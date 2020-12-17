Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Згідний 100%. Тому "наші" вимоги до еліти завишенні.
"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С) Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.
Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.
Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.
Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают. Меркель обещает и делает...
Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?
Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.
То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение. Потому что выполнять нет желания. Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.
Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци.
detroytred написав:"Та брєд ви несете. У вас дещо "ватні" погляди." (С) Во всех обществах пересични требуют-ожидают от элит-власти выполнения своих обязанностей-функций, как можно полнее.
Я не знаю "обществ пересичних" де б рейтинг довіри до парламенту був би постійно нижче плінтуса. Де президенти після першого року правління втрачають 1/2 або 2/3 рейтингу, причому постійно, а в кінці правління набирають 5%-15%.
Это никоим образом не мешает гражданам желать полного выполнения обязанностей от властей.
Поэтому и теряют так наши можновладци рейтинги, потому что так мало, как наши, в других странах не делают. Меркель обещает и делает...
Ну а если По обещает продать или Зе обещает отменить для себя кортежи - и не выполняют (даже абсолютно подвластные лично им вещи), то какое ж доверие может быть у граждан уже при реально трудно выполняемых пунктах программы?
Если Трампыч-Байден конкретно указывают почему не делается то-то и то-то, а наши -- абстрактную глупую фигню городят, чтобы не абидеть партнёра или рината и т.д.
То есть не завышенные требования, а заниженное выполнение. Потому что выполнять нет желания. Когда есть, то казино за сутки закрывают, "луценка" сажают, закон о земле принимают, Томос добывают)), тарифы в разы взвинчивают.
Было бы реальное желание -- так горы свернут. Можновладци.
Дещо "странно" порівнювати обіцянки "Трампыч-Байден + Меркель" з українськими президентами. В США + Нім. політичні системи сформовані десятиріччя тому і стабільні вже століттями(я про США). В Україні політична система ще на стадії формування. Якщо ж брати наших "братів", то і Лукашенко і Путін обіцяють не менше ніж По і Зе, але їх рейтинги падають в рази повільніше. Сколько раз Лукашенко обещал зарплату в 500 долларов Вже 16 років "обіцяє" і нічого страшного. І в кінці статті просто шикарна теза: "Хотя её никто и не требует, кстати."
Ще раз: Наші(ваші) вимоги(очікування) до еліти завишенні.
У Лукашенко и Пу не падают рейтинги по причине, что они смогли навязать людям мантру -- никто, кроме них; они лучшие; без них будет только хуже. То есть смогли настолько сманипулировать своим обществом. Благодаря зачистке и притоплении конкурентов.
У нас, как и в штатах-германиях, утопить политконкурентов не получается, трудно, невозможно. Порошенко попытался, получил ЗЕ от олиархов. Янек попытался, получил Майдан от олигархов.
А Лука и Пу сначала зачистили олигархов. В этом разница.
Обратите внимание - эти завышенные, по-Вашему, требования к элитам исходят не только от наших нетаких)) людей, но и от байденов, меркелей, мвф-ов и т.д. Все указывают на иммитацию. Требуют швидше, быстрее и больше.
З.ы. по шикарной тезе. Требуют. Хоть и слабее гораздо, чем у нас. На словах, на кухне)) Но нет возможности реализовать. Наши же олигархи дают людям возможность реализовать -- пнуть обещалкиных и малоделающих. Иметь перспективу, надежду на нового или ушедшего старого, поэтому противится мантре - без пу капец, любой другой хуже.
В этом позитив олигархов. Поэтому у нас прогрессивнее, чем в рашке. Но этого мало относительно америк - германий - польш.
detroytred написав: В этом позитив олигархов. Поэтому у нас прогрессивнее, чем в рашке. Но этого мало относительно америк - германий - польш.
Есть такое мнение, что нынешняя система в Украине это перевернулся система раши. У них у власти силовики,а олигархи (бывший криминалитет) их обслуживает, а в Украине силовики обслуживают бывший криминалитет - олигархов
Но,если так ,канешна, можно сказать - наша система, все же, "прогрессивней"