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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6882688368846885

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:50

  Kudrjavuy написав:50% контрабанда - это то, что Вы покупаете в супермаркете.
Я этот пост уже выставлял - с РФскими конфетами "МАРС" в АТБ, и отсутствием товара отечественного производителя - практически у всех торгашей.

Это реверс.
Офшор покупает эти конфеты, конфеты становятся европейскими, и "европейские" конфеты едут с востока на запад по украинским магазинам :)
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:53

  Вкладчик1234 написав:
  Kudrjavuy написав:50% контрабанда - это то, что Вы покупаете в супермаркете.
Я этот пост уже выставлял - с РФскими конфетами "МАРС" в АТБ, и отсутствием товара отечественного производителя - практически у всех торгашей.

Это реверс.
Офшор покупает эти конфеты, конфеты становятся европейскими, и "европейские" конфеты едут с востока на запад по украинским магазинам :)

Официально их вроде, как даже белорусские компании не завозят.

В то же время исчезли из продажи отечественные, дефицита, в которых нет по определению.
Т,Е, насильственным образом вымываются средства(валюта) с Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:11

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:Згідний 100%.
Тому "наші" вимоги до еліти завишенні.


"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)
Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.

Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.
andrijk777
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