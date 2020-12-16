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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6879688068816882>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:32

  lapay написав:
  detroytred написав:У них банально пересичному не подают в меню комми и пр. Обещалкиных нереального. Не дают им возможности на равных.
У кого капитал, тот и банкует.
Избирается)))

Після прибабахнутого Трампа можуть і комуністичного Сандерса вибрати. Багато Зеля виступав, до НР 2019? Він і після не виступав, а ховався. Пересічні самі собі намалювали мішок з котом, і самі за нього проголосували.

Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По.
Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.

Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.

То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:39

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По.
Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.

Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.

То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали?

Ви не розумієте елементарних речей - не фільми формують смаки глядачів, а фільми знімають під їх смаки. Не вгадав, що хоче Вася - буде провал в прокаті. Так само і в політиці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:47

  vano80 написав:Неясно ваше постоянное противопоставление борьбы с ворюгами зелеными и попередниками. если у тебя нет фамилий, то нет решения судов при порошенко. если нет решения судов, то о какой борьбе идет речь?
Нет решений за предыдущие 5 лет, нет решений за нынешние полтора.
Ну и чем "нерешения" прошлые тебе милее "нерешений" нынешних? Просто цвет властей не тот, а так и там и там безделие, только от одних тебе не любо, а от других - сойдет.

Тоді який зміст вибирати Зе? Чого люди(73%) так ненавидять По, якщо "и там и там безделие"?
Ось українці майже завжди при виборі президента надіяться на чудо і таки отримують "чудо", тільки в іншому сенсі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 08:58

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:07

  lapay написав:
  detroytred написав:Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По.
Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.

Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.

То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали?

Ви не розумієте елементарних речей - не фільми формують смаки глядачів, а фільми знімають під їх смаки. Не вгадав, що хоче Вася - буде провал в прокаті. Так само і в політиці.

Ага)))

Тогда бы априори не существовало такого понятия и инструмента, как пропаганда, манипуляция сознанием индивидуума, масс (от покупателя до избирателя).
На данный инструмент управленцы-власть имущие (от физлиц и до корпораций) тратят огромнейшие ресурсы.
И чем дальше, тем больше траты.
А также больше эффективность манипулирования.
(В том числе и объективного манипулирования -- как недавно эксперт показывала хайпами и просто потоком инфо изменяется сознание-реакция людей)

Согласен - это элементарные вещи, которые вы не розумiєте.

Да люди хотят жрать чипсы, соджо, маргарин и т.д. И жрут (сами хотят выбрать политика и выбирают). Сами жрут и выбирают именно этих вместо ... которых не пропагандируют, не рекламируют, не продвигают. Кто?))
Но кто-то ж способствует))) возникновению и поддержанию! этих желаний.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:29

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Но кто-то ж способствует))) возникновению и поддержанию! этих желаний.
Шлунок і телевізор..
Чим бідніший - тим більше вірить в чудеса.
Хто пообіцяє більше жрачки і менше роботи - за того і проголосують(бідні і убогі)
Ті хто вміють нагодувати себе самостійно ті
а - не вірять побрехенькам,бо знають як працює
б - не дивляться пережовану жвачку в зомбоящику
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:39

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:И чем дальше, тем больше траты.
А также больше эффективность манипулирования.
(В том числе и объективного манипулирования -- как недавно эксперт показывала хайпами и просто потоком инфо изменяется сознание-реакция людей)

Согласен - это элементарные вещи, которые вы не розумiєте.

Ну просветіть, як пропаганда може змусити мешканців ЗУ масово проголосувати за земляка Медведчука, а СУ за земляка Порошенка. :)
Я точно не розумію, як таке диво може трапитись. Бо вплив пропаганди вельми обмежен, як і вплив гіпнозу, доречі, - не можна змусити людину зробити те, чого вона не хоче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:39

  Schmit написав:

+1000500

Единственное, что ЗЕ за уши притянут к банальному местячковому конфликту борьбе за власть, за удержание в кресле местячкового.
Чудак мешал своей борьбой с коррупцией -- нашли такой повод придолбаться.
При По местячковые князьки находили другие поводы и инструменты. Вплоть до
Кислотой просто облили. Насмерть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:43

detroytred
Многие уже бросили д@рную привычку думать о том, какая ур** Зеленский. И стали думать, кто же будет следующей курвой
https://ua24ua.net/posle-95-go-kvartala ... echinskiy/

Многие уже бросили дурную привычку думать о том, какая ур.о.дина Зеленский. И стали думать, кто же будет следующей курвой.

Таким мнением поделился сегодня ночью в Фейсбуке известный журналист, главред «ОРД» Станислав Речинский.

Знакомые говорят, что Кличко. Надеюсь, что не будет. Хватит уже курв.

После 95-го квартала по всем понятиям должна прийти к власти 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада…


Пока придут - нелюдь успеет на 100% продать проект "Украина"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 17 гру, 2020 10:46, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 10:44

  lapay написав:
  detroytred написав:И чем дальше, тем больше траты.
А также больше эффективность манипулирования.
(В том числе и объективного манипулирования -- как недавно эксперт показывала хайпами и просто потоком инфо изменяется сознание-реакция людей)

Согласен - это элементарные вещи, которые вы не розумiєте.

Ну просветіть, як пропаганда може змусити мешканців ЗУ масово проголосувати за земляка Медведчука, а СУ за земляка Порошенка. :)
Я точно не розумію, як таке диво може трапитись. Бо вплив пропаганди вельми обмежен, як і вплив гіпнозу, доречі, - не можна змусити людину зробити те, чого вона не хоче.

Естественно, что в определенных рамках.

Но и выбирают-то (подталкивают к выбору избирателем) не Чикатилов-то всяких, а вполне съедобных По, Зе, Ку и т.д.

Контраргумент крайностью (крайностью для региона) не уместен.

Суют-то маргарин, а не дерьмо))
У нас же ведь дискуссия идёт в плоскости -- почему не самых лучших?!
Почему не развиваемся гораздо быстрее, а не по-черепашьи или немного назад.
detroytred
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