Это реверс.
Офшор покупает эти конфеты, конфеты становятся европейскими, и "европейские" конфеты едут с востока на запад по украинским магазинам
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:50
Это реверс.
Офшор покупает эти конфеты, конфеты становятся европейскими, и "европейские" конфеты едут с востока на запад по украинским магазинам
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 17 гру, 2020 23:53
Официально их вроде, как даже белорусские компании не завозят.
В то же время исчезли из продажи отечественные, дефицита, в которых нет по определению.
Т,Е, насильственным образом вымываются средства(валюта) с Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 00:11
Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 01:12
Учите Историю.
Именно украинцы и уничтожили такое государство - не "завоевали", а "уничтожили".
Из-за паразитического влияния.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:30
Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.
Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают.
Меркель обещает и делает...
Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?
Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.
То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение.
Потому что выполнять нет желания.
Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.
Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:32
Дещо "странно" порівнювати обіцянки "Трампыч-Байден + Меркель" з українськими президентами. В США + Нім. політичні системи сформовані десятиріччя тому і стабільні вже століттями(я про США). В Україні політична система ще на стадії формування.
Якщо ж брати наших "братів", то і Лукашенко і Путін обіцяють не менше ніж По і Зе, але їх рейтинги падають в рази повільніше.
Ще раз:
Наші(ваші) вимоги(очікування) до еліти завишенні.
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:54
andrijk777
Можно сравнить с Бальцеровичей и Ко.
У Лукашенко и Пу не падают рейтинги по причине, что они смогли навязать людям мантру -- никто, кроме них; они лучшие; без них будет только хуже. То есть смогли настолько сманипулировать своим обществом.
Благодаря зачистке и притоплении конкурентов.
У нас, как и в штатах-германиях, утопить политконкурентов не получается, трудно, невозможно.
Порошенко попытался, получил ЗЕ от олиархов.
Янек попытался, получил Майдан от олигархов.
А Лука и Пу сначала зачистили олигархов.
В этом разница.
Обратите внимание - эти завышенные, по-Вашему, требования к элитам исходят не только от наших нетаких)) людей, но и от байденов, меркелей, мвф-ов и т.д.
Все указывают на иммитацию. Требуют швидше, быстрее и больше.
|