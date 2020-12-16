Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Контраргумент крайностью (крайностью для региона) не уместен.
Суют-то маргарин, а не дерьмо)) У нас же ведь дискуссия идёт в плоскости -- почему не самых лучших?! Почему не развиваемся гораздо быстрее, а не по-черепашьи или немного назад.
Це у Вас крайнощі - васі бідні овечки, які тільки пашуть з ранку до ночі і хавають пропаганду. Розвиваємось так, як дають розвиватись васі - крок вперед, два кроки назад, що видно по виборах. Те саме в Молдові, тай, частково в Грузії, там де Совок встиг, за 70 років, знищити підприємливість і привчив до патерналізму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
https://sprotyv.info/news/v-rf-obyavlen ... henie-suda В городе Оренбург в Российской Федерации суд признал несущим угрозу национальной безопасности объявление о продаже пекинской капусты. Оно было опубликовано еще в 2013 году на одном из сайтов. Об этом сообщает «Новая газета». https://novayagazeta.ru/ Судья Раиса Чувашаева согласилась с доводами прокуратуры о том, что объявление имеет общественную опасность, так как страной происхождения капусты, согласно нему, является Польша.
Или Вы сомневаетесь, чьи наймыты сейчас у руля?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Контраргумент крайностью (крайностью для региона) не уместен.
Суют-то маргарин, а не дерьмо)) У нас же ведь дискуссия идёт в плоскости -- почему не самых лучших?! Почему не развиваемся гораздо быстрее, а не по-черепашьи или немного назад.
Це у Вас крайнощі - васі бідні овечки, які тільки пашуть з ранку до ночі і хавають пропаганду. Розвиваємось так, як дають розвиватись васі - крок вперед, два кроки назад, що видно по виборах. Те саме в Молдові, тай, частково в Грузії, там де Совок встиг, за 70 років, знищити підприємливість і привчив до патерналізму.
Уж что-то а украинцы и активны (майданы -- куда уж выше-то активность), и предприимчивы (челноки и сплошные ларьки, киоски и т.д. сразу в 90-е это показали), и работящи (наши гастеры везде и всюду массово), и толковы (айтишники как развились массово).
А вот с порошенками-медведчуками, Зе, ринатами и пр. власть имущими --- проблема. С выполнением их работы, их функций.
На Бальцерович ей и каладзей, или корейских клановых семей -- они никак не похожи. По отношению к развитию своего государства и общества.
В связке управленец-исполнитель стороны ну никак не равнозначны, не равновлиятельны. Очень сильно. Априори . Это ведь очевидно и элементарно.
А васи? Что васи? Жуют, пьют пыво и смотрят футбол. Или активничают. И этих вась можно подтолкнуть как в 17-ом крушить или магазины в штатах ломить. А можно - помочь, если не развиваться, то хотя бы эффективнее работать. Больше зарабатывать. Выхлоп больше. Объем ВВП. Потеть-работать будут также, но выхлоп больше. В том числе и качественный.
detroytred написав:Уж что-то а украинцы и активны (майданы -- куда уж выше-то активность), и предприимчивы (челноки и сплошные ларьки, киоски и т.д. сразу в 90-е это показали), и работящи (наши гастеры везде и всюду массово), и толковы (айтишники как развились массово).
Так роботящим і активним в сучасному глобальному світі є де пристроїтись.
Джордж Кент Зараз, за польськими даними, щонайменше 2 мільйони українців працюють у Польщі. Це чудово для польської економіки, це допомагає збалансувати польську пенсійну систему. Це непогано для конкретного українця, який отримує у Польщі більшу зарплатню, ніж така, яку він мав удома. Зрештою, це добре для американських компаній у Польщі, адже вони отримують чимало розумних працівників з України, що допомагають успіху американського бізнесу. Але все це недобре для майбутнього України. Українські таланти досягають успіху – але не у вас у державі. Чудово, що Ян Кум переїхав з Фастова до Каліфорнії, де створив WhatsApp, продав його (за $19 млрд. – ЄП) і пожертвував 500 мільйонів (йдеться про пожертву в благодійний фонд Силіконової долини, який має на меті зробити її кращим місцем для проживання). Місяць тому інший виходець з України, а тепер громадянин США пожертвував $2 млн медичній школі Гарварда, що стало найбільшим приватним внеском в історії цього закладу, де він свого часу отримав освіту. Це чудово для Америки! Але українська влада має зробити так, щоби наступні "Яни Куми" залишилися в Україні і колись пожертвували 500 мільйонів для Києва, а не для Сан-Франциско. Зробити, щоби наступне покоління українців лишилося у своїй державі, щоби вони досягали тут успіху, отримували освіту, створювали бізнеси – і зрештою віддячували своїй громаді, як це відбувається у Бостоні чи Сан-Франциско. Це – виклик перед Україною. https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 5/7090244/
А на вибори підуть пенсіонери і т.д. Єдине, що могли би по крайній мірі пробувати змінити акценти в суспільстві на максимальну підтримку найбільш креативних людей, починаючи зі шкільної-студентської лавки. З формуванням зобов'язань від цих осіб перед суспільством. Так і відходити від принципу всім сестрам по кульчикам, а хоч трохи прив'язувати медицину, освіту і т.д. до персональних внесків в бюджет.