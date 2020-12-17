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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6882688368846885>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:54

Кратко. 2020-12-17

Кратко. 2020-12-17

1) Путин: Россия будет "наращивать поддержку" оккупированного Донбасса
«Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее»

НеСторона конфликта

РФ блокирует обмен: требует "процессуальной очистки" девяти ранее освобожденных боевиков
Представители России в трехсторонней контактной группе по Донбассу в качестве условия следующего обмена требуют "процессуальной очистки" девятерых освобожденных в ходе предыдущего обмена боевиков, что без их желания и присутствия сделать невозможно

2) Кернес умер от коронавируса
Избанный мэр Харькова геннадий Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции

Стало известно, кто будет руководить Харьковом в связи со смертью Кернеса
Не позднее чем на 15-й день лицо, осуществляющее полномочия мэра, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Однако само объявление может состояться нескоро, уверена она. Ведь депутаты рассматривают ходатайство в течение 90-дневного срока. Иногда эта процедура не была выполнена годами

Харьковчане выбрали почти труп. Теперь городом будет руководить хрен пойми кто

3) Рада назначила Шкарлета на должность министра образования
Ряд ученых и педагогов выступали против этого назначения

Сергей Шкарлет: биография, деятельность и скандалы о новом министре образования
Он скандально известен за наличие плагиата в диссертациях

Зашквар

4) Молдова вернула русскому статус "языка межнационального общения"
Парламент Молдовы, большинство в котором сохраняют союзники уходящего президента Игоря Додона, сегодня принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали «токсичными».
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:09

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.
А не ждать пока созреет вася.
Чи мав Замана інструменти/можливості?
А чому тоді васі в кількості 70% від спискового складу дезертували?
Хто тут поганий -васі чи замани?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:07

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.
А не ждать пока созреет вася.
Чи мав Замана інструменти/можливості?
А чому тоді васі в кількості 70% від спискового складу дезертували?
Хто тут поганий -васі чи замани?

Ответы уже не раз звучали. Не раз и не два.
Но вы ж их не читали и не читаете.

Возможности и инструменты НГШ были ограничены финансированием, законами от политиков, отношением к армии в обществе, поддерживаемом СМИ.

70% дезертировало -- потому что Турчинов и Ко создали благоприятные для чего действа условия. Для того, чтобы колеблющиеся и даже готовые дезертиры не склонились к данному решению Власть обязана была:

1. Продемонстрировать решительность в отражение агрессии врагу (читайте Военную Доктрину -- там прямо так и указано в перечне действий в случае угрозы агрессии) и ещё ряд мер. Изучайте. Кучма на Тузле продемонстрировал решительность.
2. Дать этому НГШ обоснование для того, чтобы уже он отвал боевые приказы. То есть дать основание для перехода к боевым действиям, боевому формату функционирования ЗСУ.
3. Показать, что воевать с агрессором будут не только сами крымские угруповування, но и материковые - для этого уже началась операция с материка. Но была отменена. Кем?)))
4. Турчинов должен был взять ответственность за стрелять по ряженым, а не отвечать комчастей на вопрос стрелять по гражданским - что я мог им ответить.
Это политическое решение.
Всл на себя не могут брать!!!
5. Турчинов молчал и ждите. Выигрывайте время))
Ждали-ждали и поэтому многие плюнули и зрадили.
Что не оправдывает зраду, но объясняет почему так много.
6. Для воевать принуждают. Десантуру не стрелявшую на Донбассе сразу же начали осуждать в ВРУ, наказывать.
Мер принуждения к крымским Верховный и Ко не применяли.
А также стимулируют! Посмотрите на стимуляцию сейчас и вспомните о тогда.
Уберите стимуляцию сейчас и увидите, что будет.
7. Неформальные действия. Яныка-то поехать арестовывать с группой автоматчиков обычные депутаты Ав-ков и второй запросто сподобились.

На основании решений от Турчинова и Ко НГШ ЗСУ имел право и выдал лишь рЭкомендацию))) войскам.

