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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6880688168826883

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:06

  detroytred написав:
  Ой+ написав:
  detroytred написав:Ой+
Вы считаете, что работающие за рубежом выбирали бы и выбрали не из По, Зе, Ю и т.д.?
А кого-то принципиально иного.


Ні. Я взагалі вважаю, що це не є вирішальним чи По чи Зе, тільки на якийсь % розвитку-занепаду впливає.
Гастарбайтери пристосувались до реалій і для них це простіше ніж зачиняти якусь перебудову тут. Навіть більше того, вирівнювання паритету куп.спром. їм зовсім не на руку. Та і на попадати на такі податки, як прийнято на Заході, а це якраз основа тамтешнього добробуту, їм ну зовсім не цікаво. Такі як Кум взагалі скористались можливостями вільного світу по повній і їм глибоко байдуже і По і Зе і решта.
А решта попадає у вельми непросту ситуацію. Активні і заробляючі чисельно на маргінесі і не визначають шляхи розвитку.

Я не о том.
Не о По или Зе, например, Бальцеровиче.

Оставшиеся работящие и активные разве имеют возможность выбирать бальцеровичей?
Нет.
Потому что они распылены, разобщены. Кем?)))

Поэтому пусть условно)) они проголосовали даже в первом туре за По, Ю, Зе и т.д.
А не образно Бессмертного.

Потому что пул можновладцив подаёт пул меню из По, Зе и т.д.
А об образно бальцеровиче-бессмертном знают хорошо не все активные работоящие.

"Новоявленными собственниками".
Что совершенно бездумно уничтожают украинское общество.
Что не гребують нічим. Та слово"Геноцид" для них дитяча забава.

А причина в их полнейшей "неподсудности". Если мі идём по "американской модели" - то она сбалансирована наличием оружия в руках населения - И Правом защищать свою собственность.

Нам же навязаны "три колоска" на "заводах, фабриках, шахтах, земле,...." - и продажу отобранного имущества, под предлогом "приватизации",...и т.д..

Что в совокупности имущественного Права называется "Экономико-Правовые отношения"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 17 гру, 2020 13:12, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:08

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.
А не ждать пока созреет вася.

А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.

Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:13

  lapay написав:
  detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.
А не ждать пока созреет вася.

А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.

Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили.

Не такого.

Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя.
И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам.
Благодаря ему обрали ЗЕ.
И как видим -- ЗЕ крайне выгоден оказался для По.
Случайно?))))

Даже опровергнет может фриза -- переизберется опять. По)))

Вы шутите?! Не щимит Зе Вась?
А при ком тарифы повышаются, фопрвцы шумят и т.д.?!
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 гру, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:17

  lapay написав:
  detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.
А не ждать пока созреет вася.

А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.

Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили.

Вы "отделяйте мух от котлет".
Украл миллиард - уважаемый "буржуин"
Заработал миллиард - плохой "буржуин".

Происхождение капитала у нас... - Вам же выставил фильм "Наследник"....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:21

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя.
И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам.
Благодаря ему обрали ЗЕ.

Ага. Захотів Лука, і вибрали принца Сашу, захотів Порошенко, і вибрали ... невже його сина чи дочку, чи бабцю Ю?
Васям же можна кого завгодно впарити, вони ж все хавають, що ящик показує, тут і Яник може вуха навострити: "А що, так можна було?". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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