ви по результатом боротьби хочете отримати покращення життя... А от тут і бяка 1 Те що можна конфіскувати і перерозподілити - мізерне ( це десь по 1000-5000 грн на особу разово) і після цього всі міфічні статки корупціонерів закінчаться 2 Навіть посадка якогось корупціонера-без покращення Вашого життя - для Вас=відсутності боротьби з корупцією...
От і виходить Вам кидають кісточки ..Ви думаєте що там є мясо...на виході розчарування і пошуки наступного обіцяльника розкуркулити всіх і вся...
Попробуй не выдумывать лишнего. Товарищ написал, что за времена порошенко велась борьба, а за зеленых нет. Я попросил его назвать фамилии посаженных за коррупционные действия во время президенства светочи. В ответ есть только янукович и бла-бла-бла про суды и остальной триндеж. Вместо конкретных фамилий ментов, прокуроров, таможенников и остальной шелупони.
Ще раз пояснюю 1 Скільки прізвищ ментів/прокурорів/митників і іншої шелупєні з вашої класифікації ви можете назвати станом на сьогодні які повинні бути посаджені,але не сидять? 2 Чому тоді дивуєтесь , що крім прізвища Януковича ви не знаєте прізвища тих хто був посаджений за часів Луценка/Порошенка?
Тому Для шлункотелевізорів - головний результат це повний шлунок і жвачка в телевізорі... Ніяка боротьба з корупцією цього питання не вирішить,тому всі шлунко/телевізори святопереконані що боротьби немає...