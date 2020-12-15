Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав: Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков
шучу.
альпинистов мало.
сказал бы Гайдай просебя переслушав Высоцкого
Детройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тоже упоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом* Так вот как Вы думаете? ~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас? если да, то ~ какова их роль, мораль? ~ существует ли долг? пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом, массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы. Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.
имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.
ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша.
Есть две модели для развития: 1. Опирающаяся на выгоду элит лично обогащаться с помощью развитого сильного государства, общества. США и пр. Банальное совпадение интересов элиты и пересичных. 2. Опирающаяся на сознательность элит. Скандинавы.
У нас элиты обогащаются за счёт своего государства и общества. Это не модель нормального развития. Это долго и нудно. С рисками регресса.
Почему? ХЗ. Вариантов ответа много. Какой из них ключевой? Хз.
Есть ли прогрессоры? Да даже в 10 000 стране найдется всегда кто-угодно: от гитлеров до рузвельтов. Но вот смогут ли они прийти к власти?
Помните, что ответил старина Мортимер на вопрос: так что ж остаётся делать, чтобы изменить? Самим прийти к власти.
И тогда коллега Мортимер начал бы реализовывать те пункты, что набросал. Хотя бы начал, хотя бы попытался. Получилось ли - уже другой вопрос.
Но наши можновладци просто поддерживают модель теневого государства. Это не плохо и не хорошо. Никак. Поэтому и утверждаю: (мы, Украина, как крокодилы) летим, но нызенько-нызенько.
И вот именно такое положение позволяет утрировать: одни -- всёпропалокапец, другие -- суперпуперразвиваемся. Особенно это ярко видно на политиках, когда они у власти и когда в оппозиции.
1. Развитых экономик существует, как минимум шесть моделей. Украина имела уникальный шанс и возможности, но её порвали, как тузик грелку. 2. Продолжают рвать и сейчас. 3. Это ни один вариант решения - это комплекс мер направленных на возможность и перспективу Роста. 4. Я не знаю ни одной страны мира, где бы в таком беспределе был навязан криминал от институтов Государственной власти. Точка невозврата пройдена давно - Враг(в лице лицедея со свитой) только усугубляет пробивание дна - даже не стабилизации - а именно пробивание дна.
5. По крайней мере ещё в 95-96 м существовал какой то шанс реставрации Государства Украина(а она была Европейским государством Первого класса). Кучме, за счёт коррупции и остатков запасов прочности советского производства удалось стабилизировать, но не реформировать - а отнимать и выводить.(есть и модель развития, и перспективы,и .... и люди - были.)
Ведь любой Закон, любая Конституция в своё время подлежит прямому и полному исполнению - не только для рабов.
О перспективах "прогрессоров" в Украине из пройденного: 92 год - Фима кинул Украину на нефть и уехал на Родину. Все сословия пересели на электрички. Картина: Сытое, состоятельное семейство дети лет по 30 и родители едут с дачи, в переполненной электричке - толкаются с бомжеватого вида мужичёнкой у которого шапка ушанка, словно из мультфильма, с ухом набекрень. Шум, от этой компании начинает привлекать внимание окружающих: - Да ты бомж безбилетник! - Да я старший следователь прокуратуры - на пенсии! Весь вагон в электричке "лёг". Можно что то сделать - да. Но на том, кто везёт и воду возят.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 16 гру, 2020 20:34, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:detroytred Що бачимо Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставку Замана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення армії
Останнє Треба бути ...,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною.
Обсуждение политфигуры -- НГШ ЗСУ. НЕ ФЛУД. Сообщение висит - значит не флуд. Приемлемо к обсуждению.
Показываю, что такое ошибка, ложь. Автору)) уже не раз указывалось, что если речь об армии, ЗСУ (а НГШ -- начгенштаба всей армии, ЗСУ), то и процент следует брать не от только крымского угруповування, а от численности ЗСУ. 14000 зрадивших не от крымских 22000, а от численности армии, ЗСУ.
