Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Ой+ Вы считаете, что работающие за рубежом выбирали бы и выбрали не из По, Зе, Ю и т.д.? А кого-то принципиально иного.
Ні. Я взагалі вважаю, що це не є вирішальним чи По чи Зе, тільки на якийсь % розвитку-занепаду впливає. Гастарбайтери пристосувались до реалій і для них це простіше ніж зачиняти якусь перебудову тут. Навіть більше того, вирівнювання паритету куп.спром. їм зовсім не на руку. Та і на попадати на такі податки, як прийнято на Заході, а це якраз основа тамтешнього добробуту, їм ну зовсім не цікаво. Такі як Кум взагалі скористались можливостями вільного світу по повній і їм глибоко байдуже і По і Зе і решта. А решта попадає у вельми непросту ситуацію. Активні і заробляючі чисельно на маргінесі і не визначають шляхи розвитку.
Я не о том. Не о По или Зе, например, Бальцеровиче.
Оставшиеся работящие и активные разве имеют возможность выбирать бальцеровичей? Нет. Потому что они распылены, разобщены. Кем?)))
Поэтому пусть условно)) они проголосовали даже в первом туре за По, Ю, Зе и т.д. А не образно Бессмертного.
Потому что пул можновладцив подаёт пул меню из По, Зе и т.д. А об образно бальцеровиче-бессмертном знают хорошо не все активные работоящие.
"Новоявленными собственниками". Что совершенно бездумно уничтожают украинское общество. Что не гребують нічим. Та слово"Геноцид" для них дитяча забава.
А причина в их полнейшей "неподсудности". Если мі идём по "американской модели" - то она сбалансирована наличием оружия в руках населения - И Правом защищать свою собственность.
Нам же навязаны "три колоска" на "заводах, фабриках, шахтах, земле,...." - и продажу отобранного имущества, под предлогом "приватизации",...и т.д..
Что в совокупности имущественного Права называется "Экономико-Правовые отношения"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 17 гру, 2020 13:12, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы. А не ждать пока созреет вася.
А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.
Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы. А не ждать пока созреет вася.
А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.
Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили.
Не такого.
Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя. И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам. Благодаря ему обрали ЗЕ. И как видим -- ЗЕ крайне выгоден оказался для По. Случайно?))))
Даже опровергнет может фриза -- переизберется опять. По)))
Вы шутите?! Не щимит Зе Вась? А при ком тарифы повышаются, фопрвцы шумят и т.д.?!
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 17 гру, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы. А не ждать пока созреет вася.
А Вася сам измениться не может. Быстро. Нет причин. Такой уж он реальный вася. Тем более, что управленцы помогают этому васе не созревать, потчуя его чипсами, по-зе, и пр.
Ну, так після такого Управлінця і обрали фріка Зеленського, який вже не буде наступати на яйця васям. Тільки все одно васі незадоволені, бо обіцяний зелений комунізм так і не побудували, а буржуїв до'дної ями не посадили.
Вы "отделяйте мух от котлет". Украл миллиард - уважаемый "буржуин" Заработал миллиард - плохой "буржуин".
Происхождение капитала у нас... - Вам же выставил фильм "Наследник"....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя. И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам. Благодаря ему обрали ЗЕ.
Ага. Захотів Лука, і вибрали принца Сашу, захотів Порошенко, і вибрали ... невже його сина чи дочку, чи бабцю Ю? Васям же можна кого завгодно впарити, вони ж все хавають, що ящик показує, тут і Яник може вуха навострити: "А що, так можна було?".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Я же ссылку кидал, что По похоронил сам себя. И то, что не обеспечил себе замены (даже той же Ю) ответственен он сам. Благодаря ему обрали ЗЕ.
Ага. Захотів Лука, і вибрали принца Сашу, захотів Порошенко, і вибрали ... невже його сина чи дочку, чи бабцю Ю? Васям же можна кого завгодно впарити, вони ж все хавають, що ящик показує, тут і Яник може вуха навострити: "А що, так можна було?".
Не так. Не кого угодно. У Ювт были ли бы гораздо большие шансы, если бы По не топил её, а если бы ещё помог...
Вы опровергаете крайностями. Типа, если впаривают чипсы, то можно впарить и натурдерьмо?))
detroytred написав:У Ювт были ли бы гораздо большие шансы, если бы По не топил её, а если бы ещё помог...
Рейтинги подивіться. В неї були шанси, поки Зеля не висунувся. Потім всі стали непрохідними.
detroytred написав:Вы опровергаете крайностями. Типа, если впаривают чипсы, то можно впарить и натурдерьмо?))
По кругу...
Я навожу приклади з життя, а Ви вперто чіпляєтесь за якусь гнилу теорію, що "коні не винні".
Так потому Зеля и высунулся, потому что у ЮВТ были не твердые шансы (потому что По её притапливал). Была высокая вероятность опять победы ПО. Поэтому нарид с отчаянья ухватился за ЗЕ, чем обеспечил этот взлёт. ЗЕ высунулся давно и с него смеялись, считая без шансов.
Вы искажаете реальность в свою пользу.
2. Какие приклади с реальной жизни-то?))) Саша от Лукашенко, син чи дочка от По))) Реальней некуда.
Я так понял, что Вы ещё присвоили право на истину, определяя моё мнение (теорию) гнилой, а свою - ? Могли бы сразу-то! А то полдня реальными прикладами (о рептилоидах, отсутствии влияния СМИ-рекламы, о сыне-дочке По на замену, невинних конях и т.п.
Мне определить, как называется Ваша теория?
Ладно, я пас. Всё предельно ясно. Буду в тренде)) Кратко, как мне - "бред", "гнила теория" и т.п.
Как же быстро у вас (вас - взагалi имею ввиду) проявлявляется истинное нутро, суть. С волками жить, по-волчьи выть. Буду впредь на доступном))
З.з.ы. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Теория_элит Но Вы можете быть сторонником роли народа, масс. Виновности коней. Вот только в реалиях Бальцерович и Ко, Сяо Пин и Ко, Ли Куань и Ко, Каладзе и Ко, преодолевая сопротивление нарида проводят реформы.
Комми и вовсе смогли провести АБСОЛЮТНО НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ для общества реформы. А тут, по-Вашему, нормальные украинцы (работящие, умные, активные и т.д.) НЕ СОЗРЕЛИ И НЕ СМОГУТ ПРИНЯТЬ нормальные цивилизованные правила и рынок от элит. Ага)))