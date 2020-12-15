Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Почитаешь тут дописи про коррупцию и диву даёшься..... Взять и поделить и пр. Приведу такой пример Во времена яныка Бондюэль хотели разместить производство в Черкасской области, уже взяли в аренду землю, но из за огромных аппетитов губернатора, тулуба вроде, перенесли в рашу. Вот и щетайте, делите
19yuriy91 написав:Приведу такой пример Во времена яныка Бондюэль хотели разместить производство в Черкасской области, уже взяли в аренду землю, но из за огромных аппетитов губернатора, тулуба вроде, перенесли в рашу. Вот и щетайте, делите
Тулуб вже чистий.
Сергій Тулуб був головою Черкаської ОДА у часи президентства Віктора Януковича. Це він віддавав наказ зачищати “Беркутом” так званий Мовний майдан у 2012 році, “запросив” луганський “Беркут” під час Революції Гідності, який жорстко кілька днів у січні 2014 року тероризував місто, ловлячи перехожих і пакуючи у “воронки”, вчинив стрілянину бойовими набоями на дамбі. Перебував у розшуку “Інтерполу” через розслідування кримінальної справи за розтрату бюджетних коштів. Однак згодом був виправданий та знятий з розшуку. Кажуть, має нерухомість у селі в Черкаському районі на березі Дніпра, де періодично буває.
Не має вироків судів - не має корупції. У Тулуба є хатинка в Іспанії, де він і живе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Читаю, за два года "Чинними є вироки стосовно п’яти топ-посадовців. Один отримав умовний термін, один – штраф, один – звільнений від відбування арешту, ще двоє – уклали угоду зі слідством."
И это все? Насколько я знаю, таможня насквозь коррумпирована. Сколько таможенников село за 5 лет порошенко? Не понимаю что ты хочешь еще доказать. Нет, ну если тебе не результат важен, а само действие, то да, громкие аресты во время заседания хорошо смотрятся. Только чем они заканчиваются? "83% осіб, які отримали вироки – дрібні чиновники та приватні особи (посередники або ж учасники держзакупівель)."
А вот этот вот Паращенко со своим дворцом в одессе, он за полтора года разбогател или как?
vano80 написав:И это все? Насколько я знаю, таможня насквозь коррумпирована. Сколько таможенников село за 5 лет порошенко?
Більше, ніж за Зеленського, який митницю вже двічі вичистив, а надходження зменшились. А весь прикол в тому, що, не зважаючи на "тотальну корупцію" наша митниця дає, в бюджет, більший відсоток надходжень, ніж в інших країнах. Бо ніякої "тотальної корупції" не існує. Крали і будуть красти, але крадуть мало.
vano80 написав:Не понимаю что ты хочешь еще доказать
Що можна стати Президентом, голосно стукаючи в бубен антикорупції, але вирішити цю проблему шамани не можуть, навіть за допомогою друїдів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
19yuriy91 написав:Звучит как мантра. Недавно был опрос ин.инвесторов, работающих в Украине. Главными своими проблемами здесь они назвали не войну, а коррупцию и судебную систему. А вы мантрите дальше
А що не так в моїй мантрі? Не має судових вироків - не має корупції, бо судові вироки єдиний спосіб з нею боротись. В цьому році на перше місце вийшла судова система. Тут я згоден, бо саме вона не дає приток інвестицій. А корупція ефемерна, он є інвестиційні няні, нехай вони і вирішують ці питання, якщо суди не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vano80 написав:Не понимаю что ты хочешь еще доказать
Що можна стати Президентом, голосно стукаючи в бубен антикорупції, але вирішити цю проблему шамани не можуть, навіть за допомогою друїдів.
Так в чем претензии к зеленым? Ты понимаешь что проблему не решить, но тебе не нравится что на этой волне приходят к власти? И это вот только сейчас появилось или политики всегда и везде продажные твари, включая непогрешимого попередника? Вон избрали мэра боксера, великого паркостроителя. А если мыкытась рот пошире откроет, то что скажете, виталик "неуноват"
vano80 написав:Так в чем претензии к зеленым? Ты понимаешь что проблему не решить, но тебе не нравится что на этой волне приходят к власти? И это вот только сейчас появилось или политики всегда и везде продажные твари, включая непогрешимого попередника?
