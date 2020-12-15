Додано: Сер 16 гру, 2020 17:13

andrijk777 написав: detroytred"[quote="5122372:andrijk777 написав: detroytred написав: 12.45

Он - удивлён реакции на вагнероцев

Она - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

12.45Он - удивлён реакции на вагнероцевОна - ничего удивительного. Так устроена будь-яка пересична Людина. К тому же так во всём мире. Такой тренд инфрозвозвитку людини в это инфстолиття.

Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.

Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле. Він поставив конкретне питання, а вона(саме на це питання) ухилилась від відповіді.Є(або немає) ФАКТ зради, а вона почала нести фігню про сприйняття, про чоне/біле.

Суть иная.

Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта.

Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ.

(По сути - У НАШИХ людей (ведь США привел в пример и что до импичмента дошло. Такая реакция. Нормальная. Должна быть).



Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.



Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей.

Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.

Суть иная.Ведущего интересовало именно восприятие людьми факта.Предметом был не сам факт (была зрада, не была, большая маленькая). Он определил, что была и огромнейшая. Но был удивлён и спрашивал - почему ТАКАЯ РЕАКЦИЯ У ЛЮДЕЙ.(По сути - У НАШИХ людей (ведь США привел в пример и что до импичмента дошло. Такая реакция. Нормальная. Должна быть).Эксперт ему и объясняла. Не за факт, а за реакцию у людей. Почему она такая. Нормальная, естественная.Предметами вопросов к эксперту были не сами факты, а реакция людей.Разве что по росту опзжков проросссил, но и тут она его опровергла.

Брєд.А яка може бути "реакція людей на ЗРАДУ"??? Якби в США віце-президента запідозрили в- це була блюдей? Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди.На зраду(2 лиця в країні) може бути і має бути тільки одна реакція - вірю або не вірю, з відповідними наслідками якщо більшість вірить. Чорне/біле/зелене - це якесь окозамилювання.[/quote]---------------------------------Я надеюсь, что обсуждение политпередачи с политологом экспертом - это не флуд.Не я бред несу. И дело не во мне (моём мнении). Вас же уже тыкнул-то, что ТАКАЯ РЕАКЦИЯ - это не моя реакция, а как указалсам ведущий -- реакция украинцев, украинского общества, реагирующего не на эту мегазраду, а на шляпу ёлки.Эксперт же объяснила ведущему (и вам))) причину.Потому что за окошком 21 информвек, а не упомянутое ведущим время импичмента президенту США.Какой повинна бути реакция на зраду?Считайте, что хотите)))Но есть факт и этот факт в мировом тренде. И это естественно.З.ы. оцениваете не меня и мною написанное, а реакцию и мнение украинцев. Это предмет обсуждения.Ну а как они повиннi поступать им указывали разве что в совке))Теперь они поступают, как желают, в 21 веке. И это в мировом тренде.Эксперт пояснила ватн...