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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6881688268836884

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:54

Кратко. 2020-12-17

Кратко. 2020-12-17

1) Путин: Россия будет "наращивать поддержку" оккупированного Донбасса
«Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее»

НеСторона конфликта

РФ блокирует обмен: требует "процессуальной очистки" девяти ранее освобожденных боевиков
Представители России в трехсторонней контактной группе по Донбассу в качестве условия следующего обмена требуют "процессуальной очистки" девятерых освобожденных в ходе предыдущего обмена боевиков, что без их желания и присутствия сделать невозможно

2) Кернес умер от коронавируса
Избанный мэр Харькова геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции

Стало известно, кто будет руководить Харьковом в связи со смертью Кернеса
Не позднее чем на 15-й день лицо, осуществляющее полномочия мэра, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Однако само объявление может состояться нескоро, уверена она. Ведь депутаты рассматривают ходатайство в течение 90-дневного срока. Иногда эта процедура не была выполнена годами

Харьковчане выбрали почти труп. Теперь городом будет руководить хрен пойми кто

3) Рада назначила Шкарлета на должность министра образования
Ряд ученых и педагогов выступали против этого назначения

Сергей Шкарлет: биография, деятельность и скандалы о новом министре образования
Он скандально известен за наличие плагиата в диссертациях

Зашквар

4) Молдова вернула русскому статус "языка межнационального общения"
Парламент Молдовы, большинство в котором сохраняют союзники уходящего президента Игоря Додона, сегодня принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали «токсичными».
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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