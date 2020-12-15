Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Почитаешь тут дописи про коррупцию и диву даёшься..... Взять и поделить и пр. Приведу такой пример Во времена яныка Бондюэль хотели разместить производство в Черкасской области, уже взяли в аренду землю, но из за огромных аппетитов губернатора, тулуба вроде, перенесли в рашу. Вот и щетайте, делите
19yuriy91 написав:Приведу такой пример Во времена яныка Бондюэль хотели разместить производство в Черкасской области, уже взяли в аренду землю, но из за огромных аппетитов губернатора, тулуба вроде, перенесли в рашу. Вот и щетайте, делите
Тулуб вже чистий.
Сергій Тулуб був головою Черкаської ОДА у часи президентства Віктора Януковича. Це він віддавав наказ зачищати “Беркутом” так званий Мовний майдан у 2012 році, “запросив” луганський “Беркут” під час Революції Гідності, який жорстко кілька днів у січні 2014 року тероризував місто, ловлячи перехожих і пакуючи у “воронки”, вчинив стрілянину бойовими набоями на дамбі. Перебував у розшуку “Інтерполу” через розслідування кримінальної справи за розтрату бюджетних коштів. Однак згодом був виправданий та знятий з розшуку. Кажуть, має нерухомість у селі в Черкаському районі на березі Дніпра, де періодично буває.
Не має вироків судів - не має корупції. У Тулуба є хатинка в Іспанії, де він і живе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Читаю, за два года "Чинними є вироки стосовно п’яти топ-посадовців. Один отримав умовний термін, один – штраф, один – звільнений від відбування арешту, ще двоє – уклали угоду зі слідством."
И это все? Насколько я знаю, таможня насквозь коррумпирована. Сколько таможенников село за 5 лет порошенко? Не понимаю что ты хочешь еще доказать. Нет, ну если тебе не результат важен, а само действие, то да, громкие аресты во время заседания хорошо смотрятся. Только чем они заканчиваются? "83% осіб, які отримали вироки – дрібні чиновники та приватні особи (посередники або ж учасники держзакупівель)."
А вот этот вот Паращенко со своим дворцом в одессе, он за полтора года разбогател или как?
vano80 написав:И это все? Насколько я знаю, таможня насквозь коррумпирована. Сколько таможенников село за 5 лет порошенко?
Більше, ніж за Зеленського, який митницю вже двічі вичистив, а надходження зменшились. А весь прикол в тому, що, не зважаючи на "тотальну корупцію" наша митниця дає, в бюджет, більший відсоток надходжень, ніж в інших країнах. Бо ніякої "тотальної корупції" не існує. Крали і будуть красти, але крадуть мало.
vano80 написав:Не понимаю что ты хочешь еще доказать
Що можна стати Президентом, голосно стукаючи в бубен антикорупції, але вирішити цю проблему шамани не можуть, навіть за допомогою друїдів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
19yuriy91 написав:Звучит как мантра. Недавно был опрос ин.инвесторов, работающих в Украине. Главными своими проблемами здесь они назвали не войну, а коррупцию и судебную систему. А вы мантрите дальше
А що не так в моїй мантрі? Не має судових вироків - не має корупції, бо судові вироки єдиний спосіб з нею боротись. В цьому році на перше місце вийшла судова система. Тут я згоден, бо саме вона не дає приток інвестицій. А корупція ефемерна, он є інвестиційні няні, нехай вони і вирішують ці питання, якщо суди не можуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vano80 написав:Не понимаю что ты хочешь еще доказать
Що можна стати Президентом, голосно стукаючи в бубен антикорупції, але вирішити цю проблему шамани не можуть, навіть за допомогою друїдів.
Так в чем претензии к зеленым? Ты понимаешь что проблему не решить, но тебе не нравится что на этой волне приходят к власти? И это вот только сейчас появилось или политики всегда и везде продажные твари, включая непогрешимого попередника? Вон избрали мэра боксера, великого паркостроителя. А если мыкытась рот пошире откроет, то что скажете, виталик "неуноват"
vano80 написав:Так в чем претензии к зеленым? Ты понимаешь что проблему не решить, но тебе не нравится что на этой волне приходят к власти? И это вот только сейчас появилось или политики всегда и везде продажные твари, включая непогрешимого попередника?
