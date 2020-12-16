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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:44
zРадио написав:
ГА ООН приняла 2 резолюции - одну нашу с осуждением аннексии Крыма, против которой голосовала РФ, вторую российскую с осуждением попыток героизации нацизма, против которой голосовала наша делегация (+ США). Планету не обманешь )) И аннексировать чужие территории, и поощрять нацизм - это плохо. Жаль только, что мы умудрились свой хоть и маленький, но триумф, обесценить откровенно глупой оппозицией к антинацистской резолюции. Вот вообще же на ровном месте! Откуда, интересно, ноги растут? А если завтра РФ решит спровоцировать нас вынесением резолюции, осуждающей Холокост - мы тоже исполним роль антагониста и подставимся?
І що тепер РФ з Криму піде?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:48
detroytred написав:
Может: кто ими манипулирует, чтобы так и таких выбирали?
У Вас явно завышенные требования к работяге.
Почти как у комми к строителям коммунизма
Пиво, бейсбол ... после хорошего рабочего дня.
Система обкатанная в мире.
Рептілоїди маніпулюють, не інакше. І дармового газу чи о..їтельних пенсій ніхто не хоче - рептілоїди їм нашіптують - треба Вася, треба...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:49
Ukrainian написав:
І що тепер РФ з Криму піде?
Маршем на посібників нацистів, я американців маю на увазі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:52
Ukrainian написав: zРадио написав:
ГА ООН приняла 2 резолюции - одну нашу с осуждением аннексии Крыма, против которой голосовала РФ, вторую российскую с осуждением попыток героизации нацизма, против которой голосовала наша делегация (+ США). Планету не обманешь )) И аннексировать чужие территории, и поощрять нацизм - это плохо. Жаль только, что мы умудрились свой хоть и маленький, но триумф, обесценить откровенно глупой оппозицией к антинацистской резолюции. Вот вообще же на ровном месте! Откуда, интересно, ноги растут? А если завтра РФ решит спровоцировать нас вынесением резолюции, осуждающей Холокост - мы тоже исполним роль антагониста и подставимся?
І що тепер РФ з Криму піде?
Нет, но там затронуты права человека, и РФ призывают обеспечить доступ на полуостров международных мониторинговых миссий. Возможно, что не желая идти на обостроение, это требование будет выполнено
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Додано: Сер 16 гру, 2020 21:58
zРадио написав:
Нет, но там затронуты права человека, и РФ призывают обеспечить доступ на полуостров международных мониторинговых миссий. Возможно, что не желая идти на обостроение, это требование будет выполнено
Вони рішення міжнародного суду не виконали, а то якась резолюція.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:02
detroytred написав:
Народ не такой
Не знает, не тех выбирает.
Каждый работяга должен над программами корпеть, политологию или как там изучить?))
Небось и программы обучения в школе себе составить и т.п.
Програми навчання в школі тепер приймаються з громадським обговоренням.
А народ результат життя в у мовах окупацій, певних радянських закладок, глобального намагання підвищувати рівень споживання, та ряду свобод, зокрема переміщення, що появились останнім часом. І от маємо на виході такі результати, які більшість з цих вихідних позицій не задовільняють і варіантів, щоб задовільнили навіть теоретично не буде. Активні громадяни не мають наміру сильно ділитись і мають механізми уникнути цього, ті, що чекають на те, що хтось їх забезпечить чи не краще ніж на заході, бо крім номінальних таких же як там виплат, якимось чудом збереже низьку вартість життя, приречені на обломи.
Щоб щось змінилось треба пробувати зі садка-школи привчати до іншого і тоді, може, хоч через покоління підемо в напрямку, який ще пізніше приведе до якогось балансу.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:05
lapay написав: detroytred написав:
Может: кто ими манипулирует, чтобы так и таких выбирали?
У Вас явно завышенные требования к работяге.
Почти как у комми к строителям коммунизма
Пиво, бейсбол ... после хорошего рабочего дня.
Система обкатанная в мире.
Рептілоїди маніпулюють, не інакше. І дармового газу чи о..їтельних пенсій ніхто не хоче - рептілоїди їм нашіптують - треба Вася, треба...
Ага))
Рептилоид обещал жити по-новому и видрубання рук и много чего.
А второй в очках на эфире до премьерства нашептывал о газе по 75 долл.
Или Вас к нашептыванию (к массмедиа) допустили, чтобы Вы им свою правду реальную донесли?
Вроде только тут десятку лиц рассказываете))
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detroytred
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