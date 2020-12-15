Додано: Сер 16 гру, 2020 18:43

(с)Сколько уже есть статей от экспертов, что голосовали против Порошенко.То есть дело Зеленского было пнуть Порошенко (старую элиту).Хоть за кота проголосовали бы. Чтобы пнуть.ЗЕ сразу сделал своё дело.А некоторым до сих пор непонятно.------------------------------------'-Пощёчина для Порошенко. Жертва собственной политики.Выводы у всех оказались схожими – и они наверняка не понравятся действующему украинскому лидеру. "Голосование против власти", "расплата за нарушенные обещания", "результат коррупционных скандалов" и т.п. – на Западе не сомневаются, что действующая украинская власть сама стала виновником сверхвысокого рейтинга Владимира Зеленского.Едва ли не самой яркой стала статья Пола Ронцхаймера из немецкого журнала Bild. Пол регулярно пишет об Украине, он дважды за последние годы брал интервью у Порошенко. В репортаже из Киева журналист вспомнил о своем разговоре с тогда еще будущим президентом, в 2014 году."Ровно пять лет назад, в ночь на 31 марта в интервью BildНо есть ещё такие, которым это на этих страницах уже многократно обьясняли, но им до сих пор непонятно.Шапито