В мене претензії не до зелених, а до 73%, частина за яких і досі ведеться на "тотальну корупцію". Якщо вже досвід зелених їх не навчив, то я вже й не знаю, що їм допоможе. До зелених претензії тільки в їх безглуздих спробах посадити попередників хоч за щось, яке і близько не схоже на корупцію, на хвилі боротьби з якою їх обрали. Коротше кажучи - пора вже всім знімати рожеві окуляри, забути ватну тезу про східноєвропейську Швейцарію, і рухатись на всіх парах в ЄС, як це почали робити попередники.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
vano80 написав:Так в чем претензии к зеленым? Ты понимаешь что проблему не решить, но тебе не нравится что на этой волне приходят к власти? И это вот только сейчас появилось или политики всегда и везде продажные твари, включая непогрешимого попередника?
В мене претензії не до зелених, а до 73%, частина за яких і досі ведеться на "тотальну корупцію". Якщо вже досвід зелених їх не навчив, то я вже й не знаю, що їм допоможе. До зелених претензії тільки в їх безглуздих спробах посадити попередників хоч за щось, яке і близько не схоже на корупцію, на хвилі боротьби з якою їх обрали. Коротше кажучи - пора вже всім знімати рожеві окуляри, забути ватну тезу про східноєвропейську Швейцарію, і рухатись на всіх парах в ЄС, як це почали робити попередники.
Так а в чём конкретно претензии-то? Конкретизируйте.
Работают люди, живут, отдыхают и попутно желают уменьшения уровня коррупции, борьбы с коррупцией. От властей. Посадовцив, получающих за это зп. Чем мешают-то? Движению в ЕС.
Вы наверное забыли, что точно также попутно желают от наших властей этого же самого наши западные партнёры. Толкающие эти ватные, как вам захотелось их обозначить с бухты Барахты, тезы.
Роль и влияние желания уменьшения уровня коррупции украинцами Вы, мягко говоря, перебiльшили. А от точного замечания Юрия91 о потерях от коррупции (от следствия этой коррупции, коррупционного барьера) ушли в сторону. Упустив, что у нас он барьер работает, а на западе нет. Одна и та же коррупция - у нас барьер, у них - нет. Потому что нам нужно привлекать этого зарубежного инвестора ... с его же территории. У него выбор. И зачем ему уходить со своей территории при равных?!
Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (19% усіх опитаних і 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 13% і 19%, за Ю. Бойка — відповідно 12% і 17% опитаних, за Ю.Тимошенко — відповідно 6% і 8%, за І. Смешка — відповідно 4,5% і 6%, за В. Гройсмана — відповідно 3% і 4%, за А. Гриценка — відповідно 3% і 3%, за Д. Разумкова — відповідно 2% і 2,5%, за Р. Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за О. Ляшка — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1,5%, за О. Вілкула — відповідно 0,7% і 0,9%.
Порівняно з груднем 2019 року знизився рівень електоральної підтримки В. Зеленського (з 41% до 19% серед усіх опитаних). Рівень електоральної підтримки П. Порошенка за цей період зріс з 8% до 13%, Ю. Бойка — з 10% до 12%, І. Смешка — з 3% до 4,5%. Рівень підтримки Ю. Тимошенко статистично значуще не змінився (відповідно 5,5% і 6%).
Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів Президента України. Другий тур моделювався за участі трьох кандидатів, які отримують найбільшу кількість голосів у першому турі (В. Зеленський, П. Порошенко та Ю. Бойко), а також політика з вищим порівняно з іншими рівнем довіри — Д. Разумкова. В. Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з П. Порошенком, Ю. Бойком чи Д. Разумковим стає переможцем президентських виборів. Д. Разумков перемагає П. Порошенка і Ю. Бойка, а П. Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Ю. Бойком.