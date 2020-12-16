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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:05
lapay написав: detroytred написав:
Может: кто ими манипулирует, чтобы так и таких выбирали?
У Вас явно завышенные требования к работяге.
Почти как у комми к строителям коммунизма
Пиво, бейсбол ... после хорошего рабочего дня.
Система обкатанная в мире.
Рептілоїди маніпулюють, не інакше. І дармового газу чи о..їтельних пенсій ніхто не хоче - рептілоїди їм нашіптують - треба Вася, треба...
Ага))
Рептилоид обещал жити по-новому и видрубання рук и много чего.
А второй в очках на эфире до премьерства нашептывал о газе по 75 долл.
Или Вас к нашептыванию (к массмедиа) допустили, чтобы Вы им свою правду реальную донесли?
Вроде только тут десятку лиц рассказываете))
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:12
Ой+ написав: detroytred написав:
Народ не такой
Не знает, не тех выбирает.
Каждый работяга должен над программами корпеть, политологию или как там изучить?))
Небось и программы обучения в школе себе составить и т.п.
Програми навчання в школі тепер приймаються з громадським обговоренням.
А народ результат життя в у мовах окупацій, певних радянських закладок, глобального намагання підвищувати рівень споживання, та ряду свобод, зокрема переміщення, що появились останнім часом. І от маємо на виході такі результати, які більшість з цих вихідних позицій не задовільняють і варіантів, щоб задовільнили навіть теоретично не буде. Активні громадяни не мають наміру сильно ділитись і мають механізми уникнути цього, ті, що чекають на те, що хтось їх забезпечить чи не краще ніж на заході, бо крім номінальних таких же як там виплат, якимось чудом збереже низьку вартість життя, приречені на обломи.
Щоб щось змінилось треба пробувати зі садка-школи привчати до іншого і тоді, може, хоч через покоління підемо в напрямку, який ще пізніше приведе до якогось балансу.
Убегают вперёд общества - где элиты, власть имущие не ждут, пока народ сам созреет.
А сами своими ручками делают.
Для государства, общества, народа.
За пересичного, который ещё не созрел.
И не пользуется (в силу ряда причин) даже предоставленным ему инструментом (тем же обговоренням учебых программ, самоуправлением и т.д.)
Ну или как минимум элиты, власти всячески способствуют тому, чтобы народ созревал, как можно быстрее.
Стимулируют, учат и т.д.
А Вы говорите - пока сами созреют.
Тогда возможно)) аж через поколение. И лишь только в напрямку.
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detroytred
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:28
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:33
detroytred написав:
Или Вас к нашептыванию (к массмедиа) допустили, чтобы Вы им свою правду реальную донесли?
Вроде только тут десятку лиц рассказываете))
Кажуть те, що хочуть чути, не пересічні слухають тези кандидатів, а кандидати підлаштовуються під бажання пересічних. А те що їх бажання не можуть виконати навіть супергерої, то це проблеми пересічних, а не влади. Влада робить те, що може, зробить більше - отримає антирейтинг, як Порошенко, чи Зеленський у долярчиків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:34
detroytred написав:
Убегают вперёд общества - где элиты, власть имущие не ждут, пока народ сам созреет.
А сами своими ручками делают.
А покажіть нам суспільства де еліти - прогресивніші від суспільства(крім різних там нафтових монархій)...та й ті прогресивніші виключно тому що в них монополія на нафтові прибутки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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1
Додано: Сер 16 гру, 2020 22:39
lapay написав: detroytred написав:
Или Вас к нашептыванию (к массмедиа) допустили, чтобы Вы им свою правду реальную донесли?
Вроде только тут десятку лиц рассказываете))
Кажуть те, що хочуть чути, не пересічні слухають тези кандидатів, а кандидати підлаштовуються під бажання пересічних. А те що їх бажання не можуть виконати навіть супергерої, то це проблеми пересічних, а не влади. Влада робить те, що може, зробить більше - отримає антирейтинг, як Порошенко, чи Зеленський у долярчиків.
Ну расскажите, где Влада рассказывает и где пересичні хотят чути про погиршення.
Где не обещают покращення.
Я могу - как супергерои реформируют, несмотря на антирейтинги и горящие под окнами чучела козы.
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detroytred
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:48
budivelnik написав: detroytred написав:
Убегают вперёд общества - где элиты, власть имущие не ждут, пока народ сам созреет.
А сами своими ручками делают.
А покажіть нам суспільства де еліти - прогресивніші від суспільства(крім різних там нафтових монархій)...та й ті прогресивніші виключно тому що в них монополія на нафтові прибутки.
Нам?!
Вам не покажу.
Тем более что элиты, как правило, везде прогрессивнее остальной части общества (под которой подразумевается народ - пересичные).
Вам я только укажу на вашу ложь.
Уже ж объяснял это.
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detroytred
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Додано: Сер 16 гру, 2020 22:59
detroytred написав:
Ну расскажите, где Влада рассказывает и где пересичні хотят чути про погиршення.
Где не обещают покращення.
Я могу - как супергерои реформируют, несмотря на антирейтинги и горящие под окнами чучела козы.
Там рейтинг влади не падає, за рік, вдвічі, як в нас. Тому що пересічні хочуть реальне і обирають тих, хто може виконати реальні обіцянки.
А якщо в нас обіцяють знизити ціну на газ вдвічі, втричі, а, в реалі, підвищують в стільки разів, то хто в цьому винний - той хто хоче халяви, чи той хто її обіцяє, але не дає?
Тих, хто не обіцяє - не обирають. Зеля обіцяв всіх корупціонерів ... до'дної ями, Буржуїв за буржуями, Будем, будем бить! (с)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:08
lapay написав: detroytred написав:
Ну расскажите, где Влада рассказывает и где пересичні хотят чути про погиршення.
Где не обещают покращення.
Я могу - как супергерои реформируют, несмотря на антирейтинги и горящие под окнами чучела козы.
Там рейтинг влади не падає, за рік, вдвічі, як в нас. Тому що пересічні хочуть реальне і обирають тих, хто може виконати реальні обіцянки.
А якщо в нас обіцяють знизити ціну на газ вдвічі, втричі, а, в реалі, підвищують в стільки разів, то хто в цьому винний - той хто хоче халяви, чи той хто її обіцяє, але не дає?
Тих, хто не обіцяє - не обирають. Зеля обіцяв всіх корупціонерів ... до'дної ями, Буржуїв за буржуями, Будем, будем бить! (с)
А может там те, кто занадто обещает, банально не имеет возможности манипулировать массами?
Комми в США. Или этот прибабахнутый их Нобелевский дед и т.д.
Вся разница, что они фиг имеют доступ к СМИ, как у респов, демов, лейб.
Фиг они Бейонсе у них к себе перекупят. И т.п.
У них банально пересичному не подают в меню комми и пр. Обещалкиных нереального. Не дают им возможности на равных.
У кого капитал, тот и банкует.
Избирается)))
У нас комми избирались, пока Григоришин банковал.
И так уж всё ли выполняют у них выбранные?
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detroytred
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Додано: Сер 16 гру, 2020 23:14
detroytred написав:
У них банально пересичному не подают в меню комми и пр. Обещалкиных нереального. Не дают им возможности на равных.
У кого капитал, тот и банкует.
Избирается)))
Після прибабахнутого Трампа можуть і комуністичного Сандерса вибрати. Багато Зеля виступав, до НР 2019? Він і після не виступав, а ховався. Пересічні самі собі намалювали мішок з котом, і самі за нього проголосували.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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