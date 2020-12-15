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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6875687668776878

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:44

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:Звучит как мантра.
Недавно был опрос ин.инвесторов, работающих в Украине.
Главными своими проблемами здесь они назвали не войну, а коррупцию и судебную систему.
А вы мантрите дальше

А що не так в моїй мантрі? Не має судових вироків - не має корупції, бо судові вироки єдиний спосіб з нею боротись. В цьому році на перше місце вийшла судова система. Тут я згоден, бо саме вона не дає приток інвестицій. А корупція ефемерна, он є інвестиційні няні, нехай вони і вирішують ці питання, якщо суди не можуть.

Нет судовых вирокiв - нет коррупции???

Вы с коллегой подменили предмет.
На результат от борьбы с коррупцией.

Нет ничего негативного в желаниях и стремлениях к борьбе с коррупцией, уменьшению уровня коррупции.

С тем, что для поднятия уровня жизни помимо (и даже вместо борьбы с коррупцией, т.е. можно обойтись и без оной, компенсировать ущерб от коррупции) необходим ещё ряд действий, согласен.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:50

Ітогі подвєдьом. 2020-12-16

Ітогі подвєдьом. 2020-12-16

1) Оккупанты на Донбассе резко увеличили количество обстрелов украинских позиций
Оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня

2) "Это был сигнал": в "Слуге народа" рассказали, что означает продление Радой особого статуса ОРДЛО
Верховная Рада решением о продлении особого статуса Донбасса послала сигнал жителям ОРДЛО и международным партнерам Украины о готовности к урегулированию ситуации мирным путем

3) Во втором туре выборов Зеленский опередил бы Порошенко всего на 14% – опрос Разумкова
Президент Владимир Зеленский остается лидером электорального рейтинга, а пятый президент Петр Порошенко значительно приблизился к нему в рейтинге второго тура

42% украинцев назвали Зеленского разочарованием года, 20% – политиком года – опрос
По данным опроса, почти 20% респондентов назвали Зеленского политиком года (в 2019-ом таких было 46%)

Мне до сих пор непонятно, на чём была основана вера, что Зеленский что-то сможет. Ведь изначально он был никакой. Но телевизор сделал своё дело

Сейчас в Раду проходят четыре партии. Еще две на грани погрешности – опрос Разумкова
Слуга народа – 26,5% (22,7%)
Евросолидарность – 19,5% (15,7%)
ОПЗЖ – 17,7% (17,1%)
Батькивщина – 8,8% (8,0%)

4) Катастрофа самолета МАУ в Иране: Канада обнародовала свой отчет о трагедии
В отчете, который содержит 79 страниц, Канада выразила поддержку Украине и призвала Иран возместить ущерб и выплатить материальную помощь родственникам погибших в результате трагедии

5) Протесты "ФОПов": ситуация на Майдане Незалежности начинает обостряться (фото)
А тем временем стало известно, что среди протестующих обнаружили двух провокаторов, они были в балаклавах и капюшонах

#ХужеНеБудет

6) Игра престолов | Враг Газпрома. Юрий Витренко может стать министром энергетики. Что о нем известно?
Место в Минэнерго — испытательное, говорят три собеседника LIGA.net из фракции Слуга народа. В будущем, по их словам, Витренко может заменить Дениса Шмыгаля в кресле премьер-министра

Хммм, интересный расклад. А учитывая, что Витренко таки получил свои 4 ляма премии за победу в суде.

7) Минобороны отреагировало на скандал с "дерибаном" на перевозке тел погибших бойцов ВСУ
была проведена предварительная проверка информации о возможном "циничном дерибане на ритуальных услугах", как об этом 3 декабря сообщила в сюжете "Кто и как ворует деньги на захоронениях погибших украинских воинов" журналист Янина Соколова. По ее данным, на перевозке тел погибших бойцов якобы наживаются чиновники из управления ЦВС Генштаба ВСУ.

"Установлено, в частности, что действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок", – пишет Минобороны

8) Коротко | "Об ОАСК знают чуть ли не в Австралии, а Зеленский молчит". Интервью Сытника – за минуту
Вручат ли подозрение Татарову, почему судья Вовк упивается безнаказанностью и как офис генпрокурора сливает информацию нардепам: коротко
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 17:55

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так а в чём конкретно претензии-то?
Конкретизируйте.

Работают люди, живут, отдыхают и попутно желают уменьшения уровня коррупции, борьбы с коррупцией. От властей. Посадовцив, получающих за это зп.
Чем мешают-то?
Движению в ЕС.

