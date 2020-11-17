Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Контраргумент крайностью (крайностью для региона) не уместен.
Суют-то маргарин, а не дерьмо)) У нас же ведь дискуссия идёт в плоскости -- почему не самых лучших?! Почему не развиваемся гораздо быстрее, а не по-черепашьи или немного назад.
Це у Вас крайнощі - васі бідні овечки, які тільки пашуть з ранку до ночі і хавають пропаганду. Розвиваємось так, як дають розвиватись васі - крок вперед, два кроки назад, що видно по виборах. Те саме в Молдові, тай, частково в Грузії, там де Совок встиг, за 70 років, знищити підприємливість і привчив до патерналізму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
https://sprotyv.info/news/v-rf-obyavlen ... henie-suda В городе Оренбург в Российской Федерации суд признал несущим угрозу национальной безопасности объявление о продаже пекинской капусты. Оно было опубликовано еще в 2013 году на одном из сайтов. Об этом сообщает «Новая газета». https://novayagazeta.ru/ Судья Раиса Чувашаева согласилась с доводами прокуратуры о том, что объявление имеет общественную опасность, так как страной происхождения капусты, согласно нему, является Польша.
Новотроицкий районный суд Херсонской области признал виновным пенсионерку в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима (ч.2 ст.436-1 УК Украины) и назначил пять лет лишения свободы, заменив на испытательный срок один год. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на приговор от 11 ноября.
В течение 2016-2018 годов обвиняемая на своей странице в социальной сети «Одноклассники» опубликовала ряд фото и видеофайлов с изображениями символики коммунистического режима. В частности, 9 ноября 2016 на «стене» «Одноклассников» женщина разместила коллаж из фотографией советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева и текстовкой: «Если в Украине убрать барыг у власти, то через пять лет люди скажут - А нах *** нам и Европа ».
22 января 2017 обвиняемая разместила фотографию с изображением государственного герба СССР (официальная эмблема советского государства) на красном фоне. А 27 октября 2018 - опубликовала несколько фотографий с советскими коммунистическими деятелями фоне красного флага с изображением перекрещенного серпа и молота.
Согласно судебной искусствоведческой экспертизой Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз от 12 июня 2020 года, на вышеуказанных фото и видеофайлах содержатся изображения символики коммунистического режима.
Обвиняемая пенсионерка полностью признала вину и искренне раскаялась. Кроме этого, она заключила с прокурором соглашение о признании виновности, что позволило ей избежать реального срока заключения. Суд убедился в добровольности заключения сторонами соглашения и утвердил его.
Т.Е. суд наказывает не за "Донбасс" https://www.0542.ua/news/2970739/viddaj ... coi-sluzbi А за желание иметь не воровское государство, ибо пенс не может отобразить вооружённое противостояние грабежам иначе, как тотализационными методами(с которыми она знакома и понимает, но не понимает всей структуры происходящего), отобразившимися с коммунистической символике.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 17 гру, 2020 13:03, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Контраргумент крайностью (крайностью для региона) не уместен.
Суют-то маргарин, а не дерьмо)) У нас же ведь дискуссия идёт в плоскости -- почему не самых лучших?! Почему не развиваемся гораздо быстрее, а не по-черепашьи или немного назад.
Це у Вас крайнощі - васі бідні овечки, які тільки пашуть з ранку до ночі і хавають пропаганду. Розвиваємось так, як дають розвиватись васі - крок вперед, два кроки назад, що видно по виборах. Те саме в Молдові, тай, частково в Грузії, там де Совок встиг, за 70 років, знищити підприємливість і привчив до патерналізму.
Уж что-то а украинцы и активны (майданы -- куда уж выше-то активность), и предприимчивы (челноки и сплошные ларьки, киоски и т.д. сразу в 90-е это показали), и работящи (наши гастеры везде и всюду массово), и толковы (айтишники как развились массово).
