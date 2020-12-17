Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:30

andrijk777 написав: detroytred написав: andrijk777 написав: Згідний 100%.

Тому "наші" вимоги до еліти завишенні. Згідний 100%.Тому "наші" вимоги до еліти завишенні.



"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)

Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее. "Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С)Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.

Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%. Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.

Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают.Меркель обещает и делает...Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение.Потому что выполнять нет желания.Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци.