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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6878687968806881

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:32

  lapay написав:
  detroytred написав:У них банально пересичному не подают в меню комми и пр. Обещалкиных нереального. Не дают им возможности на равных.
У кого капитал, тот и банкует.
Избирается)))

Після прибабахнутого Трампа можуть і комуністичного Сандерса вибрати. Багато Зеля виступав, до НР 2019? Він і після не виступав, а ховався. Пересічні самі собі намалювали мішок з котом, і самі за нього проголосували.

Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По.
Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.

Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.

То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:39

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По.
Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.

Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.

То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали?

Ви не розумієте елементарних речей - не фільми формують смаки глядачів, а фільми знімають під їх смаки. Не вгадав, що хоче Вася - буде провал в прокаті. Так само і в політиці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:47

  vano80 написав:Неясно ваше постоянное противопоставление борьбы с ворюгами зелеными и попередниками. если у тебя нет фамилий, то нет решения судов при порошенко. если нет решения судов, то о какой борьбе идет речь?
Нет решений за предыдущие 5 лет, нет решений за нынешние полтора.
Ну и чем "нерешения" прошлые тебе милее "нерешений" нынешних? Просто цвет властей не тот, а так и там и там безделие, только от одних тебе не любо, а от других - сойдет.

Тоді який зміст вибирати Зе? Чого люди(73%) так ненавидять По, якщо "и там и там безделие"?
Ось українці майже завжди при виборі президента надіяться на чудо і таки отримують "чудо", тільки в іншому сенсі.
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