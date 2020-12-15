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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6876687768786879 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Сер 16 гру, 2020 19:49 detroytred написав: bevzaalex написав: detroytred написав:

Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям. Вопрос в том, почему эти элиты создали и главное - не желают уходить от модели упомятого ранее Гайдаем "теневого государства" (развивающегося по-черепашьи) к иным моделям.

настоящих буйных мало, вот и нету вожаков

шучу.

альпинистов мало. сказал бы Гайдай просебя переслушав Высоцкого





Детройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тоже

упоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*

Так вот

как Вы думаете?

~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?

если да, то

~ какова их роль, мораль?

~ существует ли долг?

пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,

массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.

Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.



имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.



ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша. шучу.сказал бы Гайдай просебя переслушав ВысоцкогоДетройтред, я только сейчас переосмыслил произведение, которое Вы мне рекомендовали к ознакомлению много лет назад, Гайдай в своем интервью тожеупоминал прогрессоров и политическое мышление из *трудно быть богом*Так воткак Вы думаете?~ существуют ли прогрессоры здесь и сейчас?если да, то~ какова их роль, мораль?~ существует ли долг?пс. мне очень интересно услышать ответы. А мой ответ на Ваш вопрос звучит следующим образом,массовая неразборчивось в выборе элит не оправдывает бездействие настоящей элиты этой массы.Естественно, царю горы незачем менять правила игры, если эти правила есть вершиной его Маслоу.имхо. рептилоидную Черепаху пинают прогрессоры.ппс. Гайдай упоминал еще докфильм *наследник*, очень интересно и многосмысленно играет этот термин в контексте элиты, своих сыновей и рыжего приемыша.

Есть две модели для развития:

1. Опирающаяся на выгоду элит лично обогащаться с помощью развитого сильного государства, общества.

США и пр.

Банальное совпадение интересов элиты и пересичных.

2. Опирающаяся на сознательность элит. Скандинавы.





У нас элиты обогащаются за счёт своего государства и общества. Это не модель нормального развития. Это долго и нудно. С рисками регресса.



Почему? ХЗ.

Вариантов ответа много. Какой из них ключевой? Хз.



Есть ли прогрессоры?

Да даже в 10 000 стране найдется всегда кто-угодно: от гитлеров до рузвельтов. Но вот смогут ли они прийти к власти?



Помните, что ответил старина Мортимер на вопрос: так что ж остаётся делать, чтобы изменить?

Самим прийти к власти.



И тогда коллега Мортимер начал бы реализовывать те пункты, что набросал. Хотя бы начал, хотя бы попытался. Получилось ли - уже другой вопрос.



Но наши можновладци просто поддерживают модель теневого государства.

Это не плохо и не хорошо. Никак.

Поэтому и утверждаю: (мы, Украина, как крокодилы) летим, но нызенько-нызенько.



И вот именно такое положение позволяет утрировать: одни -- всёпропалокапец, другие -- суперпуперразвиваемся.

Особенно это ярко видно на политиках, когда они у власти и когда в оппозиции. Есть две модели для развития:1. Опирающаяся на выгоду элит лично обогащаться с помощью развитого сильного государства, общества.США и пр.Банальное совпадение интересов элиты и пересичных.2. Опирающаяся на сознательность элит. Скандинавы.У нас элиты обогащаются за счёт своего государства и общества. Это не модель нормального развития. Это долго и нудно. С рисками регресса.Почему? ХЗ.Вариантов ответа много. Какой из них ключевой? Хз.Есть ли прогрессоры?Да даже в 10 000 стране найдется всегда кто-угодно: от гитлеров до рузвельтов. Но вот смогут ли они прийти к власти?Помните, что ответил старина Мортимер на вопрос: так что ж остаётся делать, чтобы изменить?Самим прийти к власти.И тогда коллега Мортимер начал бы реализовывать те пункты, что набросал. Хотя бы начал, хотя бы попытался. Получилось ли - уже другой вопрос.Но наши можновладци просто поддерживают модель теневого государства.Это не плохо и не хорошо. Никак.Поэтому и утверждаю: (мы, Украина, как крокодилы) летим, но нызенько-нызенько.И вот именно такое положение позволяет утрировать: одни -- всёпропалокапец, другие -- суперпуперразвиваемся.Особенно это ярко видно на политиках, когда они у власти и когда в оппозиции.

