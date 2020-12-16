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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6879688068816882

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:01

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Контраргумент крайностью (крайностью для региона) не уместен.

Суют-то маргарин, а не дерьмо))
У нас же ведь дискуссия идёт в плоскости -- почему не самых лучших?!
Почему не развиваемся гораздо быстрее, а не по-черепашьи или немного назад.

Це у Вас крайнощі - васі бідні овечки, які тільки пашуть з ранку до ночі і хавають пропаганду.
Розвиваємось так, як дають розвиватись васі - крок вперед, два кроки назад, що видно по виборах. Те саме в Молдові, тай, частково в Грузії, там де Совок встиг, за 70 років, знищити підприємливість і привчив до патерналізму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:05

  Schmit написав:

Чисто по РФскому сценарию:
https://sprotyv.info/news/v-rf-obyavlen ... henie-suda
В городе Оренбург в Российской Федерации суд признал несущим угрозу национальной безопасности объявление о продаже пекинской капусты. Оно было опубликовано еще в 2013 году на одном из сайтов. Об этом сообщает «Новая газета».
https://novayagazeta.ru/
Судья Раиса Чувашаева согласилась с доводами прокуратуры о том, что объявление имеет общественную опасность, так как страной происхождения капусты, согласно нему, является Польша.

Или Вы сомневаетесь, чьи наймыты сейчас у руля?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:29

  lapay написав:
  detroytred написав:Контраргумент крайностью (крайностью для региона) не уместен.

Суют-то маргарин, а не дерьмо))
У нас же ведь дискуссия идёт в плоскости -- почему не самых лучших?!
Почему не развиваемся гораздо быстрее, а не по-черепашьи или немного назад.

Це у Вас крайнощі - васі бідні овечки, які тільки пашуть з ранку до ночі і хавають пропаганду.
Розвиваємось так, як дають розвиватись васі - крок вперед, два кроки назад, що видно по виборах. Те саме в Молдові, тай, частково в Грузії, там де Совок встиг, за 70 років, знищити підприємливість і привчив до патерналізму.

Уж что-то а украинцы и активны (майданы -- куда уж выше-то активность), и предприимчивы (челноки и сплошные ларьки, киоски и т.д. сразу в 90-е это показали), и работящи (наши гастеры везде и всюду массово), и толковы (айтишники как развились массово).

А вот с порошенками-медведчуками, Зе, ринатами и пр. власть имущими --- проблема. С выполнением их работы, их функций.

На Бальцерович ей и каладзей, или корейских клановых семей -- они никак не похожи. По отношению к развитию своего государства и общества.

В связке управленец-исполнитель стороны ну никак не равнозначны, не равновлиятельны. Очень сильно.
Априори .
Это ведь очевидно и элементарно.

А васи? Что васи?
Жуют, пьют пыво и смотрят футбол.
Или активничают.
И этих вась можно подтолкнуть как в 17-ом крушить или магазины в штатах ломить.
А можно - помочь, если не развиваться, то хотя бы эффективнее работать. Больше зарабатывать. Выхлоп больше. Объем ВВП.
Потеть-работать будут также, но выхлоп больше. В том числе и качественный.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:47

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Уж что-то а украинцы и активны (майданы -- куда уж выше-то активность), и предприимчивы (челноки и сплошные ларьки, киоски и т.д. сразу в 90-е это показали), и работящи (наши гастеры везде и всюду массово), и толковы (айтишники как развились массово).


Так роботящим і активним в сучасному глобальному світі є де пристроїтись.
Джордж Кент
Зараз, за польськими даними, щонайменше 2 мільйони українців працюють у Польщі. Це чудово для польської економіки, це допомагає збалансувати польську пенсійну систему. Це непогано для конкретного українця, який отримує у Польщі більшу зарплатню, ніж така, яку він мав удома. Зрештою, це добре для американських компаній у Польщі, адже вони отримують чимало розумних працівників з України, що допомагають успіху американського бізнесу.
Але все це недобре для майбутнього України.
Українські таланти досягають успіху – але не у вас у державі.
Чудово, що Ян Кум переїхав з Фастова до Каліфорнії, де створив WhatsApp, продав його (за $19 млрд. – ЄП) і пожертвував 500 мільйонів (йдеться про пожертву в благодійний фонд Силіконової долини, який має на меті зробити її кращим місцем для проживання). Місяць тому інший виходець з України, а тепер громадянин США пожертвував $2 млн медичній школі Гарварда, що стало найбільшим приватним внеском в історії цього закладу, де він свого часу отримав освіту. Це чудово для Америки!
Але українська влада має зробити так, щоби наступні "Яни Куми" залишилися в Україні і колись пожертвували 500 мільйонів для Києва, а не для Сан-Франциско. Зробити, щоби наступне покоління українців лишилося у своїй державі, щоби вони досягали тут успіху, отримували освіту, створювали бізнеси – і зрештою віддячували своїй громаді, як це відбувається у Бостоні чи Сан-Франциско. Це – виклик перед Україною. https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 5/7090244/

А на вибори підуть пенсіонери і т.д.
Єдине, що могли би по крайній мірі пробувати змінити акценти в суспільстві на максимальну підтримку найбільш креативних людей, починаючи зі шкільної-студентської лавки. З формуванням зобов'язань від цих осіб перед суспільством. Так і відходити від принципу всім сестрам по кульчикам, а хоч трохи прив'язувати медицину, освіту і т.д. до персональних внесків в бюджет.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:50

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Вы считаете, что работающие за рубежом выбирали бы и выбрали не из По, Зе, Ю и т.д.?
А кого-то принципиально иного.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 11:54

lapay
Маруся Зверобий же прямо указала, что БЕЗ ПОДДЕРЖКИ СВЕРХУ никакого результата не было бы и не будет!!!

Какой бы умной, работящей, патриотичной и ... красивой)) она б не была. Но без поддержки сверху (если начальнико-управленцу не нужен этот результат, эта работа) ничего бы не было.
detroytred
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