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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6874687568766877

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:50

Re: Політичні дискусії

Почитаешь тут дописи про коррупцию и диву даёшься..... Взять и поделить и пр.
Приведу такой пример
Во времена яныка Бондюэль хотели разместить производство в Черкасской области, уже взяли в аренду землю, но из за огромных аппетитов губернатора, тулуба вроде, перенесли в рашу.
Вот и щетайте, делите
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:05

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:Приведу такой пример
Во времена яныка Бондюэль хотели разместить производство в Черкасской области, уже взяли в аренду землю, но из за огромных аппетитов губернатора, тулуба вроде, перенесли в рашу.
Вот и щетайте, делите

Тулуб вже чистий.
Сергій Тулуб був головою Черкаської ОДА у часи президентства Віктора Януковича. Це він віддавав наказ зачищати “Беркутом” так званий Мовний майдан у 2012 році, “запросив” луганський “Беркут” під час Революції Гідності, який жорстко кілька днів у січні 2014 року тероризував місто, ловлячи перехожих і пакуючи у “воронки”, вчинив стрілянину бойовими набоями на дамбі. Перебував у розшуку “Інтерполу” через розслідування кримінальної справи за розтрату бюджетних коштів. Однак згодом був виправданий та знятий з розшуку. Кажуть, має нерухомість у селі в Черкаському районі на березі Дніпра, де періодично буває.

Не має вироків судів - не має корупції. У Тулуба є хатинка в Іспанії, де він і живе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:11

  lapay написав:
  vano80 написав:Я попросил его назвать фамилии посаженных за коррупционные действия во время президенства светочи.

На тобі список: http://nashigroshi.org/2017/12/29/top-k ... 2017-roky/
При Януковичу було найбільше, за весь час, вироків за корупцію. Чи Янукович офігенний антикорупціонер, чи так бізнес віджимали - сам вирішуй.


Читаю, за два года "Чинними є вироки стосовно п’яти топ-посадовців. Один отримав умовний термін, один – штраф, один – звільнений від відбування арешту, ще двоє – уклали угоду зі слідством."

И это все? Насколько я знаю, таможня насквозь коррумпирована. Сколько таможенников село за 5 лет порошенко?
Не понимаю что ты хочешь еще доказать. Нет, ну если тебе не результат важен, а само действие, то да, громкие аресты во время заседания хорошо смотрятся. Только чем они заканчиваются?
"83% осіб, які отримали вироки – дрібні чиновники та приватні особи (посередники або ж учасники держзакупівель)."

А вот этот вот Паращенко со своим дворцом в одессе, он за полтора года разбогател или как?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:15

  lapay написав:Не має вироків судів - не має корупції.

Звучит как мантра.
Недавно был опрос ин.инвесторов, работающих в Украине.
Главными своими проблемами здесь они назвали не войну, а коррупцию и судебную систему.
А вы мантрите дальше
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:19

Re: Політичні дискусії

  vano80 написав:И это все? Насколько я знаю, таможня насквозь коррумпирована. Сколько таможенников село за 5 лет порошенко?

Більше, ніж за Зеленського, який митницю вже двічі вичистив, а надходження зменшились. А весь прикол в тому, що, не зважаючи на "тотальну корупцію" наша митниця дає, в бюджет, більший відсоток надходжень, ніж в інших країнах.
Бо ніякої "тотальної корупції" не існує. Крали і будуть красти, але крадуть мало.
  vano80 написав:Не понимаю что ты хочешь еще доказать

Що можна стати Президентом, голосно стукаючи в бубен антикорупції, але вирішити цю проблему шамани не можуть, навіть за допомогою друїдів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:24

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:Звучит как мантра.
Недавно был опрос ин.инвесторов, работающих в Украине.
Главными своими проблемами здесь они назвали не войну, а коррупцию и судебную систему.
А вы мантрите дальше

А що не так в моїй мантрі? Не має судових вироків - не має корупції, бо судові вироки єдиний спосіб з нею боротись. В цьому році на перше місце вийшла судова система. Тут я згоден, бо саме вона не дає приток інвестицій. А корупція ефемерна, он є інвестиційні няні, нехай вони і вирішують ці питання, якщо суди не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 14:19

  lapay написав:
  vano80 написав:Не понимаю что ты хочешь еще доказать

Що можна стати Президентом, голосно стукаючи в бубен антикорупції, але вирішити цю проблему шамани не можуть, навіть за допомогою друїдів.


Так в чем претензии к зеленым? Ты понимаешь что проблему не решить, но тебе не нравится что на этой волне приходят к власти?
И это вот только сейчас появилось или политики всегда и везде продажные твари, включая непогрешимого попередника?
Вон избрали мэра боксера, великого паркостроителя. А если мыкытась рот пошире откроет, то что скажете, виталик "неуноват" :mrgreen:
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