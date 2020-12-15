Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Почитаешь тут дописи про коррупцию и диву даёшься..... Взять и поделить и пр. Приведу такой пример Во времена яныка Бондюэль хотели разместить производство в Черкасской области, уже взяли в аренду землю, но из за огромных аппетитов губернатора, тулуба вроде, перенесли в рашу. Вот и щетайте, делите
19yuriy91 написав:Приведу такой пример Во времена яныка Бондюэль хотели разместить производство в Черкасской области, уже взяли в аренду землю, но из за огромных аппетитов губернатора, тулуба вроде, перенесли в рашу. Вот и щетайте, делите
Тулуб вже чистий.
Сергій Тулуб був головою Черкаської ОДА у часи президентства Віктора Януковича. Це він віддавав наказ зачищати “Беркутом” так званий Мовний майдан у 2012 році, “запросив” луганський “Беркут” під час Революції Гідності, який жорстко кілька днів у січні 2014 року тероризував місто, ловлячи перехожих і пакуючи у “воронки”, вчинив стрілянину бойовими набоями на дамбі. Перебував у розшуку “Інтерполу” через розслідування кримінальної справи за розтрату бюджетних коштів. Однак згодом був виправданий та знятий з розшуку. Кажуть, має нерухомість у селі в Черкаському районі на березі Дніпра, де періодично буває.
Не має вироків судів - не має корупції. У Тулуба є хатинка в Іспанії, де він і живе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Читаю, за два года "Чинними є вироки стосовно п’яти топ-посадовців. Один отримав умовний термін, один – штраф, один – звільнений від відбування арешту, ще двоє – уклали угоду зі слідством."
И это все? Насколько я знаю, таможня насквозь коррумпирована. Сколько таможенников село за 5 лет порошенко? Не понимаю что ты хочешь еще доказать. Нет, ну если тебе не результат важен, а само действие, то да, громкие аресты во время заседания хорошо смотрятся. Только чем они заканчиваются? "83% осіб, які отримали вироки – дрібні чиновники та приватні особи (посередники або ж учасники держзакупівель)."
А вот этот вот Паращенко со своим дворцом в одессе, он за полтора года разбогател или как?
vano80 написав:И это все? Насколько я знаю, таможня насквозь коррумпирована. Сколько таможенников село за 5 лет порошенко?
Більше, ніж за Зеленського, який митницю вже двічі вичистив, а надходження зменшились. А весь прикол в тому, що, не зважаючи на "тотальну корупцію" наша митниця дає, в бюджет, більший відсоток надходжень, ніж в інших країнах. Бо ніякої "тотальної корупції" не існує. Крали і будуть красти, але крадуть мало.
vano80 написав:Не понимаю что ты хочешь еще доказать
Що можна стати Президентом, голосно стукаючи в бубен антикорупції, але вирішити цю проблему шамани не можуть, навіть за допомогою друїдів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
19yuriy91 написав:Звучит как мантра. Недавно был опрос ин.инвесторов, работающих в Украине. Главными своими проблемами здесь они назвали не войну, а коррупцию и судебную систему. А вы мантрите дальше
А що не так в моїй мантрі? Не має судових вироків - не має корупції, бо судові вироки єдиний спосіб з нею боротись. В цьому році на перше місце вийшла судова система. Тут я згоден, бо саме вона не дає приток інвестицій. А корупція ефемерна, он є інвестиційні няні, нехай вони і вирішують ці питання, якщо суди не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vano80 написав:Не понимаю что ты хочешь еще доказать
Що можна стати Президентом, голосно стукаючи в бубен антикорупції, але вирішити цю проблему шамани не можуть, навіть за допомогою друїдів.
Так в чем претензии к зеленым? Ты понимаешь что проблему не решить, но тебе не нравится что на этой волне приходят к власти? И это вот только сейчас появилось или политики всегда и везде продажные твари, включая непогрешимого попередника? Вон избрали мэра боксера, великого паркостроителя. А если мыкытась рот пошире откроет, то что скажете, виталик "неуноват"