Но он продолжает лгать и лгать. Первый раз - можно списать на ошибку, но потом - умышленная неправда называется ложью. Очевидная же ложь, которую повторяют - это явно тупая ... наглая ложь.
Я всегда обосновываю и конкретно аргументирую свои утверждения. В отличие от лепящих их с потолка.
Интересно, что пришло странное время, переписывания истории - под себя.
А ведь ещё живы большинство выживших, участников, свидетелей,...... Где Козак - Характерник? Это ни есть карошо!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Автору)) уже не раз указывалось, что если речь об армии, ЗСУ (а НГШ -- начгенштаба всей армии, ЗСУ), то и процент следует брать не от только крымского угруповування, а от численности ЗСУ. 14000 зрадивших не от крымских 22000, а от численности армии, ЗСУ.
1 Вказувати будеш собі, а перед іншими можеш висловлювати тільки свою думку. яку ці інші можуть прийняти до уваги . а можуть нею і підтертись. 2 Чи відповідав НШ ЗСУ за комплектацію військових частин ЗСУ в Криму ? Моя думка - пряма відповідальність за комплектацію виключно місцевими Чи зрадило 70% в Криму - статистичні данні - зрадили 3 Чи можемо ми припускати що у випадку повноцінної агресії по всім фронтам - ЗСУ були не боєздатні (на прикладі кримської кампанії) - можемо
Що тобі ще треба? Сиди й сопи в ганчірочку перед фактами.
ПС Мій опонент стверджує що зрада Міністра Оборони , голови СБУ , Міністра Внутрішніх Справ, Премєрміністра,Голови НБУ , Головнокомандуючого і 70% військових в Криму - це підтвердження високої боєготовності ЗСУ В мене інша думка А хто ще підтримає думку червоного закордонного міста?
detroytred написав:Только наши власти не могут ужесточить и взимать налоги)) (порядок навести), американские - могут. Да и наши - за сутки при желании убрали казино лотереи, а пели,что невозможно.
Неможливо? Это невозможное делают адвокаты и судьи. При уйме доказательств прибегая к оправданию. Есть желание посадить за взятку райвоенкома - садят (и никакие адвокаты, шифрування и взятки не влияют). А министра - не садят, потому что нет этого желания. О том и речь, что наверху можновладци сами не хотят бороться садить за коррупцию. Имитировать имитируют. Чтобы Вы считали, что якобы хотят да не могут.
Ми не китайці чи білоруси, щоб наш Майдан можна було задавити танками. Он, колега Долярчик тут кожен день постив зелені відосіки, перед виборами, а зараз поїхав зі Львова в Київ на фопівський Майдан. Так само і інші - сподіваються на диво, а коли це диво торкнеться особистого кармана, так відразу на Майдан. Тому в нас так різко падають рейтинги новообраних Президентів, бо пересічні самі не знають, чого хочуть. Не влада, а виборці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
unicdima У нас модер-форсированный удалятель По поводу Вашего поста о Черновол.
Из всей когорты торгующих лицом и Государством - Черновол чуть ли не единственная - Идейная, что РЕАЛЬНО работала на Государство. Не крысятничала, не строила схемы, не занимала "хлебных должностей".... Единственная, кто постоянно торговал лицом и был ЧЕСТНЫМ.
То, что у неё способности восприятия на порядок отличаются - так это не её недостаток! - Это Ваша ущербность.
А её можно назвать "Куклой" по аналогу романа "Я - кукла" и одноимённого фильма. С Сумской https://www.youtube.com/watch?v=VHfpF0DnJ0c Что роман, что фильм - про украинцев! Я думал я один такой, но на пороге 90х уже знал сотни "кукол"(Европа, Вьетнам, Бывший СССР, Африка, Сирия, Куба, Индия, Китай,.... с орденами, медалями,.....) - Вот и она на растерзании Реваншистов. - Следующий клон "дела" - Надя Савченко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.