По-перше - перебільшують масштаби корупції. Вона є, але втрати бюджету невеликі, а щоб іноземних інвесторів відкрито пресували - взагалі не вірю. Суди - інша справа, чи хаотична зміна правил гри.
По-друге - вірять у чарівника на зеленому гвинтокрилі, який прилетить і все швиденько порішає. Воно так не працює.
Тим, що за таких голосують, і гальмують наш поступ в ЄС.
  detroytred написав:Потому что нам нужно привлекать этого зарубежного инвестора ... с его же территории. У него выбор. И зачем ему уходить со своей территории при равных?!

Для цього потрібні європейські закони і європейські суди, щоб інвестор знав, що буде завтра і не боявся за свої інвестиції. Що ми робимо, в цьому напрямку? В рази менше, ніж за попередника.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Нет судовых вирокiв - нет коррупции???

Вы с коллегой подменили предмет.
На результат от борьбы с коррупцией.

Ну а як інакше? Для пересічних корупція - це вимагання хабаря. Зараз за хабар посадити раз плюнути, принаймі спіймати і почати справу. Багато таких справ? Висновок - хабарі не вимагають, або самі пересічні їх пропонують, щоб обійти закон.
Ну а корупція у вищих колах взагалі майже невловима - там шифруються, як шпійони ЦРУ, і їх спіймати дуже важко, а довести до вироку майже неможливо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:24

lapay
Так чем Вам мешает-то, что люди перебильшують, верят...?

За каких таких голосуют?!))))
За того такого, что руки обещал отрубать.

Кто мы робимо?
Инструменты для робити -- у посадовцив.

Вы сузили до хабаря...
Да-да, пересични от хороших условий дают хабар))
Только наши власти не могут ужесточить и взимать налоги)) (порядок навести), американские - могут.
Да и наши - за сутки при желании убрали казино лотереи, а пели,что невозможно.

Неможливо?
Это невозможное делают адвокаты и судьи.
При уйме доказательств прибегая к оправданию.
Есть желание посадить за взятку райвоенкома - садят (и никакие адвокаты, шифрування и взятки не влияют). А министра - не садят, потому что нет этого желания.
О том и речь, что наверху можновладци сами не хотят бороться садить за коррупцию.
Имитировать имитируют. Чтобы Вы считали, что якобы хотят да не могут.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:43

.Мне до сих пор непонятно, на чём была основана вера, что Зеленский что-то сможет. Ведь изначально он был никакой. Но телевизор сделал своё дело (с)
:lol:

Сколько уже есть статей от экспертов, что голосовали против Порошенко.
То есть дело Зеленского было пнуть Порошенко (старую элиту).
Хоть за кота проголосовали бы. Чтобы пнуть.

ЗЕ сразу сделал своё дело.
А некоторым до сих пор непонятно.
------------------------------------'-
Пощёчина для Порошенко. Жертва собственной политики.

Выводы у всех оказались схожими – и они наверняка не понравятся действующему украинскому лидеру. "Голосование против власти", "расплата за нарушенные обещания", "результат коррупционных скандалов" и т.п. – на Западе не сомневаются, что действующая украинская власть сама стала виновником сверхвысокого рейтинга Владимира Зеленского.

Едва ли не самой яркой стала статья Пола Ронцхаймера из немецкого журнала Bild. Пол регулярно пишет об Украине, он дважды за последние годы брал интервью у Порошенко. В репортаже из Киева журналист вспомнил о своем разговоре с тогда еще будущим президентом, в 2014 году.

"Ровно пять лет назад, в ночь на 31 марта в интервью Bild

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 1/7094610/

Но есть ещё такие, которым это на этих страницах уже многократно обьясняли, но им до сих пор непонятно.

Шапито :lol:
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:55

  pesikot написав:Ітогі подвєдьом. 2020-12-16
7) Минобороны отреагировало на скандал с "дерибаном" на перевозке тел погибших бойцов ВСУ
была проведена предварительная проверка информации о возможном "циничном дерибане на ритуальных услугах", как об этом 3 декабря сообщила в сюжете "Кто и как ворует деньги на захоронениях погибших украинских воинов" журналист Янина Соколова. По ее данным, на перевозке тел погибших бойцов якобы наживаются чиновники из управления ЦВС Генштаба ВСУ.

"Установлено, в частности, что действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок", – пишет Минобороны


Это прямой отрывок(О том, что у нас нет Воров - есть бизнесмены от власти и её институтов):

Это от Министерства обороны: https://www.facebook.com/MinistryofDefe ... 1769337301
Хотя я бы рекомендовал увидеть всю передачу: https://www.youtube.com/watch?v=qIW-Oa9Dl0s
Киевляне открыто гласят о том, что к ним пришел "Донбасс".
- Они ещё в голове не переварили, что так может быть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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