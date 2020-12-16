Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:У них банально пересичному не подают в меню комми и пр. Обещалкиных нереального. Не дают им возможности на равных. У кого капитал, тот и банкует. Избирается)))
Після прибабахнутого Трампа можуть і комуністичного Сандерса вибрати. Багато Зеля виступав, до НР 2019? Він і після не виступав, а ховався. Пересічні самі собі намалювали мішок з котом, і самі за нього проголосували.
Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По. Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.
Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.
То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали?
vano80 написав:Неясно ваше постоянное противопоставление борьбы с ворюгами зелеными и попередниками. если у тебя нет фамилий, то нет решения судов при порошенко. если нет решения судов, то о какой борьбе идет речь? Нет решений за предыдущие 5 лет, нет решений за нынешние полтора. Ну и чем "нерешения" прошлые тебе милее "нерешений" нынешних? Просто цвет властей не тот, а так и там и там безделие, только от одних тебе не любо, а от других - сойдет.
Тоді який зміст вибирати Зе? Чого люди(73%) так ненавидять По, якщо "и там и там безделие"? Ось українці майже завжди при виборі президента надіяться на чудо і таки отримують "чудо", тільки в іншому сенсі.
detroytred написав:Пересични намалювали, что ЗЕ даст копняка По. Он и дал. Обещания не ключевую роль сыграли.
Вот честно у меня сомнения в его раннем рейтинге. И если бы пересичному не совали в нос, что только ЗЕ побеждает ПО, то возможно запросто не было бы такого взлёта.
То говорите фильм сыграл роль, то сами пересични намалювали?
Ви не розумієте елементарних речей - не фільми формують смаки глядачів, а фільми знімають під їх смаки. Не вгадав, що хоче Вася - буде провал в прокаті. Так само і в політиці.
Ага)))
Тогда бы априори не существовало такого понятия и инструмента, как пропаганда, манипуляция сознанием индивидуума, масс (от покупателя до избирателя). На данный инструмент управленцы-власть имущие (от физлиц и до корпораций) тратят огромнейшие ресурсы. И чем дальше, тем больше траты. А также больше эффективность манипулирования. (В том числе и объективного манипулирования -- как недавно эксперт показывала хайпами и просто потоком инфо изменяется сознание-реакция людей)
Согласен - это элементарные вещи, которые вы не розумiєте.
Да люди хотят жрать чипсы, соджо, маргарин и т.д. И жрут (сами хотят выбрать политика и выбирают). Сами жрут и выбирают именно этих вместо ... которых не пропагандируют, не рекламируют, не продвигают. Кто?)) Но кто-то ж способствует))) возникновению и поддержанию! этих желаний.
detroytred написав:Но кто-то ж способствует))) возникновению и поддержанию! этих желаний.
Шлунок і телевізор.. Чим бідніший - тим більше вірить в чудеса. Хто пообіцяє більше жрачки і менше роботи - за того і проголосують(бідні і убогі) Ті хто вміють нагодувати себе самостійно ті а - не вірять побрехенькам,бо знають як працює б - не дивляться пережовану жвачку в зомбоящику
detroytred написав:И чем дальше, тем больше траты. А также больше эффективность манипулирования. (В том числе и объективного манипулирования -- как недавно эксперт показывала хайпами и просто потоком инфо изменяется сознание-реакция людей)
Согласен - это элементарные вещи, которые вы не розумiєте.
Ну просветіть, як пропаганда може змусити мешканців ЗУ масово проголосувати за земляка Медведчука, а СУ за земляка Порошенка. Я точно не розумію, як таке диво може трапитись. Бо вплив пропаганди вельми обмежен, як і вплив гіпнозу, доречі, - не можна змусити людину зробити те, чого вона не хоче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Единственное, что ЗЕ за уши притянут к банальному местячковому конфликту борьбе за власть, за удержание в кресле местячкового. Чудак мешал своей борьбой с коррупцией -- нашли такой повод придолбаться. При По местячковые князьки находили другие поводы и инструменты. Вплоть до Кислотой просто облили. Насмерть.
Многие уже бросили дурную привычку думать о том, какая ур.о.дина Зеленский. И стали думать, кто же будет следующей курвой.
Таким мнением поделился сегодня ночью в Фейсбуке известный журналист, главред «ОРД» Станислав Речинский.
Знакомые говорят, что Кличко. Надеюсь, что не будет. Хватит уже курв. После 95-го квартала по всем понятиям должна прийти к власти 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада…
Пока придут - нелюдь успеет на 100% продать проект "Украина"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 17 гру, 2020 10:46, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:И чем дальше, тем больше траты. А также больше эффективность манипулирования. (В том числе и объективного манипулирования -- как недавно эксперт показывала хайпами и просто потоком инфо изменяется сознание-реакция людей)
Согласен - это элементарные вещи, которые вы не розумiєте.
Ну просветіть, як пропаганда може змусити мешканців ЗУ масово проголосувати за земляка Медведчука, а СУ за земляка Порошенка. Я точно не розумію, як таке диво може трапитись. Бо вплив пропаганди вельми обмежен, як і вплив гіпнозу, доречі, - не можна змусити людину зробити те, чого вона не хоче.
Естественно, что в определенных рамках.
Но и выбирают-то (подталкивают к выбору избирателем) не Чикатилов-то всяких, а вполне съедобных По, Зе, Ку и т.д.
Контраргумент крайностью (крайностью для региона) не уместен.
Суют-то маргарин, а не дерьмо)) У нас же ведь дискуссия идёт в плоскости -- почему не самых лучших?! Почему не развиваемся гораздо быстрее, а не по-черепашьи или немного назад.