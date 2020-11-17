Додано: Чет 17 гру, 2020 11:29

lapay написав: detroytred написав: Контраргумент крайностью (крайностью для региона) не уместен.



Суют-то маргарин, а не дерьмо))

У нас же ведь дискуссия идёт в плоскости -- почему не самых лучших?!

Почему не развиваемся гораздо быстрее, а не по-черепашьи или немного назад. Контраргумент крайностью (крайностью для региона) не уместен.Суют-то маргарин, а не дерьмо))У нас же ведь дискуссия идёт в плоскости -- почему не самых лучших?!Почему не развиваемся гораздо быстрее, а не по-черепашьи или немного назад.

Це у Вас крайнощі - васі бідні овечки, які тільки пашуть з ранку до ночі і хавають пропаганду.

Розвиваємось так, як дають розвиватись васі - крок вперед, два кроки назад, що видно по виборах. Те саме в Молдові, тай, частково в Грузії, там де Совок встиг, за 70 років, знищити підприємливість і привчив до патерналізму. Це у Вас крайнощі - васі бідні овечки, які тільки пашуть з ранку до ночі і хавають пропаганду.Розвиваємось так, як дають розвиватись васі - крок вперед, два кроки назад, що видно по виборах. Те саме в Молдові, тай, частково в Грузії, там де Совок встиг, за 70 років, знищити підприємливість і привчив до патерналізму.

Уж что-то а украинцы и активны (майданы -- куда уж выше-то активность), и предприимчивы (челноки и сплошные ларьки, киоски и т.д. сразу в 90-е это показали), и работящи (наши гастеры везде и всюду массово), и толковы (айтишники как развились массово).А вот с порошенками-медведчуками, Зе, ринатами и пр. власть имущими --- проблема. С выполнением их работы, их функций.На Бальцерович ей и каладзей, или корейских клановых семей -- они никак не похожи. По отношению к развитию своего государства и общества.В связке управленец-исполнитель стороны ну никак не равнозначны, не равновлиятельны. Очень сильно.Априори .Это ведь очевидно и элементарно.А васи? Что васи?Жуют, пьют пыво и смотрят футбол.Или активничают.И этих вась можно подтолкнуть как в 17-ом крушить или магазины в штатах ломить.А можно - помочь, если не развиваться, то хотя бы эффективнее работать. Больше зарабатывать. Выхлоп больше. Объем ВВП.Потеть-работать будут также, но выхлоп больше. В том числе и качественный.