detroytred написав: Народ не такой

Не знает, не тех выбирает.

Каждый работяга должен над программами корпеть, политологию или как там изучить?))

Небось и программы обучения в школе себе составить и т.п. Народ не такойНе знает, не тех выбирает.Каждый работяга должен над программами корпеть, политологию или как там изучить?))Небось и программы обучения в школе себе составить и т.п.

Програми навчання в школі тепер приймаються з громадським обговоренням.А народ результат життя в у мовах окупацій, певних радянських закладок, глобального намагання підвищувати рівень споживання, та ряду свобод, зокрема переміщення, що появились останнім часом. І от маємо на виході такі результати, які більшість з цих вихідних позицій не задовільняють і варіантів, щоб задовільнили навіть теоретично не буде. Активні громадяни не мають наміру сильно ділитись і мають механізми уникнути цього, ті, що чекають на те, що хтось їх забезпечить чи не краще ніж на заході, бо крім номінальних таких же як там виплат, якимось чудом збереже низьку вартість життя, приречені на обломи.Щоб щось змінилось треба пробувати зі садка-школи привчати до іншого і тоді, може, хоч через покоління підемо в напрямку, який ще пізніше приведе до якогось балансу.