Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (19% усіх опитаних і 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 13% і 19%, за Ю. Бойка — відповідно 12% і 17% опитаних, за Ю.Тимошенко — відповідно 6% і 8%, за І. Смешка — відповідно 4,5% і 6%, за В. Гройсмана — відповідно 3% і 4%, за А. Гриценка — відповідно 3% і 3%, за Д. Разумкова — відповідно 2% і 2,5%, за Р. Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за О. Ляшка — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1,5%, за О. Вілкула — відповідно 0,7% і 0,9%.



Порівняно з груднем 2019 року знизився рівень електоральної підтримки В. Зеленського (з 41% до 19% серед усіх опитаних). Рівень електоральної підтримки П. Порошенка за цей період зріс з 8% до 13%, Ю. Бойка — з 10% до 12%, І. Смешка — з 3% до 4,5%. Рівень підтримки Ю. Тимошенко статистично значуще не змінився (відповідно 5,5% і 6%).



Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів Президента України. Другий тур моделювався за участі трьох кандидатів, які отримують найбільшу кількість голосів у першому турі (В. Зеленський, П. Порошенко та Ю. Бойко), а також політика з вищим порівняно з іншими рівнем довіри — Д. Разумкова. В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком, Ю. Бойком чи Д. Разумковим стає переможцем президентських виборів. Д. Разумков перемагає П. Порошенка і Ю. Бойка, а П. Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Ю. Бойком.