А вот с порошенками-медведчуками, Зе, ринатами и пр. власть имущими --- проблема. С выполнением их работы, их функций.
На Бальцерович ей и каладзей, или корейских клановых семей -- они никак не похожи. По отношению к развитию своего государства и общества.
В связке управленец-исполнитель стороны ну никак не равнозначны, не равновлиятельны. Очень сильно. Априори . Это ведь очевидно и элементарно.
А васи? Что васи? Жуют, пьют пыво и смотрят футбол. Или активничают. И этих вась можно подтолкнуть как в 17-ом крушить или магазины в штатах ломить. А можно - помочь, если не развиваться, то хотя бы эффективнее работать. Больше зарабатывать. Выхлоп больше. Объем ВВП. Потеть-работать будут также, но выхлоп больше. В том числе и качественный.
detroytred написав:Уж что-то а украинцы и активны (майданы -- куда уж выше-то активность), и предприимчивы (челноки и сплошные ларьки, киоски и т.д. сразу в 90-е это показали), и работящи (наши гастеры везде и всюду массово), и толковы (айтишники как развились массово).
Так роботящим і активним в сучасному глобальному світі є де пристроїтись.
Джордж Кент Зараз, за польськими даними, щонайменше 2 мільйони українців працюють у Польщі. Це чудово для польської економіки, це допомагає збалансувати польську пенсійну систему. Це непогано для конкретного українця, який отримує у Польщі більшу зарплатню, ніж така, яку він мав удома. Зрештою, це добре для американських компаній у Польщі, адже вони отримують чимало розумних працівників з України, що допомагають успіху американського бізнесу. Але все це недобре для майбутнього України. Українські таланти досягають успіху – але не у вас у державі. Чудово, що Ян Кум переїхав з Фастова до Каліфорнії, де створив WhatsApp, продав його (за $19 млрд. – ЄП) і пожертвував 500 мільйонів (йдеться про пожертву в благодійний фонд Силіконової долини, який має на меті зробити її кращим місцем для проживання). Місяць тому інший виходець з України, а тепер громадянин США пожертвував $2 млн медичній школі Гарварда, що стало найбільшим приватним внеском в історії цього закладу, де він свого часу отримав освіту. Це чудово для Америки! Але українська влада має зробити так, щоби наступні "Яни Куми" залишилися в Україні і колись пожертвували 500 мільйонів для Києва, а не для Сан-Франциско. Зробити, щоби наступне покоління українців лишилося у своїй державі, щоби вони досягали тут успіху, отримували освіту, створювали бізнеси – і зрештою віддячували своїй громаді, як це відбувається у Бостоні чи Сан-Франциско. Це – виклик перед Україною. https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 5/7090244/
А на вибори підуть пенсіонери і т.д. Єдине, що могли би по крайній мірі пробувати змінити акценти в суспільстві на максимальну підтримку найбільш креативних людей, починаючи зі шкільної-студентської лавки. З формуванням зобов'язань від цих осіб перед суспільством. Так і відходити від принципу всім сестрам по кульчикам, а хоч трохи прив'язувати медицину, освіту і т.д. до персональних внесків в бюджет.
detroytred написав:А вот с порошенками-медведчуками, Зе, ринатами и пр. власть имущими --- проблема. С выполнением их работы, их функций.
Які проблеми? Можна голосувати за кого завгодно - від комуністів до націоналістів. Нема достойних в телевізорі? Так є партії, які висувавають самих достойних, зі своїх лав. Знову щось не так? Так можна голосувати за різних фріків, типу Шарія чи Зеленського. В чому проблема?
detroytred написав:А васи? Что васи? Жуют, пьют пыво и смотрят футбол. Или активничают.
Ну так васі і голосують за тих, хто обіціяє чи підкидає грошенят на пиво, перед виборами. Яких вибирають, так і живуть. В чому проблема? Проблема в васях, а не в тих, кого вони обирають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:А вот с порошенками-медведчуками, Зе, ринатами и пр. власть имущими --- проблема. С выполнением их работы, их функций.