В мене претензії не до зелених, а до 73%, частина за яких і досі ведеться на "тотальну корупцію". Якщо вже досвід зелених їх не навчив, то я вже й не знаю, що їм допоможе. До зелених претензії тільки в їх безглуздих спробах посадити попередників хоч за щось, яке і близько не схоже на корупцію, на хвилі боротьби з якою їх обрали. Коротше кажучи - пора вже всім знімати рожеві окуляри, забути ватну тезу про східноєвропейську Швейцарію, і рухатись на всіх парах в ЄС, як це почали робити попередники.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:12.45 Он - удивлён реакции на вагнероцев Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.
Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді. Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.
Суть иная. Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта. Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ. (По сути - У НАШИХ людей (ведь США привел в пример и что до импичмента дошло. Такая реакция. Нормальная. Должна быть).
Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.
Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей. Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.
Брєд. А яка може бути "реакція людей на ЗРАДУ"??? Якби в США віце-президента запідозрили в зраді - це була б "нормальна реакція" людей? Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди. На зраду(2 лиця в країні) може бути і має бути тільки одна реакція - вірю або не вірю, з відповідними наслідками якщо більшість вірить. Чорне/біле/зелене - це якесь окозамилювання.[/quote] ---------------------------------
Я надеюсь, что обсуждение политпередачи с политологом экспертом - это не флуд.
Не я бред несу. И дело не во мне (моём мнении). Вас же уже тыкнул-то, что ТАКАЯ РЕАКЦИЯ - это не моя реакция, а как указалсам ведущий -- реакция украинцев, украинского общества, реагирующего не на эту мегазраду, а на шляпу ёлки.
Эксперт же объяснила ведущему (и вам))) причину. Потому что за окошком 21 информвек, а не упомянутое ведущим время импичмента президенту США.
Какой повинна бути реакция на зраду? Считайте, что хотите))) Но есть факт и этот факт в мировом тренде. И это естественно.
З.ы. оцениваете не меня и мною написанное, а реакцию и мнение украинцев. Это предмет обсуждения. Ну а как они повиннi поступать им указывали разве что в совке)) Теперь они поступают, как желают, в 21 веке. И это в мировом тренде. Эксперт пояснила ватн...
vano80 написав:Так в чем претензии к зеленым? Ты понимаешь что проблему не решить, но тебе не нравится что на этой волне приходят к власти? И это вот только сейчас появилось или политики всегда и везде продажные твари, включая непогрешимого попередника?
В мене претензії не до зелених, а до 73%, частина за яких і досі ведеться на "тотальну корупцію". Якщо вже досвід зелених їх не навчив, то я вже й не знаю, що їм допоможе. До зелених претензії тільки в їх безглуздих спробах посадити попередників хоч за щось, яке і близько не схоже на корупцію, на хвилі боротьби з якою їх обрали. Коротше кажучи - пора вже всім знімати рожеві окуляри, забути ватну тезу про східноєвропейську Швейцарію, і рухатись на всіх парах в ЄС, як це почали робити попередники.
Так а в чём конкретно претензии-то? Конкретизируйте.
Работают люди, живут, отдыхают и попутно желают уменьшения уровня коррупции, борьбы с коррупцией. От властей. Посадовцив, получающих за это зп. Чем мешают-то? Движению в ЕС.
Вы наверное забыли, что точно также попутно желают от наших властей этого же самого наши западные партнёры. Толкающие эти ватные, как вам захотелось их обозначить с бухты Барахты, тезы.
Роль и влияние желания уменьшения уровня коррупции украинцами Вы, мягко говоря, перебiльшили. А от точного замечания Юрия91 о потерях от коррупции (от следствия этой коррупции, коррупционного барьера) ушли в сторону. Упустив, что у нас он барьер работает, а на западе нет. Одна и та же коррупция - у нас барьер, у них - нет. Потому что нам нужно привлекать этого зарубежного инвестора ... с его же территории. У него выбор. И зачем ему уходить со своей территории при равных?!