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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:50
Почитаешь тут дописи про коррупцию и диву даёшься..... Взять и поделить и пр.
Приведу такой пример
Во времена яныка Бондюэль хотели разместить производство в Черкасской области, уже взяли в аренду землю, но из за огромных аппетитов губернатора, тулуба вроде, перенесли в рашу.
Вот и щетайте, делите
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