1. Развитых экономик существует, как минимум шесть моделей.

Украина имела уникальный шанс и возможности, но её порвали, как тузик грелку.

2. Продолжают рвать и сейчас.

3. Это ни один вариант решения - это комплекс мер направленных на возможность и перспективу Роста.

4. Я не знаю ни одной страны мира, где бы в таком беспределе был навязан криминал от институтов Государственной власти.

Точка невозврата пройдена давно - Враг(в лице лицедея со свитой) только усугубляет пробивание дна - даже не стабилизации - а именно пробивание дна.



5. По крайней мере ещё в 95-96 м существовал какой то шанс реставрации Государства Украина(а она была Европейским государством Первого класса). Кучме, за счёт коррупции и остатков запасов прочности советского производства удалось стабилизировать, но не реформировать - а отнимать и выводить.(есть и модель развития, и перспективы,и .... и люди - были.)



Ведь любой Закон, любая Конституция в своё время подлежит прямому и полному исполнению - не только для рабов.



О перспективах "прогрессоров" в Украине из пройденного:

92 год - Фима кинул Украину на нефть и уехал на Родину.

Все сословия пересели на электрички.

Картина:

Сытое, состоятельное семейство дети лет по 30 и родители едут с дачи, в переполненной электричке - толкаются с бомжеватого вида мужичёнкой у которого шапка ушанка, словно из мультфильма, с ухом набекрень.

Шум, от этой компании начинает привлекать внимание окружающих:

- Да ты бомж безбилетник!

- Да я старший следователь прокуратуры - на пенсии!

Весь вагон в электричке "лёг".

Можно что то сделать - да. Но на том, кто везёт и воду возят. 1. Развитых экономик существует, как минимум шесть моделей.Украина имела уникальный шанс и возможности, но её порвали, как тузик грелку.2. Продолжают рвать и сейчас.3. Это ни один вариант решения - это комплекс мер направленных на возможность и перспективу Роста.4. Я не знаю ни одной страны мира, где бы в таком беспределе был навязан криминал от институтов Государственной власти.Точка невозврата пройдена давно - Враг(в лице лицедея со свитой) только усугубляет пробивание дна - даже не стабилизации - а именно пробивание дна.5. По крайней мере ещё в 95-96 м существовал какой то шанс реставрации Государства Украина(а она была Европейским государством Первого класса). Кучме, за счёт коррупции и остатков запасов прочности советского производства удалось стабилизировать, но не реформировать - а отнимать и выводить.(есть и модель развития, и перспективы,и .... и люди - были.)Ведь любой Закон, любая Конституция в своё время подлежит прямому и полному исполнению -О перспективах "прогрессоров" в Украинеиз пройденного:92 год - Фима кинул Украину на нефть и уехал на Родину.Все сословия пересели на электрички.Картина:Сытое, состоятельное семейство дети лет по 30 и родители едут с дачи, в переполненной электричке - толкаются с бомжеватого вида мужичёнкой у которого шапка ушанка, словно из мультфильма, с ухом набекрень.Шум, от этой компании начинает привлекать внимание окружающих:- Да ты бомж безбилетник!- Да я старший следователь прокуратуры - на пенсии!Весь вагон в электричке "лёг".Можно что то сделать - да. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 16 гру, 2020 20:34, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8620 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 19:56 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred

Що бачимо

Армія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектації

Якщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставку

Замана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність армії

Справжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення армії



Останнє

Треба бути ...,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною. detroytredЩо бачимоАрмія ,яка дезертирувала на 70% тому що була скомплектована по територіальному принципу - це пряма вина начальника Генштабу який допустив такий тип комплектаціїЯкщо нач ГенШтабу , бачив що йому не дають правильно виконати свою роботу - він повинен був подати у відставкуЗамана не те що не подав, він навіть доповідної чи якогось іншого демаршу не зробив - видно тепла генеральська посада йому була важливіша за боєздатність арміїСправжній офіцер .побачивши що в результаті його діяльності армія дезертирувала в бойових умовах на 70% - повинен був застрелитись .а не йти на пенсію .а через пару років пробувати обсирати в телеефірах тих ,хто на відміну від замани дійсно приклав зусилля до укріплення арміїОстаннєТреба бути ...,щоб вважати армію яка на 70% складалась з дезертирів-боєздатною.

Обсуждение политфигуры -- НГШ ЗСУ.

