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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6881688268836884

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:54

Кратко. 2020-12-17

Кратко. 2020-12-17

1) Путин: Россия будет "наращивать поддержку" оккупированного Донбасса
«Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее»

НеСторона конфликта

РФ блокирует обмен: требует "процессуальной очистки" девяти ранее освобожденных боевиков
Представители России в трехсторонней контактной группе по Донбассу в качестве условия следующего обмена требуют "процессуальной очистки" девятерых освобожденных в ходе предыдущего обмена боевиков, что без их желания и присутствия сделать невозможно

2) Кернес умер от коронавируса
Избанный мэр Харькова геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции

Стало известно, кто будет руководить Харьковом в связи со смертью Кернеса
Не позднее чем на 15-й день лицо, осуществляющее полномочия мэра, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Однако само объявление может состояться нескоро, уверена она. Ведь депутаты рассматривают ходатайство в течение 90-дневного срока. Иногда эта процедура не была выполнена годами

Харьковчане выбрали почти труп. Теперь городом будет руководить хрен пойми кто

3) Рада назначила Шкарлета на должность министра образования
Ряд ученых и педагогов выступали против этого назначения

Сергей Шкарлет: биография, деятельность и скандалы о новом министре образования
Он скандально известен за наличие плагиата в диссертациях

Зашквар

4) Молдова вернула русскому статус "языка межнационального общения"
Парламент Молдовы, большинство в котором сохраняют союзники уходящего президента Игоря Додона, сегодня принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали «токсичными».
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:09

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.
А не ждать пока созреет вася.
Чи мав Замана інструменти/можливості?
А чому тоді васі в кількості 70% від спискового складу дезертували?
Хто тут поганий -васі чи замани?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:07

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.
А не ждать пока созреет вася.
Чи мав Замана інструменти/можливості?
А чому тоді васі в кількості 70% від спискового складу дезертували?
Хто тут поганий -васі чи замани?

Ответы уже не раз звучали. Не раз и не два.
Но вы ж их не читали и не читаете.

Возможности и инструменты НГШ были ограничены финансированием, законами от политиков, отношением к армии в обществе, поддерживаемом СМИ.

70% дезертировало -- потому что Турчинов и Ко создали благоприятные для чего действа условия. Для того, чтобы колеблющиеся и даже готовые дезертиры не склонились к данному решению Власть обязана была:

1. Продемонстрировать решительность в отражение агрессии врагу (читайте Военную Доктрину -- там прямо так и указано в перечне действий в случае угрозы агрессии) и ещё ряд мер. Изучайте. Кучма на Тузле продемонстрировал решительность.
2. Дать этому НГШ обоснование для того, чтобы уже он отвал боевые приказы. То есть дать основание для перехода к боевым действиям, боевому формату функционирования ЗСУ.
3. Показать, что воевать с агрессором будут не только сами крымские угруповування, но и материковые - для этого уже началась операция с материка. Но была отменена. Кем?)))
4. Турчинов должен был взять ответственность за стрелять по ряженым, а не отвечать комчастей на вопрос стрелять по гражданским - что я мог им ответить.
Это политическое решение.
Всл на себя не могут брать!!!
5. Турчинов молчал и ждите. Выигрывайте время))
Ждали-ждали и поэтому многие плюнули и зрадили.
Что не оправдывает зраду, но объясняет почему так много.
6. Для воевать принуждают. Десантуру не стрелявшую на Донбассе сразу же начали осуждать в ВРУ, наказывать.
Мер принуждения к крымским Верховный и Ко не применяли.
А также стимулируют! Посмотрите на стимуляцию сейчас и вспомните о тогда.
Уберите стимуляцию сейчас и увидите, что будет.
7. Неформальные действия. Яныка-то поехать арестовывать с группой автоматчиков обычные депутаты Ав-ков и второй запросто сподобились.

На основании решений от Турчинова и Ко НГШ ЗСУ имел право и выдал лишь рЭкомендацию))) войскам.

Васи виновны безусловно. Предательство сть предательство. Хотя я представляю их оправдание для самих себя -- страна воевать не собирается, забила и на них забила, да и фиг тогда ... Мирно расходимся. По формату от власти.
НГШ ответственен тоже за определенные пункты.
Но львиная доля ответственности всё же на высших управленцах государства.

По пятому разу уж точно...
Но вы всё равно забудете и будете повторять свои "теории".

Ну отталкивайтесь хотя бы от фактов, документов (ту же Доктрину почитайте и пр.), порядок принятия решений, боевые уставы ЗСУ, организацию управления боевыми действиями и т.д.

Короче: виновны все, только в разном размере, но из замкнутого круга выводят элиты. И главное - с самой верхушки. Иначе - см. реплики Маруси Зверобий (если начальнику не нужно, то...).

Турчинов обязан был принять ВЕСЬ КОМПЛЕКС 1-7 МЕР. На деле, их, уверен, ещё больше! И каждый пункт ещё раскрывается десятком.
Не получилось бы, то да - сделал всё, что мог, что был обязан.
Но он лишь голословно твердит -- типа зробив все, що мiг.
Вместо признания - принял такой вариант реакции на агрессию. Мирный))
Ну принял и принял. Вариант вполне имеет право на существование. Но оправдываться, точнее выставлять СЕБЯ героем-спасителем, переваливая всю ответственность на ЗСУ - это ...

Нюанс : дезертировали, когда получили команду на выход. До этого чекали, обороняя части вместе со всеми, видя действия власти.
И это тоже причина, почему так много.
detroytred
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