Васи виновны безусловно. Предательство сть предательство. Хотя я представляю их оправдание для самих себя -- страна воевать не собирается, забила и на них забила, да и фиг тогда ... Мирно расходимся. По формату от власти.
НГШ ответственен тоже за определенные пункты.
Но львиная доля ответственности всё же на высших управленцах государства.

По пятому разу уж точно...
Но вы всё равно забудете и будете повторять свои "теории".

Ну отталкивайтесь хотя бы от фактов, документов (ту же Доктрину почитайте и пр.), порядок принятия решений, боевые уставы ЗСУ, организацию управления боевыми действиями и т.д.

Короче: виновны все, только в разном размере, но из замкнутого круга выводят элиты. И главное - с самой верхушки. Иначе - см. реплики Маруси Зверобий (если начальнику не нужно, то...).

Турчинов обязан был принять ВЕСЬ КОМПЛЕКС 1-7 МЕР. На деле, их, уверен, ещё больше! И каждый пункт ещё раскрывается десятком.
Не получилось бы, то да - сделал всё, что мог, что был обязан.
Но он лишь голословно твердит -- типа зробив все, що мiг.
Вместо признания - принял такой вариант реакции на агрессию. Мирный))
Ну принял и принял. Вариант вполне имеет право на существование. Но оправдываться, точнее выставлять СЕБЯ героем-спасителем, переваливая всю ответственность на ЗСУ - это ...

Нюанс : дезертировали, когда получили команду на выход. До этого чекали, обороняя части вместе со всеми, видя действия власти.
И это тоже причина, почему так много.

Второй нюанс: когда реально желают реализовать своё решение его отстаивают. Вспоминаем, как Турчинов голосовал-переголосовал-переносил в ВРУ, когда нужно позитивное решение.
И приглашают на РНБО не ЮВТ (наверняка зная предварительную ее и остальных позицию), а того, кто поддерживает твою. Того же Заману. Или политика. Доказывают, обосновывают, спорят.
Но -- лишь "один Турчинов за" (ВП) и вопрос закрыт. Это спектакль...
От грамотного политика. Выигрывающего куш.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:48

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:29

  detroytred написав:IgorZ
На истину не претендую.
Тем более не обвиняю.
В ЗАХВАТЕ Крыма вся вина и ответственность лишь на одном -- на агрессоре, оккупанте рашке.
Она захватила, оккупировала.

Мина была заложена Кравчуком, согласившимся на АР Крым - типично сепаратистское образование.
Какая еще АР может быть в унитарном государстве? Крым должен был быть украинизирован окончательно и бесповоротно.
Чтобы РФ не обижалась - отдать ей Севастополь и милитаризированные окрестности с бухтой, пусть подавится. Даже в Союзе Севас был на особом положении, пусть бы и оставался этаким Гуантанамо.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:34

Даже заграница Признала, что не существует ни одного интереса Украины, которого не сдал нынешний.
17.12.20 22:59 Bloomberg: Зеленского ломает система, которую он обещал разрушить
https://censor.net/ru/news/3237658/bloo ... _razrushit
Bloomberg: Зеленского ломает система, которую он обещал разрушитьАмериканское издание Bloomberg сравнивает Зеленского с Ющенко и пишет, что он не может разрушить олигархическую систему и теряет поддержку собственной политсилы.

Через полтора года после вступления на должность главы государства Зеленский оказался в эпицентре конституционного кризиса, а надежды получить до конца декабря транш МВФ практически развеялись.

Зеленский "ведет опасную игру, которая закончится демонстрацией его неспособности руководить политическими событиями. Структурно страна остается почти такой же: ею управляют олигархи, а парламент и судебная система пронизаны коррупцией и внешним влиянием", - цитирует издание слова Марк МакНэми, руководителя европейского направления в консалтинговой компании DuckerFrontier.

Издание отмечает, что за время президентства Зеленского не был задержан ни один высокопоставленный чиновник-коррупционер. А ориентированные на рынок реформаторы и западные члены советов госкомпаний лишились должностей.