НЕ ФЛУД.

Сообщение висит - значит не флуд. Приемлемо к обсуждению.



Показываю, что такое ошибка, ложь.

Автору)) уже не раз указывалось, что если речь об армии, ЗСУ (а НГШ -- начгенштаба всей армии, ЗСУ), то и процент следует брать не от только крымского угруповування, а от численности ЗСУ.

14000 зрадивших не от крымских 22000, а от численности армии, ЗСУ.



Но он продолжает лгать и лгать.

Первый раз - можно списать на ошибку, но потом - умышленная неправда называется ложью.

Очевидная же ложь, которую повторяют - это явно тупая ... наглая ложь.



Я всегда обосновываю и конкретно аргументирую свои утверждения.

В отличие от лепящих их с потолка. Обсуждение политфигуры -- НГШ ЗСУ.НЕ ФЛУД.Сообщение висит - значит не флуд. Приемлемо к обсуждению.Показываю, что такое ошибка, ложь.Автору)) уже не раз указывалось, что если речь об армии, ЗСУ (а НГШ -- начгенштаба всей армии, ЗСУ), то и процент следует брать не от только крымского угруповування, а от численности ЗСУ.14000 зрадивших не от крымских 22000, а от численности армии, ЗСУ.Но он продолжает лгать и лгать.Первый раз - можно списать на ошибку, но потом - умышленная неправда называется ложью.Очевидная же ложь, которую повторяют - это явно тупая ... наглая ложь.Я всегда обосновываю и конкретно аргументирую свои утверждения.В отличие от лепящих их с потолка.

Интересно, что пришло странное время, переписывания истории - под себя.





А ведь ещё живы большинство выживших, участников, свидетелей,......

Где Козак - Характерник?

Это ни есть карошо! Интересно, что пришло странное время, переписывания истории - под себя.А ведь ещё живы большинство выживших, участников, свидетелей,......ГдеЭто ни есть Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8620 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 20:01 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Автору)) уже не раз указывалось, что если речь об армии, ЗСУ (а НГШ -- начгенштаба всей армии, ЗСУ), то и процент следует брать не от только крымского угруповування, а от численности ЗСУ.

14000 зрадивших не от крымских 22000, а от численности армии, ЗСУ. Автору)) уже не раз указывалось, что если речь об армии, ЗСУ (а НГШ -- начгенштаба всей армии, ЗСУ), то и процент следует брать не от только крымского угруповування, а от численности ЗСУ.14000 зрадивших не от крымских 22000, а от численности армии, ЗСУ. 1 Вказувати будеш собі, а перед іншими можеш висловлювати тільки свою думку. яку ці інші можуть прийняти до уваги . а можуть нею і підтертись.

2 Чи відповідав НШ ЗСУ за комплектацію військових частин ЗСУ в Криму ?

Моя думка - пряма відповідальність за комплектацію виключно місцевими

Чи зрадило 70% в Криму - статистичні данні - зрадили

3 Чи можемо ми припускати що у випадку повноцінної агресії по всім фронтам - ЗСУ були не боєздатні (на прикладі кримської кампанії) - можемо



Що тобі ще треба?

Сиди й сопи в ганчірочку перед фактами.



ПС

Мій опонент стверджує що зрада Міністра Оборони , голови СБУ , Міністра Внутрішніх Справ, Премєрміністра,Голови НБУ , Головнокомандуючого і 70% військових в Криму - це підтвердження високої боєготовності ЗСУ

В мене інша думка

А хто ще підтримає думку червоного закордонного міста? 1 Вказувати будеш собі, а перед іншими можеш висловлювати тільки свою думку. яку ці інші можуть прийняти до уваги . а можуть нею і підтертись.2 Чи відповідав НШ ЗСУ за комплектацію військових частин ЗСУ в Криму ?Моя думка - пряма відповідальність за комплектацію виключно місцевимиЧи зрадило 70% в Криму - статистичні данні - зрадили3 Чи можемо ми припускати що у випадку повноцінної агресії по всім фронтам - ЗСУ були не боєздатні (на прикладі кримської кампанії) - можемоЩо тобі ще треба?Сиди й сопи в ганчірочку перед фактами.ПСМій опонент стверджує що зрада Міністра Оборони , голови СБУ , Міністра Внутрішніх Справ, Премєрміністра,Голови НБУ , Головнокомандуючого і 70% військових в Криму - це підтвердження високої боєготовності ЗСУВ мене інша думкаА хто ще підтримає думку червоного закордонного міста? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23642 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2476 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 20:12 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Только наши власти не могут ужесточить и взимать налоги)) (порядок навести), американские - могут.

