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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6880688168826883 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 17 гру, 2020 13:06 detroytred написав: Ой+ написав: detroytred написав: Ой+

Вы считаете, что работающие за рубежом выбирали бы и выбрали не из По, Зе, Ю и т.д.?

А кого-то принципиально иного. Ой+Вы считаете, что работающие за рубежом выбирали бы и выбрали не из По, Зе, Ю и т.д.?А кого-то принципиально иного.



Ні. Я взагалі вважаю, що це не є вирішальним чи По чи Зе, тільки на якийсь % розвитку-занепаду впливає.

Гастарбайтери пристосувались до реалій і для них це простіше ніж зачиняти якусь перебудову тут. Навіть більше того, вирівнювання паритету куп.спром. їм зовсім не на руку. Та і на попадати на такі податки, як прийнято на Заході, а це якраз основа тамтешнього добробуту, їм ну зовсім не цікаво. Такі як Кум взагалі скористались можливостями вільного світу по повній і їм глибоко байдуже і По і Зе і решта.

А решта попадає у вельми непросту ситуацію. Активні і заробляючі чисельно на маргінесі і не визначають шляхи розвитку. Ні. Я взагалі вважаю, що це не є вирішальним чи По чи Зе, тільки на якийсь % розвитку-занепаду впливає.Гастарбайтери пристосувались до реалій і для них це простіше ніж зачиняти якусь перебудову тут. Навіть більше того, вирівнювання паритету куп.спром. їм зовсім не на руку. Та і на попадати на такі податки, як прийнято на Заході, а це якраз основа тамтешнього добробуту, їм ну зовсім не цікаво. Такі як Кум взагалі скористались можливостями вільного світу по повній і їм глибоко байдуже і По і Зе і решта.А решта попадає у вельми непросту ситуацію. Активні і заробляючі чисельно на маргінесі і не визначають шляхи розвитку.

Я не о том.

Не о По или Зе, например, Бальцеровиче.



Оставшиеся работящие и активные разве имеют возможность выбирать бальцеровичей?

Нет.

Потому что они распылены, разобщены. Кем?)))



Поэтому пусть условно)) они проголосовали даже в первом туре за По, Ю, Зе и т.д.

А не образно Бессмертного.



Потому что пул можновладцив подаёт пул меню из По, Зе и т.д.

А об образно бальцеровиче-бессмертном знают хорошо не все активные работоящие. Я не о том.Не о По или Зе, например, Бальцеровиче.Оставшиеся работящие и активные разве имеют возможность выбирать бальцеровичей?Нет.Поэтому пусть условно)) они проголосовали даже в первом туре за По, Ю, Зе и т.д.А не образно Бессмертного.Потому что пул можновладцив подаёт пул меню из По, Зе и т.д.А об образно бальцеровиче-бессмертном знают хорошо не все активные работоящие.

"Новоявленными собственниками".

Что совершенно бездумно уничтожают украинское общество.

Что не гребують нічим. Та слово"Геноцид" для них дитяча забава.



А причина в их полнейшей "неподсудности". Если мі идём по "американской модели" - то она сбалансирована наличием оружия в руках населения - И Правом защищать свою собственность.



Нам же навязаны "три колоска" на "заводах, фабриках, шахтах, земле,...." - и продажу отобранного имущества, под предлогом "приватизации",...и т.д..



Что в совокупности имущественного Права называется "Экономико-Правовые отношения" Что совершенно бездумно уничтожают украинское общество.Что не гребують нічим. Та слово"Геноцид" для них дитяча забава.А причина в их полнейшей "неподсудности". Если мі идём по "американской модели" - то она сбалансирована наличием оружия в руках населения - И Правом защищать свою собственность.Нам же навязаны "три колоска" на "заводах, фабриках, шахтах, земле,...." - и продажу отобранного имущества, под предлогом "приватизации",...и т.д..Что в совокупности имущественного Права называется Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 17 гру, 2020 13:12, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8618 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 гру, 2020 13:08 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.

А не ждать пока созреет вася.



А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр. Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.А не ждать пока созреет вася.А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.

Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили. Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11338 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1151 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 гру, 2020 13:13 lapay написав: detroytred написав: Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.

А не ждать пока созреет вася.



А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр. Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.А не ждать пока созреет вася.А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.

Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили. Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили.

Не такого.



Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя.

И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам.

Благодаря ему обрали ЗЕ.

И как видим -- ЗЕ крайне выгоден оказался для По.

Случайно?))))



Даже опровергнет может фриза -- переизберется опять. По)))



Вы шутите?! Не щимит Зе Вась?

А при ком тарифы повышаются, фопрвцы шумят и т.д.?! Не такого.Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя.И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам.Благодаря ему обрали ЗЕ.И как видим -- ЗЕ крайне выгоден оказался для По.Случайно?))))Даже опровергнет может фриза -- переизберется опять. По)))Вы шутите?! Не щимит Зе Вась?А при ком тарифы повышаются, фопрвцы шумят и т.д.?! Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 гру, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23418 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1960 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 гру, 2020 13:17 lapay написав: detroytred написав: Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.

А не ждать пока созреет вася.



А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр. Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.А не ждать пока созреет вася.А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.

Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили. Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили.

Вы "отделяйте мух от котлет".

Украл миллиард - уважаемый "буржуин"

Заработал миллиард - плохой "буржуин".



Происхождение капитала у нас... - Вам же выставил фильм "Наследник".... Вы "отделяйте мух от котлет".Украл миллиард - уважаемый "буржуин"Заработал миллиард - плохой "буржуин".Происхождение капитала у нас... - Вам же выставил фильм "Наследник".... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8618 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 17 гру, 2020 13:21 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя.

И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам.

Благодаря ему обрали ЗЕ. Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя.И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам.Благодаря ему обрали ЗЕ.

Ага. Захотів Лука, і вибрали принца Сашу, захотів Порошенко, і вибрали ... невже його сина чи дочку, чи бабцю Ю?

Васям же можна кого завгодно впарити, вони ж все хавають, що ящик показує, тут і Яник може вуха навострити: "А що, так можна було?". Ага. Захотів Лука, і вибрали принца Сашу, захотів Порошенко, і вибрали ... невже його сина чи дочку, чи бабцю Ю?Васям же можна кого завгодно впарити, вони ж все хавають, що ящик показує, тут і Яник може вуха навострити: "А що, так можна було?". Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11338 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1151 раз. Подякували: 1309 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6880688168826883 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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