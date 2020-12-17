Додано: Чет 17 гру, 2020 17:40

lapay написав: detroytred написав: У Ювт были ли бы гораздо большие шансы, если бы По не топил её, а если бы ещё помог... У Ювт были ли бы гораздо большие шансы, если бы По не топил её, а если бы ещё помог...

Рейтинги подивіться. В неї були шанси, поки Зеля не висунувся. Потім всі стали непрохідними.

detroytred написав: Вы опровергаете крайностями.

Типа, если впаривают чипсы, то можно впарить и натурдерьмо?))



По кругу... Вы опровергаете крайностями.Типа, если впаривают чипсы, то можно впарить и натурдерьмо?))По кругу...

Я навожу приклади з життя, а Ви вперто чіпляєтесь за якусь гнилу теорію, що "коні не винні". Рейтинги подивіться. В неї були шанси, поки Зеля не висунувся. Потім всі стали непрохідними.Я навожу приклади з життя, а Ви вперто чіпляєтесь за якусь гнилу теорію, що "коні не винні".

Так потому Зеля и высунулся, потому что у ЮВТ были не твердые шансы (потому что По её притапливал).Была высокая вероятность опять победы ПО. Поэтому нарид с отчаянья ухватился за ЗЕ, чем обеспечил этот взлёт.ЗЕ высунулся давно и с него смеялись, считая без шансов.Вы искажаете реальность в свою пользу.2. Какие приклади с реальной жизни-то?)))Саша от Лукашенко, син чи дочка от По)))Реальней некуда.Я так понял, что Вы ещё присвоили право на истину, определяя моё мнение (теорию) гнилой, а свою - ?Могли бы сразу-то!А то полдня реальными прикладами (о рептилоидах, отсутствии влияния СМИ-рекламы, о сыне-дочке По на замену, невинних конях и т.п.Мне определить, как называется Ваша теория?Ладно, я пас.Всё предельно ясно.Буду в тренде))Кратко, как мне - "бред", "гнила теория" и т.п.Как же быстро у вас (вас - взагалi имею ввиду) проявлявляется истинное нутро, суть.С волками жить, по-волчьи выть. Буду впредь на доступном))З.з.ы.Теория_элитНо Вы можете быть сторонником роли народа, масс. Виновности коней.Вот только в реалиях Бальцерович и Ко, Сяо Пин и Ко, Ли Куань и Ко, Каладзе и Ко, преодолевая сопротивление нарида проводят реформы.Комми и вовсе смогли провести АБСОЛЮТНО НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ для общества реформы.А тут, по-Вашему, нормальные украинцы (работящие, умные, активные и т.д.) НЕ СОЗРЕЛИ И НЕ СМОГУТ ПРИНЯТЬ нормальные цивилизованные правила и рынок от элит.Ага)))Жгите ещё о "гнилом" (как моя теория) народе.