Додано: Чет 17 гру, 2020 20:07

budivelnik написав: detroytred написав: Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.

А не ждать пока созреет вася. Управленец может работать с тем, что есть. Для этого он имеет инструменты и возможности. Он имеет!!! СМИ, власть, деньги и пр. ресурсы.А не ждать пока созреет вася. Чи мав Замана інструменти/можливості?

А чому тоді васі в кількості 70% від спискового складу дезертували?

Хто тут поганий -васі чи замани? Чи мав Замана інструменти/можливості?А чому тоді васі в кількості 70% від спискового складу дезертували?Хто тут поганий -васі чи замани?

Ответы уже не раз звучали. Не раз и не два.Но вы ж их не читали и не читаете.Возможности и инструменты НГШ были ограничены финансированием, законами от политиков, отношением к армии в обществе, поддерживаемом СМИ.70% дезертировало -- потому что Турчинов и Ко создали благоприятные для чего действа условия. Для того, чтобы колеблющиеся и даже готовые дезертиры не склонились к данному решению Власть обязана была:1. Продемонстрировать решительность в отражение агрессии врагу (читайте Военную Доктрину -- там прямо так и указано в перечне действий в случае угрозы агрессии) и ещё ряд мер. Изучайте. Кучма на Тузле продемонстрировал решительность.2. Дать этому НГШ обоснование для того, чтобы уже он отвал боевые приказы. То есть дать основание для перехода к боевым действиям, боевому формату функционирования ЗСУ.3. Показать, что воевать с агрессором будут не только сами крымские угруповування, но и материковые - для этого уже началась операция с материка. Но была отменена. Кем?)))4. Турчинов должен был взять ответственность за стрелять по ряженым, а не отвечать комчастей на вопрос стрелять по гражданским - что я мог им ответить.Это политическое решение.Всл на себя не могут брать!!!5. Турчинов молчал и ждите. Выигрывайте время))Ждали-ждали и поэтому многие плюнули и зрадили.Что не оправдывает зраду, но объясняет почему так много.6. Для воевать принуждают. Десантуру не стрелявшую на Донбассе сразу же начали осуждать в ВРУ, наказывать.Мер принуждения к крымским Верховный и Ко не применяли.А также стимулируют! Посмотрите на стимуляцию сейчас и вспомните о тогда.Уберите стимуляцию сейчас и увидите, что будет.7. Неформальные действия. Яныка-то поехать арестовывать с группой автоматчиков обычные депутаты Ав-ков и второй запросто сподобились.На основании решений от Турчинова и Ко НГШ ЗСУ имел право и выдал лишь рЭкомендацию))) войскам.Васи виновны безусловно. Предательство сть предательство. Хотя я представляю их оправдание для самих себя -- страна воевать не собирается, забила и на них забила, да и фиг тогда ... Мирно расходимся. По формату от власти.НГШ ответственен тоже за определенные пункты.Но львиная доля ответственности всё же на высших управленцах государства.По пятому разу уж точно...Но вы всё равно забудете и будете повторять свои "теории".Ну отталкивайтесь хотя бы от фактов, документов (ту же Доктрину почитайте и пр.), порядок принятия решений, боевые уставы ЗСУ, организацию управления боевыми действиями и т.д.Короче: виновны все, только в разном размере, но из замкнутого круга выводят элиты. И главное - с самой верхушки. Иначе - см. реплики Маруси Зверобий (если начальнику не нужно, то...).Турчинов обязан был принять ВЕСЬ КОМПЛЕКС 1-7 МЕР. На деле, их, уверен, ещё больше! И каждый пункт ещё раскрывается десятком.Не получилось бы, то да - сделал всё, что мог, что был обязан.Но он лишь голословно твердит -- типа зробив все, що мiг.Вместо признания - принял такой вариант реакции на агрессию. Мирный))Ну принял и принял. Вариант вполне имеет право на существование. Но оправдываться, точнее выставлять СЕБЯ героем-спасителем, переваливая всю ответственность на ЗСУ - это ...Нюанс : дезертировали, когда получили команду на выход. До этого чекали, обороняя части вместе со всеми, видя действия власти.И это тоже причина, почему так много.Второй нюанс: когда реально желают реализовать своё решение его отстаивают. Вспоминаем, как Турчинов голосовал-переголосовал-переносил в ВРУ, когда нужно позитивное решение.И приглашают на РНБО не ЮВТ (наверняка зная предварительную ее и остальных позицию), а того, кто поддерживает твою. Того же Заману. Или политика. Доказывают, обосновывают, спорят.Но -- лишь "один Турчинов за" (ВП) и вопрос закрыт. Это спектакль...От грамотного политика. Выигрывающего куш.