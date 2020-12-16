Джордж КентЗараз, за польськими даними, щонайменше 2 мільйони українців працюють у Польщі. Це чудово для польської економіки, це допомагає збалансувати польську пенсійну систему. Це непогано для конкретного українця, який отримує у Польщі більшу зарплатню, ніж така, яку він мав удома. Зрештою, це добре для американських компаній у Польщі, адже вони отримують чимало розумних працівників з України, що допомагають успіху американського бізнесу.Але все це недобре для майбутнього України.Українські таланти досягають успіху – але не у вас у державі.Чудово, що Ян Кум переїхав з Фастова до Каліфорнії, де створив WhatsApp, продав його (за $19 млрд. – ЄП) і пожертвував 500 мільйонів (йдеться про пожертву в благодійний фонд Силіконової долини, який має на меті зробити її кращим місцем для проживання). Місяць тому інший виходець з України, а тепер громадянин США пожертвував $2 млн медичній школі Гарварда, що стало найбільшим приватним внеском в історії цього закладу, де він свого часу отримав освіту. Це чудово для Америки!Але українська влада має зробити так, щоби наступні "Яни Куми" залишилися в Україні і колись пожертвували 500 мільйонів для Києва, а не для Сан-Франциско. Зробити, щоби наступне покоління українців лишилося у своїй державі, щоби вони досягали тут успіху, отримували освіту, створювали бізнеси – і зрештою віддячували своїй громаді, як це відбувається у Бостоні чи Сан-Франциско. Це – виклик перед Україною.