Это реверс.
Офшор покупает эти конфеты, конфеты становятся европейскими, и "европейские" конфеты едут с востока на запад по украинским магазинам
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:50
Это реверс.
Офшор покупает эти конфеты, конфеты становятся европейскими, и "европейские" конфеты едут с востока на запад по украинским магазинам
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:53
Официально их вроде, как даже белорусские компании не завозят.
В то же время исчезли из продажи отечественные, дефицита, в которых нет по определению.
Т,Е, насильственным образом вымываются средства(валюта) с Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:11
Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.
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