Які проблеми? Можна голосувати за кого завгодно - від комуністів до націоналістів. Нема достойних в телевізорі? Так є партії, які висувавають самих достойних, зі своїх лав. Знову щось не так? Так можна голосувати за різних фріків, типу Шарія чи Зеленського. В чому проблема?
detroytred написав:А васи? Что васи? Жуют, пьют пыво и смотрят футбол. Или активничают.
Ну так васі і голосують за тих, хто обіціяє чи підкидає грошенят на пиво, перед виборами. Яких вибирають, так і живуть. В чому проблема? Проблема в васях, а не в тих, кого вони обирають.
Проблема в том, что такие васи -- это такие и не иначе, поэтому элиты-можновладци должны (если хотят!!! если реально этого хотят) добиваться результата именно с такими ИМЕЮЩИМИСЯ васями (вполне нормальными, как я показал выше - достаточно работящими, активными и т.д.).
Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы. А не ждать пока созреет вася.
А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.
З.ы. да избираемые выбирают сами себя, манипулируя избирателем и конкурируя только с точно такими же, как они сами. Не конкурирует По с Мортимером)))
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 гру, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ой+ Вы считаете, что работающие за рубежом выбирали бы и выбрали не из По, Зе, Ю и т.д.? А кого-то принципиально иного.
Ні. Я взагалі вважаю, що це не є вирішальним чи По чи Зе, тільки на якийсь % розвитку-занепаду впливає. Гастарбайтери пристосувались до реалій і для них це простіше ніж зачиняти якусь перебудову тут. Навіть більше того, вирівнювання паритету куп.спром. їм зовсім не на руку. Та і на попадати на такі податки, як прийнято на Заході, а це якраз основа тамтешнього добробуту, їм ну зовсім не цікаво. Такі як Кум взагалі скористались можливостями вільного світу по повній і їм глибоко байдуже і По і Зе і решта. А решта попадає у вельми непросту ситуацію. Активні і заробляючі чисельно на маргінесі і не визначають шляхи розвитку. Еліта з того самого матеріалу і принципово інакше ніж пересічні діяти не буде.
detroytred написав:Ой+ Вы считаете, что работающие за рубежом выбирали бы и выбрали не из По, Зе, Ю и т.д.? А кого-то принципиально иного.
Ні. Я взагалі вважаю, що це не є вирішальним чи По чи Зе, тільки на якийсь % розвитку-занепаду впливає. Гастарбайтери пристосувались до реалій і для них це простіше ніж зачиняти якусь перебудову тут. Навіть більше того, вирівнювання паритету куп.спром. їм зовсім не на руку. Та і на попадати на такі податки, як прийнято на Заході, а це якраз основа тамтешнього добробуту, їм ну зовсім не цікаво. Такі як Кум взагалі скористались можливостями вільного світу по повній і їм глибоко байдуже і По і Зе і решта. А решта попадає у вельми непросту ситуацію. Активні і заробляючі чисельно на маргінесі і не визначають шляхи розвитку.
Я не о том. Не о По или Зе, например, Бальцеровиче.
Оставшиеся работящие и активные разве имеют возможность выбирать бальцеровичей? Нет. Потому что они распылены, разобщены. Кем?)))
Поэтому пусть условно)) они проголосовали даже в первом туре за По, Ю, Зе и т.д. А не образно Бессмертного.
Потому что пул можновладцив подаёт пул меню из По, Зе и т.д. А об образно бальцеровиче-бессмертном знают хорошо не все активные работоящие.
Отличный нюанс Вы отметили - из того ж материала. Отож!!! Об этом и речь!!!! Что точно также, как работящие-активные работает уж слишком!!! только на себя.
В то время как посадовець и украинский каладзе для того, чтобы был больший результат в стране обществе, должен работать больше на страну обществу, чем он работает сейчас.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 гру, 2020 13:08, всього редагувалось 1 раз.