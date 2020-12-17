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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6881688268836884>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:06

  detroytred написав:
  Ой+ написав:
  detroytred написав:Ой+
Вы считаете, что работающие за рубежом выбирали бы и выбрали не из По, Зе, Ю и т.д.?
А кого-то принципиально иного.


Ні. Я взагалі вважаю, що це не є вирішальним чи По чи Зе, тільки на якийсь % розвитку-занепаду впливає.
Гастарбайтери пристосувались до реалій і для них це простіше ніж зачиняти якусь перебудову тут. Навіть більше того, вирівнювання паритету куп.спром. їм зовсім не на руку. Та і на попадати на такі податки, як прийнято на Заході, а це якраз основа тамтешнього добробуту, їм ну зовсім не цікаво. Такі як Кум взагалі скористались можливостями вільного світу по повній і їм глибоко байдуже і По і Зе і решта.
А решта попадає у вельми непросту ситуацію. Активні і заробляючі чисельно на маргінесі і не визначають шляхи розвитку.

Я не о том.
Не о По или Зе, например, Бальцеровиче.

Оставшиеся работящие и активные разве имеют возможность выбирать бальцеровичей?
Нет.
Потому что они распылены, разобщены. Кем?)))

Поэтому пусть условно)) они проголосовали даже в первом туре за По, Ю, Зе и т.д.
А не образно Бессмертного.

Потому что пул можновладцив подаёт пул меню из По, Зе и т.д.
А об образно бальцеровиче-бессмертном знают хорошо не все активные работоящие.

"Новоявленными собственниками".
Что совершенно бездумно уничтожают украинское общество.
Что не гребують нічим. Та слово"Геноцид" для них дитяча забава.

А причина в их полнейшей "неподсудности". Если мі идём по "американской модели" - то она сбалансирована наличием оружия в руках населения - И Правом защищать свою собственность.

Нам же навязаны "три колоска" на "заводах, фабриках, шахтах, земле,...." - и продажу отобранного имущества, под предлогом "приватизации",...и т.д..

Что в совокупности имущественного Права называется "Экономико-Правовые отношения"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 17 гру, 2020 13:12, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:08

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.
А не ждать пока созреет вася.

А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.

Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:13

  lapay написав:
  detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.
А не ждать пока созреет вася.

А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.

Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили.

Не такого.

Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя.
И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам.
Благодаря ему обрали ЗЕ.
И как видим -- ЗЕ крайне выгоден оказался для По.
Случайно?))))

Даже опровергнет может фриза -- переизберется опять. По)))

Вы шутите?! Не щимит Зе Вась?
А при ком тарифы повышаются, фопрвцы шумят и т.д.?!
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 гру, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:17

  lapay написав:
  detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.
А не ждать пока созреет вася.

А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.

Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили.

Вы "отделяйте мух от котлет".
Украл миллиард - уважаемый "буржуин"
Заработал миллиард - плохой "буржуин".

Происхождение капитала у нас... - Вам же выставил фильм "Наследник"....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:21

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя.
И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам.
Благодаря ему обрали ЗЕ.

Ага. Захотів Лука, і вибрали принца Сашу, захотів Порошенко, і вибрали ... невже його сина чи дочку, чи бабцю Ю?
Васям же можна кого завгодно впарити, вони ж все хавають, що ящик показує, тут і Яник може вуха навострити: "А що, так можна було?". :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:34

  lapay написав:
  detroytred написав:Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя.
И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам.
Благодаря ему обрали ЗЕ.

Ага. Захотів Лука, і вибрали принца Сашу, захотів Порошенко, і вибрали ... невже його сина чи дочку, чи бабцю Ю?
Васям же можна кого завгодно впарити, вони ж все хавають, що ящик показує, тут і Яник може вуха навострити: "А що, так можна було?". :)

Не так.
Не кого угодно.
У Ювт были ли бы гораздо большие шансы, если бы По не топил её, а если бы ещё помог...

Вы опровергаете крайностями.
Типа, если впаривают чипсы, то можно впарить и натурдерьмо?))

По кругу...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 13:51

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:У Ювт были ли бы гораздо большие шансы, если бы По не топил её, а если бы ещё помог...

Рейтинги подивіться. В неї були шанси, поки Зеля не висунувся. Потім всі стали непрохідними.
  detroytred написав:Вы опровергаете крайностями.
Типа, если впаривают чипсы, то можно впарить и натурдерьмо?))

По кругу...

Я навожу приклади з життя, а Ви вперто чіпляєтесь за якусь гнилу теорію, що "коні не винні".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:12

  Ой+ написав:Еліта з того самого матеріалу і принципово інакше ніж пересічні діяти не буде.

Згідний 100%.
Тому "наші" вимоги до еліти завишенні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:40

  lapay написав:
  detroytred написав:У Ювт были ли бы гораздо большие шансы, если бы По не топил её, а если бы ещё помог...

Рейтинги подивіться. В неї були шанси, поки Зеля не висунувся. Потім всі стали непрохідними.
  detroytred написав:Вы опровергаете крайностями.
Типа, если впаривают чипсы, то можно впарить и натурдерьмо?))

По кругу...

Я навожу приклади з життя, а Ви вперто чіпляєтесь за якусь гнилу теорію, що "коні не винні".

Так потому Зеля и высунулся, потому что у ЮВТ были не твердые шансы (потому что По её притапливал).
Была высокая вероятность опять победы ПО. Поэтому нарид с отчаянья ухватился за ЗЕ, чем обеспечил этот взлёт.
ЗЕ высунулся давно и с него смеялись, считая без шансов.

Вы искажаете реальность в свою пользу.

2. Какие приклади с реальной жизни-то?)))
Саша от Лукашенко, син чи дочка от По)))
Реальней некуда.

Я так понял, что Вы ещё присвоили право на истину, определяя моё мнение (теорию) гнилой, а свою - ?
Могли бы сразу-то!
А то полдня реальными прикладами (о рептилоидах, отсутствии влияния СМИ-рекламы, о сыне-дочке По на замену, невинних конях и т.п.

Мне определить, как называется Ваша теория?

Ладно, я пас.
Всё предельно ясно.
Буду в тренде))
Кратко, как мне - "бред", "гнила теория" и т.п.

Как же быстро у вас (вас - взагалi имею ввиду) проявлявляется истинное нутро, суть.
С волками жить, по-волчьи выть. Буду впредь на доступном))

З.з.ы.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Теория_элит
Но Вы можете быть сторонником роли народа, масс. Виновности коней.
Вот только в реалиях Бальцерович и Ко, Сяо Пин и Ко, Ли Куань и Ко, Каладзе и Ко, преодолевая сопротивление нарида проводят реформы.

Комми и вовсе смогли провести АБСОЛЮТНО НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ для общества реформы.
А тут, по-Вашему, нормальные украинцы (работящие, умные, активные и т.д.) НЕ СОЗРЕЛИ И НЕ СМОГУТ ПРИНЯТЬ нормальные цивилизованные правила и рынок от элит.
Ага)))

Жгите ещё о "гнилом" (как моя теория) народе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:50

  andrijk777 написав:Згідний 100%.
Тому "наші" вимоги до еліти завишенні.


"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)
Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 гру, 2020 17:54, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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