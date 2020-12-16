Додано: Чет 17 гру, 2020 10:07

lapay написав: detroytred написав: Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По.

Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.



Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.



То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали? Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По.Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали?

Ви не розумієте елементарних речей - не фільми формують смаки глядачів, а фільми знімають під їх смаки. Не вгадав, що хоче Вася - буде провал в прокаті. Так само і в політиці. Ви не розумієте елементарних речей - не фільми формують смаки глядачів, а фільми знімають під їх смаки. Не вгадав, що хоче Вася - буде провал в прокаті. Так само і в політиці.

Ага)))Тогда бы априори не существовало такого понятия и инструмента, как пропаганда, манипуляция сознанием индивидуума, масс (от покупателя до избирателя).На данный инструмент управленцы-власть имущие (от физлиц и до корпораций) тратят огромнейшие ресурсы.И чем дальше, тем больше траты.А также больше эффективность манипулирования.(В том числе и объективного манипулирования -- как недавно эксперт показывала хайпами и просто потоком инфо изменяется сознание-реакция людей)Согласен - это элементарные вещи, которые вы не розумiєте.Да люди хотят жрать чипсы, соджо, маргарин и т.д. И жрут (сами хотят выбрать политика и выбирают). Сами жрут и выбирают именно этих вместо ... которых не пропагандируют, не рекламируют, не продвигают. Кто?))Но кто-то ж способствует))) возникновению и поддержанию! этих желаний.