Да и наши - за сутки при желании убрали казино лотереи, а пели,что невозможно.



Неможливо?

Это невозможное делают адвокаты и судьи.

При уйме доказательств прибегая к оправданию.

Есть желание посадить за взятку райвоенкома - садят (и никакие адвокаты, шифрування и взятки не влияют). А министра - не садят, потому что нет этого желания.

О том и речь, что наверху можновладци сами не хотят бороться садить за коррупцию.

Имитировать имитируют. Чтобы Вы считали, что якобы хотят да не могут. Только наши власти не могут ужесточить и взимать налоги)) (порядок навести), американские - могут.Да и наши - за сутки при желании убрали казино лотереи, а пели,что невозможно.Неможливо?Это невозможное делают адвокаты и судьи.При уйме доказательств прибегая к оправданию.Есть желание посадить за взятку райвоенкома - садят (и никакие адвокаты, шифрування и взятки не влияют). А министра - не садят, потому что нет этого желания.О том и речь, что наверху можновладци сами не хотят бороться садить за коррупцию.Имитировать имитируют. Чтобы Вы считали, что якобы хотят да не могут.

Ми не китайці чи білоруси, щоб наш Майдан можна було задавити танками. Он, колега Долярчик тут кожен день постив зелені відосіки, перед виборами, а зараз поїхав зі Львова в Київ на фопівський Майдан. Так само і інші - сподіваються на диво, а коли це диво торкнеться особистого кармана, так відразу на Майдан.

Тому в нас так різко падають рейтинги новообраних Президентів, бо пересічні самі не знають, чого хочуть. Не влада, а виборці. Ми не китайці чи білоруси, щоб наш Майдан можна було задавити танками. Он, колегатут кожен день постив зелені відосіки, перед виборами, а зараз поїхав зі Львова в Київ на фопівський Майдан. Так само і інші - сподіваються на диво, а коли це диво торкнеться особистого кармана, так відразу на Майдан.Тому в нас так різко падають рейтинги новообраних Президентів, бо пересічні самі не знають, чого хочуть. Не влада, а виборці. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11323 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1151 раз. Подякували: 1308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 16 гру, 2020 20:15 unicdima

У нас модер-форсированный удалятель

По поводу Вашего поста о Черновол.



Из всей когорты торгующих лицом и Государством - Черновол чуть ли не единственная - Идейная, что РЕАЛЬНО работала на Государство.

Не крысятничала, не строила схемы, не занимала "хлебных должностей"....

Единственная, кто постоянно торговал лицом и был ЧЕСТНЫМ.



То, что у неё способности восприятия на порядок отличаются - так это не её недостаток!

- Это Ваша ущербность.



А её можно назвать "Куклой" по аналогу романа "Я - кукла" и одноимённого фильма. С Сумской https://www.youtube.com/watch?v=VHfpF0DnJ0c

Что роман, что фильм - про украинцев!

Я думал я один такой, но на пороге 90х уже знал сотни "кукол"(Европа, Вьетнам, Бывший СССР, Африка, Сирия, Куба, Индия, Китай,.... с орденами, медалями,.....)

- Вот и она на растерзании Реваншистов.

- Следующий клон "дела" - Надя Савченко. У нас модер-форсированный удалятельПо поводу Вашего поста о Черновол.Из всей когорты торгующих лицом и Государством - Черновол чуть ли не единственная - Идейная, что РЕАЛЬНО работала на Государство.Не крысятничала, не строила схемы, не занимала "хлебных должностей"....То, что у неё способности восприятия на порядок отличаются - так это не её недостаток!А её можно назвать "Куклой" по аналогу романа "Я - кукла" и одноимённого фильма. С СумскойЧто роман, что фильм - про украинцев!Я думал я один такой, но на пороге 90х уже знал сотни "кукол"(Европа, Вьетнам, Бывший СССР, Африка, Сирия, Куба, Индия, Китай,.... с орденами, медалями,.....)- Вот и она на растерзании Реваншистов.- Следующий клон "дела" - Надя Савченко. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8620 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6876687768786879 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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