"Многим этот спад напоминает президента Виктора Ющенко - лидера "оранжевой революции" 2004 года, чья проевропейская администрация стремилась повысить прозрачность, пока не погрязла в распрях", - пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что часть депутатов партии "Слуга народа" находятся под влиянием олигарха Игоря Коломойского. Депутаты выходят из-под контроля: даже для принятия бюджета понадобилась помощь оппозиции.

"Президент мог бы опереться на улицу и предложить ей встать у него за спиной, как это бывало в прошлом: уже состоялись демонстрации, обвиняющие судей Конституционного Суда в том, что те действуют по приказу магнатов. Но этот путь чреват опасностями", - пишет Bloomberg.

"Отступление ставит под сомнение будущее нации, которая на протяжении десятилетий играла огромную роль в геополитике, неоднократно давя на Запад и Россию", - подчеркивает издание.

:(
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:36

  yama написав:
Угу.
Если бы все нормально платили налоги и не было бы зарплат в конвертах - не нужно было бы никаких запозычень :wink:

а вы думаете куда уходит зарпалата из конвертов ? в экономику конечно же в те же супермаркеты. А вот то что в супермаркете дают НЕ фискальные чеки и разбивают товар на два чека как минимум , а в ресторане на 2 чека без алкоголя и на 3 чека с алкоголем . Так что начинать надо не с конвертов , а со схем с ФОПами которые там сегодня протестуют - всех на кассовый Да ФОПам не удобно , но корпорации и монстры типа АЛЛО перестанут уклоняться от налогов

В тех супермаркетах, куда я хожу - обычные фискальные чеки.
Пока будет существовать упрощенка - будут и схемы.
Я не против ФОПов - а против упрощенки, которая вводилась как временная в бурные 90е. Сейчас это источник коррупционных схем.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: Moneta Trast Дед Мороз yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:43

  detroytred написав:Нюанс : дезертировали, когда получили команду на выход. До этого чекали, обороняя части вместе со всеми, видя действия власти.
И это тоже причина, почему так много.

Второй нюанс: когда реально желают реализовать своё решение его отстаивают. Вспоминаем, как Турчинов голосовал-переголосовал-переносил в ВРУ, когда нужно позитивное решение.
И приглашают на РНБО не ЮВТ (наверняка зная предварительную ее и остальных позицию), а того, кто поддерживает твою. Того же Заману. Или политика. Доказывают, обосновывают, спорят.
Но -- лишь "один Турчинов за" (ВП) и вопрос закрыт. Это спектакль...
От грамотного политика. Выигрывающего куш.

Правы -+ , но:
Увы, но это даже не 100 тая часть. И сейчас всё "переписывают". Отдельно отмечу не посещение ветки Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения? - не означает, что всё затихло! Как раз наоборот - взгляд на ежедневные "новости", даже на той ветке резво подчищаются.
Кто переписывает историю - Вам выставил видео. Жаль модер удалил.
Даже слушать не хотите, а мондёр в тупую удаляет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:44

  pesikot написав:Кратко. 2020-12-17
Зашквар

4) Молдова вернула русскому статус "языка межнационального общения"
Парламент Молдовы, большинство в котором сохраняют союзники уходящего президента Игоря Додона, сегодня принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали «токсичными».

Зашквар писать "зашквар" на русском о русском.
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:46

  Starikan написав:В тех супермаркетах, куда я хожу - обычные фискальные чеки.
Пока будет существовать упрощенка - будут и схемы.
Я не против ФОПов - а против упрощенки, которая вводилась как временная в бурные 90е. Сейчас это источник коррупционных схем.

В лучшем случае это 50% контрабанда - это то, что Вы покупаете в супермаркете.
Я этот пост уже выставлял - с РФскими конфетами "МАРС" в АТБ, и отсутствием товара отечественного производителя - практически у всех торгашей.

И тех же ФОПов имеют - бороться нужно не с ФОПами, а с организованным криминалом, которому всё равно кого использовать для получения гешефта.
- Только не обвиняйте меня в антисемитизме.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 17 гру, 2020 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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